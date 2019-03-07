«Зенит» дома проиграл «Вильярреалу»

«Зенит» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома уступил «Вильярреалу». Ответная встреча состоится 14 марта.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» - «Вильярреал» 1:3 (1:1)
Голы: Азмун 35 - Иборра 33, Морено 64, Морланес 71
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Азмун (Эрнани 75), Дриусси, Кузяев, Смольников, Мак (Шатов 72), Дзюба, Вильмар Барриос, Оздоев (Заболотный 88), Ракицкий
Главный тренер: Семак Сергей.
«Вильярреал»: Андрес, Гонсалес, Фунес Мори, Руис, Морено (Бакка 85), Форнальс (Касорла 78), Иборра, Коста, Льямбрич, Морланес (Касерес 72), Чуквуэзе
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
Предупреждения: Коста 14, Вильмар Барриос 38, Льямбрич 69, Смольников 76
Судья: Рокки Джанлука.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом раунде питерцы выбили «Фенербахче».
-350 передач
-75% точность
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-350 передач
-75% точность
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Дзюба его тащил, Азмун его тащил, он-то когда тащить начнет?
Дзюба его тащил, Азмун его тащил, он-то когда тащить начнет?
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Почти угадал Андрюха!!!
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Почти угадал Андрюха!!!