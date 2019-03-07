«Айнтрахт» и «Интер» голов не забили

«Айнтрахт» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома не смог обыграть «Интер». Ответная встреча состоится 14 марта.
Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена
«Айнтрахт» - «Интернационале» 0:0
Нереализованный пенальти: - Брозович 22
«Айнтрахт»: Трапп, Хасэбе, Н'Дика, Хинтереггер, Фернандеш (Пасьенса 80), Гачинович, Роде (Виллемс 77), Костич, Да Коста, Йович, Аллер (Пасьенса 80)
Главный тренер: Хюттер Адольф.
«Интернационале»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Д'Амброзио, Валеро (Седрик Соареш 79), Брозович, Весино, Мартинес, Перишич (Кандрева 58), Политано
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
Предупреждения: Костич 4, Асамоа 24, Мартинес 33, Хасэбе 53, Кандрева 59, Фернандеш 82
В прошлом раунде миланцы выбили «Рапид».
Все что не забили давайте в ответном матче
Удачи
Все что не забили давайте в ответном матче
Удачи