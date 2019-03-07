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«Зенит» дома проиграл «Вильярреалу»

вчера, 22:48
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

«Зенит» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома уступил «Вильярреалу». Ответная встреча состоится 14 марта.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» - «Вильярреал» 1:3 (1:1)
Голы: Азмун 35 - Иборра 33, Морено 64, Морланес 71

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Азмун (Эрнани 75), Дриусси, Кузяев, Смольников, Мак (Шатов 72), Дзюба, Вильмар Барриос, Оздоев (Заболотный 88), Ракицкий
Главный тренер: Семак Сергей.

«Вильярреал»: Андрес, Гонсалес, Фунес Мори, Руис, Морено (Бакка 85), Форнальс (Касорла 78), Иборра, Коста, Льямбрич, Морланес (Касерес 72), Чуквуэзе
Главный тренер: Кальеха Хавьер.

Предупреждения: Коста 14, Вильмар Барриос 38, Льямбрич 69, Смольников 76

Судья: Рокки Джанлука.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом раунде питерцы выбили «Фенербахче».

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил stachel
   3 / 1029
сегодня в 01:56
да ладно? а хочешь я позор на цифпы разложу?:
-350 передач
-75% точность
-фнлфнлфнлфнл
grisser
grisser ответил mugik1973
   312 / 1029
сегодня в 01:50
А сегодня по ходу Бомжи прославили Российский футбол
Уж как вы четвертым местом в подгруппе прославили, все до сих пор смеются.
grisser
grisser ответил mugik1973
   312 / 1029
сегодня в 01:48
Ты кто такой что мы не имеем право критековать бомжей?
    mugik1973
    mugik1973 ответил viv
       525 / 1029
    сегодня в 01:38
    Точно!, это позор
    mugik1973
    mugik1973 ответил stachel
       525 / 1029
    сегодня в 01:35
    Ты кто такой что мы не имеем право критековать бомжей?
    stachel
    stachel ответил Гавроша
       537 / 1029
    сегодня в 01:34
    А чего тут столько пупсиков? А ну марш, свой позор сегодняшний комментировать.
    Тут ты прав. Свинине нужно вести себя тихо-тихо. Они из Европы вылетели давно, а сегодня и из КР умудрились. Критиковать нас, кроме нас самих, имеют моральное право только болелы краснодара. И никто более.
    mugik1973
    mugik1973 ответил Ген Геныч
       525 / 1029
    сегодня в 01:34
    Ты что то путаешь, Спартак на открывашке с подводной лодкой сыграл 3:3, а на выезде проиграл в два мяча
    mugik1973
    mugik1973 ответил Illuha
       525 / 1029
    сегодня в 01:29
    А сегодня по ходу Бомжи прославили Российский футбол
    mugik1973
    mugik1973 ответил Нури Нуриев
       525 / 1029
    сегодня в 01:27
    Спартак лажанулся с Уралом и это позор российского маштаба, а газовый мешок оплзорился на всю европу
    Гавроша
    Гавроша
       28 / 1029
    сегодня в 01:26
    А чего тут столько пупсиков? А ну марш, свой позор сегодняшний комментировать.
    Гавроша
    Гавроша ответил Так Себе Аналитик
       28 / 1029
    сегодня в 01:26
    Не удивлен. Надоело весь сезон твердить, что курица не птица, а Семак не тренер)) Мне кажется, он в принципе не понимает, как своих игроков использовать. Ждем нормального алленаторе и двигаемся вперед, а Сережа пусть в "Уфу" возвращается. Дзюба его тащил, Азмун его тащил, он-то когда тащить начнет?
    Да я тоже давно говорил, что ссаной тряпкой семака.
    mugik1973
    mugik1973
       525 / 1029
    сегодня в 01:23
    Это какой то позор
    stachel
    stachel
       537 / 1029
    сегодня в 01:23
    А Семак все улыбится и зубы скалит! У него все нормально, будем делать работу над ошибками. Тошнит уже от его оскала. Проиграли 17 месту ла-лиги, который играл в не основном составе, да еще и дома и с таким счетом. И все хорошо.
    valt134
    valt134
       400 / 1029
    сегодня в 01:22
    Тремя торпедами Жёлтая Субмарина пустила ко дну на берегах Невы «флагман» Российского футбола. Если «Футбольный БОГ» существует он не допустит,чтобы Зенит стал чемпионом России в этом сезоне. Это будет ПОЛНЕЙШАЯ дескредитация Российского чемпионата.
    Паровозов
    Паровозов
       251 / 1029
    сегодня в 01:20
    Вынесли вперёд ногами зеню, без шансов. Теперь можно спокойно сосредоточиться на пападание в первую пятерку чемпионата.
    амурец
    амурец
       238 / 1029
    сегодня в 01:17
    Очень жаль, будем надеятся на ответку, хотя если честно шансов у Зенита не много
    stachel
    stachel ответил Так Себе Аналитик
       537 / 1029
    сегодня в 01:15
    Не удивлен. Надоело весь сезон твердить, что курица не птица, а Семак не тренер)) Мне кажется, он в принципе не понимает, как своих игроков использовать. Ждем нормального алленаторе и двигаемся вперед, а Сережа пусть в "Уфу" возвращается. Дзюба его тащил, Азмун его тащил, он-то когда тащить начнет?
    Я тоже всегда и везде говорил и говорю, не зависимо победил Зенит или нет, СЕМАК - не тренер, а физрук. Он таким был, есть и всегда будет. Его место в Уфе. Надеюсь летом он там и будет.
    Лаcковый зенит
    Лаcковый зенит
       112 / 1029
    сегодня в 01:12
    Испанский аутсайдер размазал на Крестовском российский газовый мешок. Срамота!
    Нури Нуриев
    Нури Нуриев
       583 / 1029
    сегодня в 01:11
    А с кем " великий " спартак сегодня играл ? позор пердива ))
    Лаcковый зенит
    Лаcковый зенит ответил stachel
       112 / 1029
    сегодня в 01:09
    Обратись к стрелочнику, метнувшему стрелу на мой комментарий и определитесь с ним, кто из вас кто.
    RichardCagir
    RichardCagir
       889 / 1029
    сегодня в 01:09
    Доктор ты такой доктор)))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       24 / 1029
    сегодня в 01:09
    Не удивлен. Надоело весь сезон твердить, что курица не птица, а Семак не тренер)) Мне кажется, он в принципе не понимает, как своих игроков использовать. Ждем нормального алленаторе и двигаемся вперед, а Сережа пусть в "Уфу" возвращается.

    Дзюба его тащил, Азмун его тащил, он-то когда тащить начнет?
    stachel
    stachel ответил Лаcковый зенит
       537 / 1029
    сегодня в 01:07
    Да и не говори, капец с этими питерскими свиньями.
    Ты что с урала что ли? Свиньями или свининой называют на местном слеге Спартак М. А у нас питерских другое погоняло.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       13 / 1029
    сегодня в 01:05
    Аршавин: «Будет здорово, если „Зенит“ забьет и не пропустит»
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Почти угадал Андрюха!!!
    Лаcковый зенит
    Лаcковый зенит ответил Illuha
       112 / 1029
    сегодня в 01:04
    Да и не говори, капец с этими питерскими свиньями.
    Illuha
    Illuha ответил Лаcковый зенит
    сегодня в 01:03
    Расформировать этот позор
    Да давно пора, свиньи только позорятся.
    Ген Геныч
    Ген Геныч
       665 / 1029
    сегодня в 01:02
    На ветке проекта я оооочень редко захожу,а уж тем более оставляю комментарий,но тут все таки выскажусь!!!!!!!!!!!!Вчера Порту прошел в 1/4 ЛЧ .т.е Португалы нас догоняют в таблие реитингов!!!!!!!А тут 1-3 на распил-арене!!!!!!!!!!!Ну Спартак тоже 1-3 у себя на Открывашке им слил,однако в Испании их обыграл!!!!!!!!!Надеюсь проект все таки в Испании покажет другой футбол и пройдет дальше!!!!!!!
    stachel
    stachel
       537 / 1029
    сегодня в 01:02
    Игру посмотреть не получилось, но посмотрел игру Краснодара. И главный вопрос: как нужно было сыграть (по качеству игры) с последней командой испанской вышки что бы проиграть 3:1?! Валенсия (7 команда!) по игре показала, что она середняк и Краснодар, когда включал скорость, играл вполне на уровне. А Зенит видимо выходит на свой объективный уровень, уровень Семака - уровень Уфы.
    Лаcковый зенит
    Лаcковый зенит
       112 / 1029
    сегодня в 01:01
      Doktor S
      Doktor S ответил RichardCagir
         989 / 1029
      сегодня в 01:00
      А кто то помню тут говорил сто Зенит порвет аутсайдера Ла Лиги))) Ла Лига это вам не хухрф мухры ))
      Порватому Уралом не корректно вообще о футболе говорить.
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