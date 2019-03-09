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«Барселона» - «Райо Вальекано»: стартовые составы

вчера, 19:58
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Райо Вальекано» на матч 27-го тура чемпионата Испании.

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Умтити, Альба, Артур Рамос, Бускетс, Видаль, Лионель Месси, Суарес, Коутиньо

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Адвинкула, Веласкес, Амат, Гальвез, Морено, Имбула, Комесанья, Бебе, Гарсия, де Томас

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что в прошлом туре «Барселона» обыграла «Реал».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 21:08
На данную секунду гномов опускают.
Брулин
Брулин
   62 / 1057
вчера в 20:13
Тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба, Артур, Бускетс, Видаль — Месси, Суарес, Коутиньо
а вообще схема интересная, какие-то 7-3 опасные судя по этому тексту
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 1057
вчера в 20:07
Барсе удачи!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 1057
вчера в 20:07
Райо Вальекано гол забьет но победит Барселона
Mixacka
Mixacka
   589 / 1057
вчера в 20:05
Рад , что дают шанс Коуту . Очень хочу , чтоб он заиграл . Хорошей игры и без травм ! Месси , с тебя 2-3 гола ))
Eddja
Eddja
   180 / 1057
вчера в 20:00
Удачи Райо Вальекано!
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