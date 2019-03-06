«Арсенал» стал полуфиналистом Кубка России

В рамках ответного матча 1/4 финала Кубка России «Арсенал» в Химках сыграл вничью с «Оренбургом».
Химки, стадион Арена-Химки
«Арсенал» - «Оренбург» 1:1 (0:0)
Голы: Григалава 54 - Попович 86 (пенальти)
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко (Аджоев 90+3), Костадинов, Кадири, Кангва (Лесовой 72), Джорджевич (Ожегович 76), Мирзов
Главный тренер: Черевченко Игорь.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Ойеволе, Бегич, Козлов, Терехов, Попович (Кулишев 87), Маляров (Чиркин 74), Мишкич, Рикарду Алвеш (Галаджан 53), Деспотович
Главный тренер: Федотов Владимир В..
Предупреждения: Комбаров 39, Бегич 51, Маляров 70
В первом матче «канониры» победили со счетом 4:2.
Не смеши мои подковы.
Не смеши мои подковы.