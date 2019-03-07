Кононов: «Возможно, мне стоит пересмотреть игру центральных полузащитников»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объяснил поражение от «Урала» в Кубке России.
Какова отметка в процентах той игры, которую я хочу видеть? Ничего не изменилось. 50%. Хорошо ли команда готова физически? Мне трудно судить со стороны. Возможно, мне стоит пересмотреть игру центральных полузащитников. Наши защитники пытались довести мяч вперед — это была ошибка. Нужно было играть в мелкий пас. Я не думаю, что мы провалили игру в центре, мы просто не забили. Как исправить низкую реализацию? Работой и только работой.
Полная растерянность.
Так нельзя.
Полная растерянность.
Так нельзя.
Хорошо ли команда готова физически?
Возможно, мне стоит пересмотреть игру центральных полузащитников?
Как исправить низкую реализацию? .
- Мне трудно судить со стороны...
Хорошо ли команда готова физически?
Возможно, мне стоит пересмотреть игру центральных полузащитников?
Как исправить низкую реализацию? .
- Мне трудно судить со стороны...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1106266/kononov-oleg
Это че? Тренер сказал?))))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1106266/kononov-oleg
Это че? Тренер сказал?))))
А что толку.
Контролировать, чтобы ПРОИГРАТЬ???
Кому нужен такой заведомо проигрышный контроль???
Да, Спартак наседал. Но...
Не смог создать голевые моменты и реализовать их.
Один забили и то с офсайда и мы увидели ПРЕЖНИЙ Спартак Карреры.
По злой ИРОНИИ несчастной судьбы - Глушаков помог Уралу спиной забить гол в свои ворота.
Зачем Кононов ставил его на игру в основу?
Глушаков "железный" игрок замены.
Здесь Кононов сделал большую промашку, которая стоила Спартаку ВЫЛЕТА из Кубка России.
Ведь было сказано, пока Глушаков в Спартаке, толку от этого не будет.
Скандалиста Глушакова оставили, а хороших игроков ВЫГНАЛИ со скандалом.
Кононов не выполнил уже второе условие при подписании контракта.
Провалил Лигу Европы и теперь провалил Кубок России.
Третьим условием - остался чемпионат России, но и тут не радужные перспективы, на попадание в Лигу Чемпионов у Спартака, с такой беззубой игрой в атаке.
Кубок России для Спартака был бы спасением этого сезона, но уже вылетели, а сезон благополучно и ДОСРОЧНО ПРОВАЛИЛИ.
Очень печально и жаль тренера Кононова.
Игроки Спартака не выполнили установку тренера на игру.
Пропустили и сами не забили.
Состав боеспособный у Спартака и задача была по силам.
Поздравляем Урал с ПОБЕДОЙ.
А Спартаку желаем лучше готовиться к матчам.
Как готовились, так и сыграли - БЕЗОБРАЗНО.
А что толку.
Контролировать, чтобы ПРОИГРАТЬ???
Кому нужен такой заведомо проигрышный контроль???
Да, Спартак наседал. Но...
Не смог создать голевые моменты и реализовать их.
Один забили и то с офсайда и мы увидели ПРЕЖНИЙ Спартак Карреры.
По злой ИРОНИИ несчастной судьбы - Глушаков помог Уралу спиной забить гол в свои ворота.
Зачем Кононов ставил его на игру в основу?
Глушаков "железный" игрок замены.
Здесь Кононов сделал большую промашку, которая стоила Спартаку ВЫЛЕТА из Кубка России.
Ведь было сказано, пока Глушаков в Спартаке, толку от этого не будет.
Скандалиста Глушакова оставили, а хороших игроков ВЫГНАЛИ со скандалом.
Кононов не выполнил уже второе условие при подписании контракта.
Провалил Лигу Европы и теперь провалил Кубок России.
Третьим условием - остался чемпионат России, но и тут не радужные перспективы, на попадание в Лигу Чемпионов у Спартака, с такой беззубой игрой в атаке.
Кубок России для Спартака был бы спасением этого сезона, но уже вылетели, а сезон благополучно и ДОСРОЧНО ПРОВАЛИЛИ.
Очень печально и жаль тренера Кононова.
Игроки Спартака не выполнили установку тренера на игру.
Пропустили и сами не забили.
Состав боеспособный у Спартака и задача была по силам.
Поздравляем Урал с ПОБЕДОЙ.
А Спартаку желаем лучше готовиться к матчам.
Как готовились, так и сыграли - БЕЗОБРАЗНО.
- Вернись, Массимо!, - написал Кафельников в Твиттере.
- Вернись, Массимо!, - написал Кафельников в Твиттере.
Ему работать надо
Ошибки исправлять
Пукнуть в воду и сдристнуть
Это дело малолеток
Ему работать надо
Ошибки исправлять
Пукнуть в воду и сдристнуть
Это дело малолеток
Как мы знаем это заканчивается тренерской отставкой ...)))
Как мы знаем это заканчивается тренерской отставкой ...)))
Нужно переступить через себя и создавать команду заново уже в этом сезоне.Убирать пенсионеров и пахать,пахать и ещё раз пахать.
За счёт ветеранов пытаться зацепиться за еврокубковую зону не стоит.Так как в кубках первый же раунд плей-офф является для Спартака последним....
Ну и Глушакову пора помогать Спартаку-2 в ФНЛ.Если он,конечно,ещё умеет и может помогать....
Нужно переступить через себя и создавать команду заново уже в этом сезоне.Убирать пенсионеров и пахать,пахать и ещё раз пахать.
За счёт ветеранов пытаться зацепиться за еврокубковую зону не стоит.Так как в кубках первый же раунд плей-офф является для Спартака последним....
Ну и Глушакову пора помогать Спартаку-2 в ФНЛ.Если он,конечно,ещё умеет и может помогать....