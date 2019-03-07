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«Севилья» не смогла обыграть пражскую «Славию»

вчера, 22:47
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья2 : 2Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» и «Славия» сыграли вничью.

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан».

«Севилья» - «Славия» - 2:2 (2:2)
Голы: Бен-Йеддер 1, Мунир 28 - Стох 25, Краль 39

«Севилья»: Вацлик (Сориано Оропеса 45), Меркадо, Кьер, Гомес, Навас, Эвер Банега (Промес 76), Рог, Вебер (Роке Меса 46), Сарабия, Бен-Йеддер, Мунир
Главный тренер: Мачин Пабло.

«Славия»: Коларж, Коуфал, Кудела, Дели, Борил, Траоре, Сучек, Краль (Нгадеу-Нгаджуи 79), Стох, Масопуст (Олайинка 60), Змргаль (Шкода 72)
Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.

Предупреждения: Коуфал 6, Эвер Банега 12, Масопуст 44, Сучек 63.

Судья: Рудди Буке.

В другом матче дня «Арсенал» проиграл «Ренну» (1:3).

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Все комментарии
grisser
grisser
   312 / 1029
сегодня в 00:10
Трудно будет в ответке.
Bjuik
Bjuik
   231 / 1029
сегодня в 00:09
Промеска опять опускает Севилью.
kotmyshka
kotmyshka
   219 / 1029
вчера в 23:46
нежданчик
viv
viv ответил 311
   57 / 1029
вчера в 23:39
Федун подложил свинью Севилье...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил da da da
   234 / 1029
вчера в 23:24
ну команда уже давно доросла до уровня группы ЛЧ точно,правда пробиться туда никак не получается по разным причинам)
Опыта не хватает, наверно. Тот же Загреб там играет почти регулярно, правда очков не набирает
da da da
da da da ответил Конунг Рагнар
   252 / 1029
вчера в 23:20
Зальцбург уже давно является грозной силой в Европе, но не может чего-то добиться. Правда, год назад их похоронил судья в полуфинале ЛЕ
ну команда уже давно доросла до уровня группы ЛЧ точно,правда пробиться туда никак не получается по разным причинам)
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил da da da
   234 / 1029
вчера в 23:11
Зальцбург может
Зальцбург уже давно является грозной силой в Европе, но не может чего-то добиться. Правда, год назад их похоронил судья в полуфинале ЛЕ
da da da
da da da ответил Конунг Рагнар
   252 / 1029
вчера в 23:07
Севилья вряд-ли выиграет ЛЕ, Арсенал тоже. Может, Динамо Загреб сотворит сенсацию?
Зальцбург может
Footbolista
Footbolista ответил 311
   4 / 1029
вчера в 23:06
В Питере все легло...
da da da
da da da
   252 / 1029
вчера в 23:06
Славия молодцы,братцы чехи учат наших играть в футбол,хотя думаю Севилья пройдет теперь дальше.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   234 / 1029
вчера в 23:03
Севилья вряд-ли выиграет ЛЕ, Арсенал тоже. Может, Динамо Загреб сотворит сенсацию?
311
311
   59 / 1029
вчера в 22:59
Промеса выпустили и всё встало!)
Палыч82
Палыч82
   310 / 1029
вчера в 22:58
Пражане отчаянно сыграли - мужики,)
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   266 / 1029
вчера в 22:57
    cielo notturno
    cielo notturno
       190 / 1029
    вчера в 22:52
    На выезде севилья зарешает
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       37 / 1029
    вчера в 22:50
    Славия молодцы 2 гола Севилье на выезде это сильно.
    parallels
    parallels
       5 / 1029
    вчера в 22:47
    позор спартаку!
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