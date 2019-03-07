«Бенфика» проиграла в Загребе

«Бенфика» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы уступила загребскому «Динамо». Ответная встреча состоится 14 марта.
Загреб, стадион Максимир
«Динамо» - «Бенфика» 1:0 (1:0)
Голы: Петкович 38 (пенальти)
«Динамо»: Ливакович, Стоянович, Теофил-Катерин, Дилавер, Леовац, Шуньич, Kadzior (Шитум 84), Гояк (Моро 78), Ольмо, Оршич, Петкович (Гавранович 88)
Главный тренер: Бьелица Ненад.
«Бенфика»: Влаходимос, Коршья, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Жедсон (Живкович 70), Моррис Луис (Рафа Силва 59), Аппелт Пирес, Кровинович, Секейра, Сеферович (Черви 35)
Главный тренер: Витория Руи.
Предупреждения: Леовац 68, Стоянович 75, Шуньич 83
В прошлом раунде португальцы выбили «Галатасарай».