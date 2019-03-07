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Кононов: «Возможно, мне стоит пересмотреть игру центральных полузащитников»

вчера, 19:37
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объяснил поражение от «Урала» в Кубке России.

Какова отметка в процентах той игры, которую я хочу видеть? Ничего не изменилось. 50%. Хорошо ли команда готова физически? Мне трудно судить со стороны. Возможно, мне стоит пересмотреть игру центральных полузащитников. Наши защитники пытались довести мяч вперед — это была ошибка. Нужно было играть в мелкий пас. Я не думаю, что мы провалили игру в центре, мы просто не забили. Как исправить низкую реализацию? Работой и только работой.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   50 / 1029
вчера в 23:29
Это не слова главного тренера.
Полная растерянность.
Так нельзя.
Гавроша
Гавроша
   28 / 1029
вчера в 22:54
А может кононову стоит пересмотреть кандидатуру тренера? Не в нем ли проблемы? Ну а если не он, то федун пересмотрит, он тренеров чаще чем перчатки меняет.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   80 / 1029
вчера в 22:06
Пора физруку чемоданы паковать!
КАМЮ
КАМЮ
   800 / 1029
вчера в 21:51
Какова отметка в процентах той игры, которую я хочу видеть?
Хорошо ли команда готова физически?
Возможно, мне стоит пересмотреть игру центральных полузащитников?
Как исправить низкую реализацию? .

- Мне трудно судить со стороны...
time out
time out
   38 / 1029
вчера в 21:26
Надо, прежде всего, пересмотреть свое отношение к тренерской работе. Пока только много разговоров. но мало дела. Спартаку нужен грамотный тренер, а не интеллигент лектор.
Alex-96
Alex-96
   497 / 1029
вчера в 21:08
Кононов - Мне трудно судить со стороны
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1106266/kononov-oleg

Это че? Тренер сказал?))))
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 1029
вчера в 20:46
Наступил в спартак физрук,а ведь его предупреждали,кому теперь нужен то будет
Белов Андрей
Белов Андрей
вчера в 20:38
Нет тренера.и этот не тренер.как и нет команды!!!
Palex
Palex ответил 1-й парень
   125 / 1029
вчера в 20:16
Уважаемым он уже не может быть, все,он замарался.
nautilus163
nautilus163
   683 / 1029
вчера в 20:13
Возможно нужно застрелиться, а перед этим перестрелять всех, кто играл сегодня!
blitz
blitz
   246 / 1029
вчера в 20:11
Заслуженная победа Урала, играли лучше, боролись в каждом единоборстве, пищевик катал вату, не мысли, не идей - ничего, бей беги.Вот и вся игра от Кононова.
Сп62
Сп62
вчера в 20:08
Когда Сёмин работал в Мордовии, был плохим тренером. Перешёл в Локо стал хорошим. Парадокс?!
Sysanin101
Sysanin101
   787 / 1029
вчера в 20:04
Кононов: - "Мы контролировали игру...???"
А что толку.
Контролировать, чтобы ПРОИГРАТЬ???
Кому нужен такой заведомо проигрышный контроль???
Да, Спартак наседал. Но...
Не смог создать голевые моменты и реализовать их.
Один забили и то с офсайда и мы увидели ПРЕЖНИЙ Спартак Карреры.
По злой ИРОНИИ несчастной судьбы - Глушаков помог Уралу спиной забить гол в свои ворота.
Зачем Кононов ставил его на игру в основу?
Глушаков "железный" игрок замены.
Здесь Кононов сделал большую промашку, которая стоила Спартаку ВЫЛЕТА из Кубка России.
Ведь было сказано, пока Глушаков в Спартаке, толку от этого не будет.
Скандалиста Глушакова оставили, а хороших игроков ВЫГНАЛИ со скандалом.
Кононов не выполнил уже второе условие при подписании контракта.
Провалил Лигу Европы и теперь провалил Кубок России.
Третьим условием - остался чемпионат России, но и тут не радужные перспективы, на попадание в Лигу Чемпионов у Спартака, с такой беззубой игрой в атаке.
Кубок России для Спартака был бы спасением этого сезона, но уже вылетели, а сезон благополучно и ДОСРОЧНО ПРОВАЛИЛИ.
Очень печально и жаль тренера Кононова.
Игроки Спартака не выполнили установку тренера на игру.
Пропустили и сами не забили.
Состав боеспособный у Спартака и задача была по силам.
Поздравляем Урал с ПОБЕДОЙ.
А Спартаку желаем лучше готовиться к матчам.
Как готовились, так и сыграли - БЕЗОБРАЗНО.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
вчера в 20:01
Олег,работай спокойно, остальных я на место поставлю
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   37 / 1029
вчера в 20:01
Кононов хороший тренер,а вот игроки Спартака никакущие.)
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 20:01
Бывший теннисист, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников опубликовал в Твиттере после поражения от "Урала" (0:1) в 1/4 финала Олимп-Кубка России. Он призвал бывшего тренера Массимо Карреру вернуться. Сейчас команду возглавляет Олег Кононов.
- Вернись, Массимо!, - написал Кафельников в Твиттере.
1-й парень
1-й парень
   142 / 1029
вчера в 20:00
Пока не поздно, и Кононов хочет остаться уважаемым тренером, ему нужно бежать из свинарни как можно быстрее.
cska1948
cska1948 ответил ЦСКА Самый титулованный
   114 / 1029
вчера в 19:55
Возможно Кононову пора паковать чемоданы!
Федун обещал, что Кононов до конца сезона доработает в Тарасовке.
МКС
МКС ответил Caniggia
   39 / 1029
вчера в 19:50
А может лучше просто сдриснуть, пока не поздно?
Он же тренер Спартака, а не ты

Ему работать надо

Ошибки исправлять

Пукнуть в воду и сдристнуть

Это дело малолеток
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 1029
вчера в 19:50
Там есть центральный полузащитник чью игру лучше не пересматривать.....
Как мы знаем это заканчивается тренерской отставкой ...)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил cska plus
   13 / 1029
вчера в 19:49
Кононову пока не поздно надо ноги делать.
А я его работой вполне удовлетворен!!!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   173 / 1029
вчера в 19:49
Работой И баней
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ЦСКА Самый титулованный
   13 / 1029
вчера в 19:48
Возможно Кононову пора паковать чемоданы!
Не надо!!! Надо новый контракт лет так на восемь!!!
armeec_♞
armeec_♞
   371 / 1029
вчера в 19:48
самое главное глушака береги ))
spartak kursk
spartak kursk
   167 / 1029
вчера в 19:46
Потеряно многое и почти всё,в том числе и честь...
Нужно переступить через себя и создавать команду заново уже в этом сезоне.Убирать пенсионеров и пахать,пахать и ещё раз пахать.

За счёт ветеранов пытаться зацепиться за еврокубковую зону не стоит.Так как в кубках первый же раунд плей-офф является для Спартака последним....

Ну и Глушакову пора помогать Спартаку-2 в ФНЛ.Если он,конечно,ещё умеет и может помогать....
dinoel
dinoel
   987 / 1029
вчера в 19:46
Все на круги своя. Нет команды, Глушаков никакой, Один Айртон играет. Но он не Промес пока
Caniggia
Caniggia
   49 / 1029
вчера в 19:45
А может лучше просто сдриснуть, пока не поздно?
parallels
parallels
   5 / 1029
вчера в 19:43
кононову надо надолго остаться в спартаке! хороший тренер)
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 19:40
Кононову пока не поздно надо ноги делать.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   80 / 1029
вчера в 19:40
Возможно Кононову пора паковать чемоданы!
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