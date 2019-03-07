Рейнгольд - Кононову: «Либо работай нормально, либо вали из „Спартака“»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд негативно оценивает работу Олега Кононова у руля московской команды.

Сегодня москвичи уступили «Уралу» (0:1) и вылетели из Кубка России.

Обидно, ничего там нет в «Спартаке». Непонятно, какую работу проводит Кононов и чего он хочет. Я бы посоветовал Кононову проснуться, его еще не разбудили, а уже пора! Тот футбол, который показывает «Спартак», особенно с «Уралом», это же ни в какие ворота не лезет. Такое ощущение, что команда играть не хочет, так нельзя! Это же «Спартак», команда, которая упакована по высшему разряду, одна из богатейших команд в России, а они абсолютно не выполняют свою работу.

С кем они играли? «Урал» — это рабочая команда, вышли и сделали, что требовалось. В «Спартаке» настоящий бардак. Я хотел бы еще раз Кононову сказать: «Проснись, мужик! Нас уже давно обокрали». Я не хотел его критиковать, но каждый раз смотрю «продолжение следует…». По «Матч ТВ» недавно видел фильм про тренерский штаб, который окружает господина Кононова, и сделал для себя вывод, что там какая-то блатная команда, которая «выбирается по дружеским понятиям». Тренер вратарей — румын, еще один тренер — итальянец, главный аналитик, от которого многое зависит не только в «Спартаке», но и в футбольном мире, — 19-летний пацан. Что это такое вообще? Ты кого набрал? С ума сошел, господин Кононов? Когда у нас своих великих спартаковцев пруд пруди, если тебе нужен был аналитик, то есть Саша Мостовой, Тихонов, Титов и еще десятки фамилий. Вот это аналитики! А ты стоишь, руки в брюки, в галстучке и спокойняк, а команда у тебя не играет. Какие-то отрывистые речи непонятные высказываешь: «Мы это, мы то». Команда сыпется. Даже игра с «Краснодаром», где соперник заставил «Спартак» бегать и футбол получился интересным, но у них столько было ошибок, что на весь сезон хватит. Без «Краснодара» там бы все было уныло!

Посмотрите, что сегодня делал Рассказов, ему после этого вообще в «Спартаке» делать нечего, ему только в дубле играть, набираться опыта. То ли он зазнался, то ли зажрался, не знаю, какие слова подобрать. Должна быть здоровая конкуренция. Задергали Мельгарехо, то ли он играет второго нападающего оттянутого, то ли он играет крайнего защитника, то ли хава, не пойму! Почему сзади такие проходные дворы? Ты же говоришь, что у тебя команда будет играть так, что мышь не проскользнет.

Бардак возвратился, не знаю, чем он закончится. Кононов должен задуматься о своей работе, либо работай нормально, либо вали отсюда, напиши заявление и вали! Кононов должен понять, что он возглавил команду с великими традициями, ему нужно это дело поддерживать. А то, что сейчас происходит — это неприемлемо.