ГлавнаяНовости

Погребняк: «Обыграть „Спартак“ всегда приятно»

вчера, 20:07
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Урала» Павел Погребняк пообщался с журналистами после победы над «Спартаком» (1:0) в Кубке России.

Обыграть «Спартак» всегда приятно. Да, я не забил, но главное, что команда выполнила задачу.

Я бы не сказал, что обыгрывать «Спартак» для меня особое удовольствие, просто это моя первая победа после долгой травмы. Вообще, хотелось бы сказать огромное спасибо докторам и клубу. Если бы не они, я бы сейчас ходил на одной ноге. Сейчас хочу доказывать все голами и работой.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Очень тяжело объяснить такое неудачное выступление „Зенита“»
Сегодня, 02:00 Комментарии2
Мусаев: «В перерыве ребята поняли, что бояться тут некого»
Сегодня, 01:35 Комментарии3
Медведев: «В Испанию „Зенит“ поедет не доигрывать, а бороться»
Сегодня, 01:24 Комментарии13
Иванович: «Мы должны обратить внимание на игру при стандартах»
Сегодня, 00:04 Комментарии6
Семак: «Шансы у „Зенита“ есть»
Вчера, 23:41 Комментарии15
Главный тренер «Вильярреала» сравнил «Зенит» с «Алавесом»
Вчера, 23:29 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
grisser
grisser
   312 / 1029
вчера в 22:24
Скоро будут говорить, да со спартаком играть нечего.
Гавроша
Гавроша
   28 / 1029
вчера в 21:52
А еще в чемпионате может встречаются. Пусть хек-трик спартаку сделает.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   427 / 1029
вчера в 20:54
Пашка-деревяшка)) Удачи и здоровья!
spartak kursk
spartak kursk
   167 / 1029
вчера в 20:22
Спартак считают середняком,коим он и является...
Тем не менее радость от побед над Спартаком до сих пор близка к ........эйфории...
Pancher_95
Pancher_95
   389 / 1029
вчера в 20:19
Надо же, дерево заговорило
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 20:17
Ахахах! Опустить хрющек всегда приятно.
viv
viv
   57 / 1029
вчера в 20:14
Обыграть "спартак - 43" всем приятно....
handreb
handreb
   446 / 1029
вчера в 20:10
Если уже Шериф побеждает спартак, то Урал просто обязан.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100