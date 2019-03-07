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Кавазашвили: «Кубок России был нужен „Спартаку“»

вчера, 20:11
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал вылет команды из Кубка России.

Похоже, повторяется то же самое, что и в прошлом сезоне при Каррере. Жаль, конечно, что «Спартак» вылетел из Кубка, этот турнир был нужен команде, потому что в чемпионате в тройку «красно-белые», похоже, не попадут. Не пойму, почему команда идет так тяжело, может, физически перегрузились, или недогрузились. Странный результат, учитывая то, как «Спартак» неплохо выглядел против «Краснодара» в первом после перерыва туре чемпионата. 

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   433 / 1029
вчера в 21:58
Согласен с Анзором
vovinho11
vovinho11
   482 / 1029
вчера в 21:16
    vovinho11
    vovinho11
       482 / 1029
    вчера в 21:14
    Спартак не нужен кубку
    Alex-96
    Alex-96
       497 / 1029
    вчера в 21:04
    спартак ценит только те кубки, которые можно выиграть играя в пол ноги на сборах
    STVA 1
    STVA 1
       101 / 1029
    вчера в 20:56
    Только команда не поняла , что он нужен...
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       2 / 1029
    вчера в 20:48
    Серьезно, нужен? А Филя говорит, что это ненужная чашка, как и ЛЕ! Вот кубок Канделаки - круто!
    Evilhuman
    Evilhuman
       17 / 1029
    вчера в 20:44
    Им хватит кубка Канделаки тв за глаза
    VasyaOblomov
    VasyaOblomov
       996 / 1029
    вчера в 20:39
    всем нужен
    tuman960
    tuman960
       192 / 1029
    вчера в 20:38
    Спартак выполнил задачу на сезон-получил КУБОК МАТЧ ТВ)))))
    15511551
    15511551
       386 / 1029
    вчера в 20:37
    оказалось, что Кубок России Уралу нужнее)
    ЦСКА Самый титулованный
    ЦСКА Самый титулованный
       80 / 1029
    вчера в 20:22
    «Кубок России был нужен „Хрюшатнику“»

    Еще бы! 16 лет без побед в Кубке России. бу-га-га
    spartak kursk
    spartak kursk
       167 / 1029
    вчера в 20:20
    Если человеку нужен хлеб,он идёт в магазин.
    Если футболисту нужен кубок,то он должен играть в футбол......
    mangoх12
    mangoх12
       30 / 1029
    вчера в 20:16
    кубок верблюда есть - хватит
    armeec_♞
    armeec_♞
       371 / 1029
    вчера в 20:16
    а что не понятного? Каррера "виноват" ))
    beefs
    beefs
       147 / 1029
    вчера в 20:16
    Спартака больше чем на одну игру не хватает, следующую нормальную игру ждите в апреле...
    Groove000
    Groove000
       177 / 1029
    вчера в 20:15
    Кубка Соли хватит)
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