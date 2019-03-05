Харри Кейн: пухлый мальчик, превратившийся в зверя

вчера, 20:30

Сегодня Кейн впервые может выйти с «Тоттенхэмом» в восьмерку сильнейших команд Европы, а «Соккер.ру» делится историей одного из самых ярких игроков современности.

«Настоящее и будущее» «Тоттенхэма» - бывший фанат «Арсенала»

Если вы интересовались судьбой Кейна, регулярно смотрите английский футбол и читаете «Соккер.ру», то уже знаете эту историю. Малыш Харри в детстве занимался в академии «Арсенала» и «топил» за «Арсенал». В возрасте восьми лет «канониры» отчислили Кейна, но будущий главный форвард Англии продолжил болеть за «канониров». В частности, есть вот такое фото, где у толстенького Харри волосы выкрашены в красный цвет, сам он в полной амуниции «Арсенала», а на лице широкая улыбка – вероятно, по поводу чемпионства «канониров» в 2004 году. На что намекает футболка мужчины на заднем плане.

При этом Кейн был изгнан из академии «Арсенала» двумя годами ранее, а через пару недель после того, как было сделано это фото, он стал частью «Тоттенхэма». Выводы о пристрастиях Харри делайте сами. Очевидно, «Арсенал» вызывал у Кейна сильные чувства, но со временем любовь сменилась ненавистью, о чем нападающий даже не стеснялся говорить: «Каждый раз, когда я выхожу на поле против „Арсенала“, я говорю себе: ну, что ж, давайте посмотрим, кто был прав, а кто ошибался. Долгое время меня мотивировала воображаемая картинка, как я забиваю гол в ворота „Арсенала“ в АПЛ . И я уже не раз сделал это в реальности. Сейчас я считаю, что их отказ от меня – лучшее событие в моей жизни».

Пересекся в «Тоттенхэме» с Павлюченко

Сейчас кажется, что Кейн и Павлюченко – это игроки из разных эпох и разных измерений, но между тем российский форвард успел на несколько месяцев пересечься с Харри в «Тоттенхэме». Сезон 2010/2011 Кейн провел на правах аренды в «Лейтон Ориент», а на следующий год получил шанс в «Тоттенхэме», где в нападении играли Адебайор, Павлюченко, Дефо, Дос Сантос. До юного Кейна игровые минуты доходили редко, все чаще он сидел на скамейке, но все же есть парочка отрезков, которые Роман и Харри проводили вместе на поле.

В частности, так было в домашней встрече Лиги Европы против «Шемрок Роверс», в которой россиянин отметился голом, а в выездной игре с ирландцами отличился уже Кейн. По иронии судьбы, у Харри ирландские корни, его дед родился в ирландской деревне, а в молодости отправился в Англию на заработки. Декабрьский гол в ворота «Шемрока» - дебютный для Кейна во взрослом футболе, форвард добился успеха под 37-м номером. В тот день Харри было 18 лет, в следующий раз он забьет за «Тоттенхэм» только в 20.

Внезапный прорыв

Кейн не Мбаппе, он не сразу заявил о себе, более того, если бы Харри пропал с радаров после того своего дебютного гола и еще пары десятков появлений в составе «Тоттенхэма», никто бы и не заметил. Он ведь не шибко удачно ездил по арендам: 5 мячей за год в Лиге 1 за «Лейтон», потом 9 голов за полгода в «Миллуолле» в Чемпионшипе, а вот в «Норвиче» на уровне АПЛ провалился и, поджав хвост, сбежал в «Лестер», чтобы забить два мяча за полгода в Чемпионшипе. Наконец, в сезоне 2013/2014 уже 20-летний Кейн получил шанс заиграть в «Тоттенхэме», но не выстрелил: 4 гола в 19 матчах.

Но в следующем сезоне во главе «шпор» встал Почеттино, который знал какое-то заклинание, превращающее неловкого форварда в одного из лучших нападающих на планете. После унылого сезона с четырьмя голами Кейн вдруг разразился 31 голом во всех турнирах! На следующий год Харри забил 28 раз, потом 35, 41, а в этом сезоне на его счету уже 22 гола в 33 матчах. Могло быть больше, но травма выбила капитана «Тоттенхэма» из строя. Зато Кейн на этапе восстановления проявил дикое рвение и вернулся в строй на две недели раньше срока. Не просто так Почеттино называет его зверем, ох, не просто так.

Никогда не играл в четвертьфинале Лиги чемпионов

Кейну уже 25 лет, он женат и воспитывает двух дочерей, стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, но не выиграл ни одного трофея со своей командой. Говорят, это гложет Харри, и он подумывает об уходе из «Тоттенхэма». Вроде бы Кейн даже поставил ультиматум, что покинет лондонский клуб, если этот сезон снова не принесет «шпорам» трофеев. А ведь «Тоттенхэм» вылетел из кубковых турниров, на 10 очков отстает от первого места в АПЛ , и если и может что-то выиграть, то Лигу чемпионов. Турнир, в котором Харри Кейн никогда не играл выше стадии 1/8 финала.

На протяжении нескольких сезонов подряд «Тоттенхэм» без особого успеха выступал в Лиге Европы, в кампании 2016/2017, наконец, попал в Лигу чемпионов, но не сумел выйти из группы, финишировав ниже «Байера» и «Монако». А в прошлом розыгрыше Кейн забил один из голов в ворота «Ювентуса» в 1/8, но дальше прошел итальянский клуб. Таким образом, Харри на пороге исторического для себя события – выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это уникально для футболиста за 150 миллионов евро, как и отсутствие трофеев. У всех парней из одной ценовой категории с Харри есть кубки, а для него даже попадание в восьмерку сильнейших команд Европы – за радость. Но так будет не всегда…