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«Арсенал» в меньшинстве проиграл «Ренну»

вчера, 22:49
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» уступил «Ренну» на выезде.

Ренн, стадион «Роазон Парк».

«Ренн» - «Арсенал» - 3:1 (1:1)
Голы: Буриго 42, Начо Монреаль 65 (автогол), Сарр 88 - Ивоби 4

«Ренн»: Кубек, Зеффан, Да Силва, Мешер, Бенсебаини, Сарр, Андре, Гренье (Гелен 90), Буриго (Леа Силики 73), Бен Арфа, Хуну
Главный тренер: Стефан Жульен.

«Арсенал»: Чех, Мустафи, Папастатопулос, Косьельни, Начо Монреаль, Лукас Торрейра, Джака, Мхитарян, Озил (Рэмзи 70), Ивоби (Гендузи 52), Обамеянг (Колашинац 79)
Главный тренер: Эмери Унаи.

Предупреждения: Папастатопулос 34, Буриго 38, Папастатопулос 41, Джака 61, Зеффан 87.

Удаления: Папастатопулос 41

Судья: Кружляк Иван.

В другом матче дня «Севилья» сыграла вничью со «Славией» (2:2).

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 1029
сегодня в 01:31
Я уже даже не смотрю "Арсенал" в последнее время, этот Венгер на минималках достал. Поражение от БАТЭ, поражение (фатальное, боюсь) от "Ренна".

Эмери - типичный тренер средней руки, атмосфера неплохая, но тактически и стратегически команда слаба.

Ничего интересного, в защите полная задница, в опорке тоже, одна надежда на связку Обама-Сашок.

Гендузи из талантливого юнца превратился в самого бестолкового и бесполезного игрока, Торрейра тоже не радует.

Куда мы идем?
azkan
azkan
   68 / 1029
сегодня в 01:24
А я так хотел чтобы Арсенал Наполи выбивали из ЛЕ. А тут сами очень могут выбиться)
Nafnafik
Nafnafik
   84 / 1029
сегодня в 00:23
Арсенал позорится.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   128 / 1029
сегодня в 00:17
Боатенг обиделся на замену!😂😂😂
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   173 / 1029
сегодня в 00:07
сегодня не день фаворитов
Питермен
Питермен
   74 / 1029
сегодня в 00:03
Тарасовский тренеришка покоряет лигу европы как и пупсики Урал
гыггггггыыыы
Imrebellion
Imrebellion
   755 / 1029
сегодня в 00:01
Там Бен Арфа вынудил просто. Кучу штрафных заработал, и потенциально голевой пас выдал в том моменте. Ну потому и у них штрафные удары, стандарты и навесы/прострелы довольно отточены, что и привело к голам.
realdogge the gunner
realdogge the gunner ответил aNOOBis
   541 / 1029
вчера в 23:51
А когда удалять то перестанут? Или "Папа" реально заслужил? Видимо не особо настроились, шапкозакидательские настроения, как водится, еще и забили быстро...
2 абсолютно заслуженные жёлтые греку. бездарнейший подход к делу у Сократиса.
mphuZ
mphuZ
   438 / 1029
вчера в 23:35
Предсказывалось. Дома, значит, надо решать.
da da da
da da da ответил DXTK
   252 / 1029
вчера в 23:32
ну тогда ПСЖ надо в ЛЕ попадать, авось и до финала доползут.
ПСЖ надо чтоб их судили французские арбитры,а то УЕФА их душит за нарушения ФФП уже 3й год))
DXTK
DXTK ответил da da da
   277 / 1029
вчера в 23:26
Ренн молодцы,выбили Бетис,обыграли Арсенал,не так уж и плох чемп Франции как там тут рассказывают/ли некоторые глорики РПЛ и АПЛ))
ну тогда ПСЖ надо в ЛЕ попадать, авось и до финала доползут.
санек002
санек002 ответил aNOOBis
вчера в 23:19
Сенсация-это Аякс 4 гола на Бернабеу
это ты прав!!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   128 / 1029
вчера в 23:17
Я угадал со счётом!
spartach091
spartach091
   89 / 1029
вчера в 23:15
Ждец полный, Ренн озолотил буков
DXTK
DXTK
   277 / 1029
вчера в 23:12
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       40 / 1029
    вчера в 23:09
    Нежданчик, и не в пользу рейтингов...
    aNOOBis
    aNOOBis ответил санек002
       448 / 1029
    вчера в 23:07
    это сенсация!
    Сенсация-это Аякс 4 гола на Бернабеу
    Конунг Рагнар
    Конунг Рагнар
       234 / 1029
    вчера в 23:07
    Арсенал даже в ЛЕ позорится
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
       81 / 1029
    вчера в 23:07
    Это Арсенал , дамы и господа !
    15511551
    15511551 ответил YRunner
       386 / 1029
    вчера в 23:06
    Это какой-то позор...
    Дома отыграются, если захотят, главное гол в гостях забили
    aNOOBis
    aNOOBis
       448 / 1029
    вчера в 23:06
    А когда удалять то перестанут? Или "Папа" реально заслужил?

    Видимо не особо настроились, шапкозакидательские настроения, как водится, еще и забили быстро...
    juvenale
    juvenale ответил Сантус
       78 / 1029
    вчера в 23:06
    Похоже сливаются для АПЛ,а вот МЮ бутет тратить силы в ЛЧ
    какое сливаются)))это единственный шанс выиграть трофеи)а евротрофеев как я знаю у них не много)
    da da da
    da da da
       252 / 1029
    вчера в 23:05
    Ренн молодцы,выбили Бетис,обыграли Арсенал,не так уж и плох чемп Франции как там тут рассказывают/ли некоторые глорики РПЛ и АПЛ))
    санек002
    санек002
    вчера в 23:04
    это сенсация!
    LMI
    LMI
    вчера в 23:04
    Нас просто раскатали как самых дешевых лохов, коими мы сейчас по факту и являемся. Поздравления Ренну с 1/4
    311
    311
       59 / 1029
    вчера в 23:02
    Шо за грек? Впервые слышу о нем!)
    Сантус
    Сантус
       70 / 1029
    вчера в 23:01
    Похоже сливаются для АПЛ,а вот МЮ бутет тратить силы в ЛЧ
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Sunny.
       221 / 1029
    вчера в 23:00
    вылетят это не МЮ со скоминой в кармане
    играли бы в ЛЧ,то мы бы им своего ручного отправили,но он ЛЕ не обслуживает.... так что придётся своими силами. А вообще,что то канониры какие то лузеры,Шахтёр играя весь матч в меньшинстве с 10 минуты, сыграл с Айтрахтом 2-2. Арсенал позорит АПЛ,с каким то Ренном,аутсайдером из Лиги 1.
    YRunner
    YRunner
       265 / 1029
    вчера в 22:57
    Это какой-то позор...
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       37 / 1029
    вчера в 22:53
    Ренн молодцы, Арсенал не пройдет дальше. Ренн и на выезде гол забьет.
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