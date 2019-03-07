«Арсенал» в меньшинстве проиграл «Ренну»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» уступил «Ренну» на выезде.
Ренн, стадион «Роазон Парк».
«Ренн» - «Арсенал» - 3:1 (1:1)
Голы: Буриго 42, Начо Монреаль 65 (автогол), Сарр 88 - Ивоби 4
«Ренн»: Кубек, Зеффан, Да Силва, Мешер, Бенсебаини, Сарр, Андре, Гренье (Гелен 90), Буриго (Леа Силики 73), Бен Арфа, Хуну
Главный тренер: Стефан Жульен.
«Арсенал»: Чех, Мустафи, Папастатопулос, Косьельни, Начо Монреаль, Лукас Торрейра, Джака, Мхитарян, Озил (Рэмзи 70), Ивоби (Гендузи 52), Обамеянг (Колашинац 79)
Главный тренер: Эмери Унаи.
Предупреждения: Папастатопулос 34, Буриго 38, Папастатопулос 41, Джака 61, Зеффан 87.
Удаления: Папастатопулос 41
Судья: Кружляк Иван.
В другом матче дня «Севилья» сыграла вничью со «Славией» (2:2).
Эмери - типичный тренер средней руки, атмосфера неплохая, но тактически и стратегически команда слаба.
Ничего интересного, в защите полная задница, в опорке тоже, одна надежда на связку Обама-Сашок.
Гендузи из талантливого юнца превратился в самого бестолкового и бесполезного игрока, Торрейра тоже не радует.
Куда мы идем?
Эмери - типичный тренер средней руки, атмосфера неплохая, но тактически и стратегически команда слаба.
Ничего интересного, в защите полная задница, в опорке тоже, одна надежда на связку Обама-Сашок.
Гендузи из талантливого юнца превратился в самого бестолкового и бесполезного игрока, Торрейра тоже не радует.
Куда мы идем?
гыггггггыыыы
гыггггггыыыы
Если им Бате разок впихнул, то в победе и три гола от Ренна я не удивляюсь.
PS Днониры раз за разом доказывают свое уровень полнейшего дна и позорят АПЛ лигу.
Если им Бате разок впихнул, то в победе и три гола от Ренна я не удивляюсь.
PS Днониры раз за разом доказывают свое уровень полнейшего дна и позорят АПЛ лигу.
Видимо не особо настроились, шапкозакидательские настроения, как водится, еще и забили быстро...
Видимо не особо настроились, шапкозакидательские настроения, как водится, еще и забили быстро...