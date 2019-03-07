Кавазашвили: «Кубок России был нужен „Спартаку“»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал вылет команды из Кубка России.

Похоже, повторяется то же самое, что и в прошлом сезоне при Каррере. Жаль, конечно, что «Спартак» вылетел из Кубка, этот турнир был нужен команде, потому что в чемпионате в тройку «красно-белые», похоже, не попадут. Не пойму, почему команда идет так тяжело, может, физически перегрузились, или недогрузились. Странный результат, учитывая то, как «Спартак» неплохо выглядел против «Краснодара» в первом после перерыва туре чемпионата.