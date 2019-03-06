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«Арсенал» стал полуфиналистом Кубка России

вчера, 20:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России «Арсенал» в Химках сыграл вничью с «Оренбургом».

Химки, стадион Арена-Химки

«Арсенал» - «Оренбург» 1:1 (0:0)
Голы: Григалава 54 - Попович 86 (пенальти)

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко (Аджоев 90+3), Костадинов, Кадири, Кангва (Лесовой 72), Джорджевич (Ожегович 76), Мирзов
Главный тренер: Черевченко Игорь.

«Оренбург»: Фролов, Малых, Ойеволе, Бегич, Козлов, Терехов, Попович (Кулишев 87), Маляров (Чиркин 74), Мишкич, Рикарду Алвеш (Галаджан 53), Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В..

Предупреждения: Комбаров 39, Бегич 51, Маляров 70

В первом матче «канониры» победили со счетом 4:2.

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05 марта Комментарии5
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Все комментарии
Великий 43-й
Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
   54 / 981
сегодня в 11:30
Упрямство, первый признак тупости. У нас 22 Чемпионства, цска никогда не сравняться по этому показателю со Спартаком
GKN
GKN
   330 / 981
сегодня в 11:20
Противно наблюдать дрязги между болельщиками разных российских клубов. Лечиться вам всем надо.
GKN
GKN
   330 / 981
сегодня в 11:18
Молодцы
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   106 / 981
сегодня в 09:34
А нам бояться нечего.У нас есть Евротрофей. Это его у вас не будет вот вам и переживать!
Великий 43-й
Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
   54 / 981
сегодня в 01:50
А ты не бойся, смелей! Цыплят по осени считают. Не?)
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Великий 43-й
   106 / 981
сегодня в 01:49
Боюсь что еврокубков не дождешься.и время не поможет.
Великий 43-й
Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
   54 / 981
сегодня в 01:48
Не ходи, Я тебе говорю, верь мне на слово - время покажет))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Великий 43-й
   106 / 981
сегодня в 01:47
Так я и сказал к бабке не ходи. А ты опять не понял.
Великий 43-й
Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
   54 / 981
сегодня в 01:47
Ты уже лет десять про свой торшер чирикаешь.. Сколько тебя помню))
Великий 43-й
Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
   54 / 981
сегодня в 01:46
Ходить к бабке - удел домохозяек)) уважай себя))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный ответил Великий 43-й
   106 / 981
сегодня в 01:46
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
       54 / 981
    сегодня в 01:45
    Ты вообще не вылезаешь из влётов, ну я буду снесходителен))
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный ответил Великий 43-й
       106 / 981
    сегодня в 01:45
    Будем будем!)) Вы никогда не выиграете европейский трофей. К гадалке не ходи.
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный ответил Великий 43-й
       106 / 981
    сегодня в 01:44
    Чувачек, не передёргивай. Не прокатит. И не пытайся показать что ты не не далек от футбола, уже влетел.
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
       54 / 981
    сегодня в 01:43
    Ты хочешь сказать, что цска догонит Спартак по количеству выигранных чемпионств лет через 50?? Ахахаха
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
       54 / 981
    сегодня в 01:41
    Про ласты резиновые ты помнишь?))
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
       54 / 981
    сегодня в 01:40
    Давай не будем ни о чем зарекаться
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный ответил Великий 43-й
       106 / 981
    сегодня в 01:40
    Никогда не говори никогда? Ты хочешь сказать что спартак выиграет Еврокубок? 🤩
    Не смеши мои подковы.
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
       54 / 981
    сегодня в 01:39
    Не сливайся и не переиначивай, я сказал только то что сказал. Хочешь поспорить, что ле главней ЛЧ??? Давай, попробуй
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
       54 / 981
    сегодня в 01:38
    Я повторяю для трудно понимающих, мы начали разговор про Кубок, а ты метнул стрелы на еврокубки, у нас небыло ни каких предварительных договоренностей. Так нет?
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный ответил Великий 43-й
       106 / 981
    сегодня в 01:38
    Ахахаха! Что и требовалось доказать, что не может выиграть спартак у болельщиков спртака это второсортный. Бу-га-га
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
       54 / 981
    сегодня в 01:36
    Так что никогда не говори - никогда
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный ответил Великий 43-й
       106 / 981
    сегодня в 01:36
    Вот и ещё раз ты показал что далек от футбола если не понимаешь чем отличаются товарищеские матчи от евротурнирлв.Может ты ещё и товарищеский кубок Тины сравнишь с Кубком УЕФА?
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
       54 / 981
    сегодня в 01:35
    ле? Второсортный. Как и кубок страны после чемпионата. Не??
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
       54 / 981
    сегодня в 01:34
    Один сезон можеи всё, решить, а вот чтобы догнать Спартак по количеству чемпионств, действительно понадобится очень много времени
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный ответил Великий 43-й
       106 / 981
    сегодня в 01:34
    Нет. Это вы говорите что евротрофей не трофей. Нет?
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный ответил Великий 43-й
       106 / 981
    сегодня в 01:33
    А ты не назвал кто 0/0/1:18
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
       54 / 981
    сегодня в 01:32
    Вы везде, где проигрываете и позоритесь, потом говорите, что для вас это второстепенно. Не??
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный ответил Великий 43-й
       106 / 981
    сегодня в 01:32
    Вам никогда не выиграть европейские трофеи как у нас с Зенитом. Быстрее мы выиграли чемпионства чем вы евро трфей
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил ЦСКА Самый титулованный
       54 / 981
    сегодня в 01:31
    Что это отменяет?
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