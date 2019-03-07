ГлавнаяНовости

«Бенфика» проиграла в Загребе

вчера, 22:51
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)1 : 0Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Бенфика» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы уступила загребскому «Динамо». Ответная встреча состоится 14 марта.

Загреб, стадион Максимир

«Динамо» - «Бенфика» 1:0 (1:0)
Голы: Петкович 38 (пенальти)

«Динамо»: Ливакович, Стоянович, Теофил-Катерин, Дилавер, Леовац, Шуньич, Kadzior (Шитум 84), Гояк (Моро 78), Ольмо, Оршич, Петкович (Гавранович 88)
Главный тренер: Бьелица Ненад.

«Бенфика»: Влаходимос, Коршья, Рубен Диаш, Ферро, Гримальдо, Жедсон (Живкович 70), Моррис Луис (Рафа Силва 59), Аппелт Пирес, Кровинович, Секейра, Сеферович (Черви 35)
Главный тренер: Витория Руи.

Предупреждения: Леовац 68, Стоянович 75, Шуньич 83

В прошлом раунде португальцы выбили «Галатасарай».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Поражения «Зенита» и «Краснодара» и другие события 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня, 01:12 Комментарии11
«Краснодар» уступил «Валенсии» на «Месталье»
Сегодня, 00:52 ВидеоКомментарии82
«Наполи» разгромил «Зальцбург»
Сегодня, 00:52 ВидеоКомментарии6
«Челси» разбил киевское «Динамо»
Сегодня, 00:51 ВидеоКомментарии34
«Айнтрахт» и «Интер» голов не забили
Вчера, 22:50 ВидеоКомментарии13
«Арсенал» в меньшинстве проиграл «Ренну»
Вчера, 22:49 ВидеоКомментарии35
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Eddja
Eddja
   443 / 1029
сегодня в 00:13
Это не трагично для Бенфики.
Землянин
Землянин ответил mangoх12
   196 / 1029
вчера в 23:13
Да, португал с французами Нам не надо )))
mangoх12
mangoх12
   30 / 1029
вчера в 23:04
Это даже хорошо
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   37 / 1029
вчера в 23:03
Бенфика дома выиграет 2-0.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   234 / 1029
вчера в 22:57
Загребское Динамо хорошо играет в этом сезоне в ЛЕ - уверенно вышли из группы и теперь близки к выходу в 1/4 финала. Питерских бомжей они бы без труда разгромили
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100