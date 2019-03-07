«Севилья» не смогла обыграть пражскую «Славию»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» и «Славия» сыграли вничью.
Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан».
«Севилья» - «Славия» - 2:2 (2:2)
Голы: Бен-Йеддер 1, Мунир 28 - Стох 25, Краль 39
«Севилья»: Вацлик (Сориано Оропеса 45), Меркадо, Кьер, Гомес, Навас, Эвер Банега (Промес 76), Рог, Вебер (Роке Меса 46), Сарабия, Бен-Йеддер, Мунир
Главный тренер: Мачин Пабло.
«Славия»: Коларж, Коуфал, Кудела, Дели, Борил, Траоре, Сучек, Краль (Нгадеу-Нгаджуи 79), Стох, Масопуст (Олайинка 60), Змргаль (Шкода 72)
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.
Предупреждения: Коуфал 6, Эвер Банега 12, Масопуст 44, Сучек 63.
Судья: Рудди Буке.
В другом матче дня «Арсенал» проиграл «Ренну» (1:3).