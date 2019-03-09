«Барселона» - «Райо Вальекано»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Райо Вальекано» на матч 27-го тура чемпионата Испании.
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Умтити, Альба, Артур Рамос, Бускетс, Видаль, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо
«Райо Вальекано»: Димитриевски, Адвинкула, Веласкес, Амат, Гальвез, Морено, Имбула, Комесанья, Бебе, Гарсия, де Томас
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что в прошлом туре «Барселона» обыграла «Реал».
а вообще схема интересная, какие-то 7-3 опасные судя по этому тексту
а вообще схема интересная, какие-то 7-3 опасные судя по этому тексту