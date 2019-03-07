Погребняк: «Обыграть „Спартак“ всегда приятно»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк пообщался с журналистами после победы над «Спартаком» (1:0) в Кубке России.

Обыграть «Спартак» всегда приятно. Да, я не забил, но главное, что команда выполнила задачу.

Я бы не сказал, что обыгрывать «Спартак» для меня особое удовольствие, просто это моя первая победа после долгой травмы. Вообще, хотелось бы сказать огромное спасибо докторам и клубу. Если бы не они, я бы сейчас ходил на одной ноге. Сейчас хочу доказывать все голами и работой.