Кононов: «Возможно, мне стоит пересмотреть игру центральных полузащитников»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов объяснил поражение от «Урала» в Кубке России.

Какова отметка в процентах той игры, которую я хочу видеть? Ничего не изменилось. 50%. Хорошо ли команда готова физически? Мне трудно судить со стороны. Возможно, мне стоит пересмотреть игру центральных полузащитников. Наши защитники пытались довести мяч вперед — это была ошибка. Нужно было играть в мелкий пас. Я не думаю, что мы провалили игру в центре, мы просто не забили. Как исправить низкую реализацию? Работой и только работой.