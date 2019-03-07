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Рейнгольд - Кононову: «Либо работай нормально, либо вали из „Спартака“»

вчера, 20:19
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд негативно оценивает работу Олега Кононова у руля московской команды.

Сегодня москвичи уступили «Уралу» (0:1) и вылетели из Кубка России.

Обидно, ничего там нет в «Спартаке». Непонятно, какую работу проводит Кононов и чего он хочет. Я бы посоветовал Кононову проснуться, его еще не разбудили, а уже пора! Тот футбол, который показывает «Спартак», особенно с «Уралом», это же ни в какие ворота не лезет. Такое ощущение, что команда играть не хочет, так нельзя! Это же «Спартак», команда, которая упакована по высшему разряду, одна из богатейших команд в России, а они абсолютно не выполняют свою работу.

С кем они играли? «Урал» — это рабочая команда, вышли и сделали, что требовалось. В «Спартаке» настоящий бардак. Я хотел бы еще раз Кононову сказать: «Проснись, мужик! Нас уже давно обокрали». Я не хотел его критиковать, но каждый раз смотрю «продолжение следует…». По «Матч ТВ» недавно видел фильм про тренерский штаб, который окружает господина Кононова, и сделал для себя вывод, что там какая-то блатная команда, которая «выбирается по дружеским понятиям». Тренер вратарей — румын, еще один тренер — итальянец, главный аналитик, от которого многое зависит не только в «Спартаке», но и в футбольном мире, — 19-летний пацан. Что это такое вообще? Ты кого набрал? С ума сошел, господин Кононов? Когда у нас своих великих спартаковцев пруд пруди, если тебе нужен был аналитик, то есть Саша Мостовой, Тихонов, Титов и еще десятки фамилий. Вот это аналитики! А ты стоишь, руки в брюки, в галстучке и спокойняк, а команда у тебя не играет. Какие-то отрывистые речи непонятные высказываешь: «Мы это, мы то». Команда сыпется. Даже игра с «Краснодаром», где соперник заставил «Спартак» бегать и футбол получился интересным, но у них столько было ошибок, что на весь сезон хватит. Без «Краснодара» там бы все было уныло!

Посмотрите, что сегодня делал Рассказов, ему после этого вообще в «Спартаке» делать нечего, ему только в дубле играть, набираться опыта. То ли он зазнался, то ли зажрался, не знаю, какие слова подобрать. Должна быть здоровая конкуренция. Задергали Мельгарехо, то ли он играет второго нападающего оттянутого, то ли он играет крайнего защитника, то ли хава, не пойму! Почему сзади такие проходные дворы? Ты же говоришь, что у тебя команда будет играть так, что мышь не проскользнет.

Бардак возвратился, не знаю, чем он закончится. Кононов должен задуматься о своей работе, либо работай нормально, либо вали отсюда, напиши заявление и вали! Кононов должен понять, что он возглавил команду с великими традициями, ему нужно это дело поддерживать. А то, что сейчас происходит — это неприемлемо.

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Все комментарии
viv
viv
   57 / 1029
вчера в 23:57
Опять 7партак расстроил сердечную мышцу старику....
Гавроша
Гавроша
   28 / 1029
вчера в 23:02
Я глупому рейнгольду скажу - посмотри, сколько у вас сменилось составов, сколько сменилось вратарей, сколько сменилось тренеров - результат один. Так может сам спартак нужно закрыть, чтобы дальше не позориться?

А рейнгольд думает, что если назначить нового аналитика, то пупсики возьму да и заиграют.
Гавроша
Гавроша
   28 / 1029
вчера в 23:00
Так в спартаке есть еще аналитик, и ему деньги платят?
makkie
makkie
   29 / 1029
вчера в 22:45
Ничего нового, Рейнгольда бросает из крайности в крайность.
А вообще, образ у него такой - замена Бубнову.
alex074
alex074
   540 / 1029
вчера в 22:39
Он повёлся на "БАБКИ" и кинул Арсенал. А как показывает практика, возмездие всегда придет и его выкинут из свинарника, как поганую шавку...
Bjuik
Bjuik
   231 / 1029
вчера в 22:23
Кононов не сможет быть тренером спартака, там хапуга нужен.
Сп62
Сп62
вчера в 22:19
Раньше в армии были комиссары, которые поднимали боевой дух бойцов. Именно такого человека не достаёт Кононову. Сам он, как человек, чересчур мягкий.
vovinho11
vovinho11
   482 / 1029
вчера в 22:17
Эксперт всея Тарасовски сделал кукареку
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   80 / 1029
вчера в 21:58
Дайте физруку поработать!
КАМЮ
КАМЮ ответил Т34
   800 / 1029
вчера в 21:44
Рейнгольд прав. А Кононову надо работать, либо валить из Спартака. Нам не нужны такие тренеры, которым не видно со стороны, какая физическая подготовка у игроков. Нам не нужны сторонние наблюдатели. Кононов проиграл матч, потому что он отвечает за все что связано с игрой, а стоять на бровке и жевать безучастно, как посторонний человек, сопли это неприемлемо для красно-белых.
Руки прочь от супертренера!
handreb
handreb
   446 / 1029
вчера в 21:27
Лучше свалить, всё-таки.
AfrikSimon
AfrikSimon
   442 / 1029
вчера в 21:24
Рейнгольда разозлили пупсики.
13 RUS
13 RUS
   176 / 1029
вчера в 21:21
Вот это бомбежка😂
Bjuik
Bjuik
   231 / 1029
вчера в 21:21
Лучше всем свалить со спартака и расформировать его.
МапС
МапС ответил Ангел неБесГрешен
   161 / 1029
вчера в 21:11
Усатый повар ещё не спел песенку?
Он по-ходу в запое рифму ищет.
Санчо Панса
Санчо Панса
   118 / 1029
вчера в 21:09
Ну или третий вариант: позорься с пупсиками где только можно)
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 1029
вчера в 21:09
Пора искать другого тренера
mihaluch
mihaluch
   153 / 1029
вчера в 21:02
Сбылдрил старик, да не Кононов персонал набирает,это его набирают.
Заратустра
Заратустра
   121 / 1029
вчера в 20:53
Красава дед! Давайте ещё один скандал в спартаке! Разваливайте команду!😂
kust07
kust07
   239 / 1029
вчера в 20:52
это не Рейнгольд,это все в нем водка говорит)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   40 / 1029
вчера в 20:50
Усатый повар ещё не спел песенку?
parallels
parallels
   5 / 1029
вчера в 20:47
как приятен тарасовский цирк)
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
вчера в 20:46
не прав дед не прав,ваши ожидания ....
FeelMyBanana
FeelMyBanana
   640 / 1029
вчера в 20:45
Как работать нормально,если сверху говорят ставить Дношакова в основу?
И не просто ставить,а не ключевую позицию.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Т34
   37 / 1029
вчера в 20:45
Рейнгольд прав. А Кононову надо работать, либо валить из Спартака. Нам не нужны такие тренеры, которым не видно со стороны, какая физическая подготовка у игроков. Нам не нужны сторонние наблюдатели. Кононов проиграл матч, потому что он отвечает за все что связано с игрой, а стоять на бровке и жевать безучастно, как посторонний человек, сопли это неприемлемо для красно-белых.
Кононов хороший тренер,это ваши футболисты никудышные)))
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   316 / 1029
вчера в 20:43
    Сантус
    Сантус
       70 / 1029
    вчера в 20:42
    ....у меня только один вопрос-сколько матерных слов вырезали из текста?).....и дайте ему уже Валидолу....
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
       4 / 1029
    вчера в 20:42
    Конечно давлеет...необходимость дать результат здесь и сейчас в первую очередь...он знал на что шел...
    мяч квадратный
    мяч квадратный
       262 / 1029
    вчера в 20:40
    Может Титова поставить главтренеоом спартака? Он то знает, с помощью чего можно достигнуть результатов.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       10 / 1029
    вчера в 20:39
    Послематчевые эмоции....куда без них.....

    "Величайшая ошибка в жизни, которую вы можете допустить, это пребывание в постоянном страхе перед возможностью совершить ошибку."
    Элберт Хаббард.

    Мне кажется Кононов слегка "не в своей тарелке"...что то давлеет над ним....
    Вот чего сейчас не надо делать....так это вот так оценивать его работу...это не во благо команде.....
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