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«Айнтрахт» и «Интер» голов не забили

вчера, 22:50
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)0 : 0Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

«Айнтрахт» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома не смог обыграть «Интер». Ответная встреча состоится 14 марта.

Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена

«Айнтрахт» - «Интернационале» 0:0
Нереализованный пенальти: - Брозович 22

«Айнтрахт»: Трапп, Хасэбе, Н'Дика, Хинтереггер, Фернандеш (Пасьенса 80), Гачинович, Роде (Виллемс 77), Костич, Да Коста, Йович, Аллер (Пасьенса 80)
Главный тренер: Хюттер Адольф.

«Интернационале»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Д'Амброзио, Валеро (Седрик Соареш 79), Брозович, Весино, Мартинес, Перишич (Кандрева 58), Политано
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

Предупреждения: Костич 4, Асамоа 24, Мартинес 33, Хасэбе 53, Кандрева 59, Фернандеш 82

В прошлом раунде миланцы выбили «Рапид».

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Все комментарии
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin
   45 / 1029
сегодня в 00:41
Какой-то интериста на меня настучал, силы ч моратти работают не покладая кнопок
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   169 / 1029
сегодня в 00:12
Пендаль, надо было забивать.
Sadjon
Sadjon
   1014 / 1029
вчера в 23:47
Брозович подвел команду....
SSC1
SSC1
   1019 / 1029
вчера в 23:24
ждал яркий матч, убогий матч получился, интер сам не играл и не давал играть , с..ки пресс похоронили
dzvinka
dzvinka
   60 / 1029
вчера в 23:18
судя по статистике, Айнтрахт в 10-ром чуть не оттра***** итальянского "гранда"))).
spartach091
spartach091
   89 / 1029
вчера в 23:15
Полный ахтунг, слили на обе забьют
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 23:06
Эх Айнтрахт ну что же вы так
Все что не забили давайте в ответном матче
Удачи
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   7 / 1029
вчера в 23:01
Очередной позор китайского клубика. =))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Конунг Рагнар
   37 / 1029
вчера в 23:01
Ставил на Айнтрахт - подвели, также, как и Севилья
Такая же х.....)
InterChampion
InterChampion
вчера в 22:57
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       234 / 1029
    вчера в 22:54
    Ставил на Айнтрахт - подвели, также, как и Севилья
    la-respect0
    la-respect0
       686 / 1029
    вчера в 22:54
    В гостях Айнтрахту придется играть против 12 игроков...Жаль парней.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       37 / 1029
    вчера в 22:52
    Тухлая игра с обеих сторон.
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