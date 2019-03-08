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Поражения «Зенита» и «Краснодара» и другие события 1/8 финала Лиги Европы

вчера, 01:12

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.

«Зенит» - «Вильярреал» - 1:3 (1:1)
Голы: Азмун 35 – Иборра 33, Морено 64, Морланес 71

«Валенсия» - «Краснодар» - 2:1 (2:0)
Голы: Родриго 12, Родриго 24 – Классон 63

«Ренн» - «Арсенал» - 3:1 (1:1)
Голы: Буриго 42, Монреаль 65 (автогол), Сарр 88 – Ивоби 3

«Челси» - «Динамо» Киев - 3:0 (1:0)
Голы: Педро 17, Виллиан 65, Хадсон-Одои 90

«Динамо» Загреб - «Бенфика» - 1:0 (1:0)
Гол: Петкович 38 (пен)

«Севилья» - «Славия» - 2:2 (2:2)
Голы: Бен-Йеддер 1, Эль-Хаддади 28 – Стох 25, Краль 39

«Айнтрахт» - «Интер» - 0:0

«Наполи» - «Ред Булл Зальцбург» - 3:0 (2:0)
Голы: Милик 10, Руис 18, Онген 58 (автогол)

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил Nikola45
   35 / 1052
вчера в 22:24
Не верю я в Чудеса! И игра Зенита (Семака) мне не нравится! Семак конечно хороший человек, но не видно огня в глазах Зенита! Конечно руководству виднее и не мне советы раздавать! Но хотелось бы видеть у игроков огонь в глазах и желание биться за родной клуб!
Так игроки простые наемники, клали они на этот клуб. Проиграл или выйграл не важно, денежка капает!
Шишанутый
Шишанутый
   35 / 1052
вчера в 22:11
Интересные матчи есть не ожиданные результаты. Испанские команды вобщем молодцы! Не кто не проиграл и у всех есть хорошие шансы на выход дальше! Удачи клубам Ла лиги в ответках!
viv
viv ответил ALBA BARCELONA 21
   45 / 1052
вчера в 18:33
У ЦСКА в этом сезоне уже есть трофей ...выиграли Супер Кубок в матче с чемпионом Локо...
Ravshan878
Ravshan878
   24 / 1052
вчера в 15:48
Всех женщин с праздником 8 МАРТА .🌹🌷🌹🌷🌹🌷🌹🌷🍰🍬🥂🍾🍬🍬🍬
Abverin
Abverin ответил ALBA BARCELONA 21
   65 / 1052
вчера в 14:53
Реал в Мадриде,ЦСКА в Москве.У Реала тоже трофеев ноль в этом сезоне.
Где в ЛЧ оказались, про трофеи ЦСКА говорить больше врядли когда-нибудь придется.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   95 / 1052
вчера в 14:11
Советские футболисты в отличии этих горе миллинеров получали гроши но классом выше были во всех аспектах футбола.В России профессиональный футбол надо закрывать,пусть играют любители а эти деньги пусть в карман положат Абрамовичи,Миллеры итд.Все равно простой народ ничего не получит.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Abverin
   95 / 1052
вчера в 14:07
Где Реал и где ЦСКА сейчас?
Реал в Мадриде,ЦСКА в Москве.У Реала тоже трофеев ноль в этом сезоне.
ildar_3871
ildar_3871
   226 / 1052
вчера в 13:50
Тактика ставить автобус с одним нападающим Азмуном , который убежит и забьет давно уже не в моде !
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Abverin
   145 / 1052
вчера в 13:50
Где Реал и где ЦСКА сейчас?
они оба в заднем проходе футбола..
ildar_3871
ildar_3871
   226 / 1052
вчера в 13:48
Вчерашние матчи показали какой же убогий российский футбол ! Во всем виноват зенит со своим автобусом и с одним нападающим который убежит и забьет , такой тактики уже 50 лет нет в Европе !
Озеров
Озеров
   439 / 1052
вчера в 13:47
Ничесе тут свиньи визжат

Едрит, мадрид.

Они серьезно надеются на камбек в испании

Свиньи, мне вас жалко

Но своим визгом вы ничего не добьетесь

Визжать надо было давеча на Крестовском
ildar_3871
ildar_3871
   226 / 1052
вчера в 13:46
Предложение Зенит закрыть , из Газпром Арены сделать вещевой рынок , Азмуна вернуть в Казань !
Nikola45
Nikola45
   15 / 1052
вчера в 13:33
Да фиг бы с ним что проиграли! Игры не видно!
Nikola45
Nikola45 ответил Бутсы
   15 / 1052
вчера в 13:30
А что вам всем забавно то? Спартак играл с Вильяреалом тогда, когда Вильярреал занимал 12 место и пропустил меньше всего в чемпионате. И отгрузил трёшку. Вчера Мешок сподобился на один корявенький голик, который чудом засчитали, и пропустил три дома от 18 команды Испании. Забавно? А вот мне стыдно за питерский проект.
Ваш Спартак в каком кубке сейчас борется? Вот вам и ответ! Что в своем глазу бревна не замечаю!
Nikola45
Nikola45 ответил Бутсы
   15 / 1052
вчера в 13:29
А что вам всем забавно то? Спартак играл с Вильяреалом тогда, когда Вильярреал занимал 12 место и пропустил меньше всего в чемпионате. И отгрузил трёшку. Вчера Мешок сподобился на один корявенький голик, который чудом засчитали, и пропустил три дома от 18 команды Испании. Забавно? А вот мне стыдно за питерский проект.
Спартак играл осенью! Зенит еще не вкатился в игру! Игры у Зенита через 2 дня на третий! Так понятно?
yrasikos22
yrasikos22
   575 / 1052
вчера в 13:25
Стоит команде Зенит один раз проиграть так сразу вылевают чан с отходами, а когда команда побеждает сразу поют дифирамбы,сказали бы хоть спасибо Зениту и Краснодару что команды вылетят на стадии 1-8 а не на Групповом этапе как Спартак,только эти два клуба более или менее набирают очки очки в копилку в Европе,за что честь им и хвала.
particular
particular
   14 / 1052
вчера в 13:20
У всех события, а у нас поражения... Тьфу...
Бутсы
Бутсы ответил Nikola45
   152 / 1052
вчера в 13:14
Забавно смотреть на комментарии болельщика команду которого вышвырнули из ЛЕ с 4 места! )) Как дворовую команду! Как ненужный элемент в ЛЕ ))
А что вам всем забавно то? Спартак играл с Вильяреалом тогда, когда Вильярреал занимал 12 место и пропустил меньше всего в чемпионате. И отгрузил трёшку. Вчера Мешок сподобился на один корявенький голик, который чудом засчитали, и пропустил три дома от 18 команды Испании. Забавно? А вот мне стыдно за питерский проект.
Nikola45
Nikola45
   15 / 1052
вчера в 13:11
Но скажу объективно! Вильярреал сильный клуб! Может и правда Испанская лига на столько сильна что их аутсайдер с нашим клубом и сравнивать не нужно!
Nikola45
Nikola45 ответил Бутсы
   15 / 1052
вчера в 13:08
А что тебе забавно, номерной? А когда твою команду вчера на Баклан-арене драли, тебе тоже было забавно?
Забавно смотреть на комментарии болельщика команду которого вышвырнули из ЛЕ с 4 места! )) Как дворовую команду! Как ненужный элемент в ЛЕ ))
Nikola45
Nikola45 ответил ПерекатиПоле
   15 / 1052
вчера в 13:07
Ну тренерский проигрыш, явно. Не учит штаб Богданыча играть в высокий прессинг.
Для меня главное что Богданович не учит команду играть с позиции силы! Игра на отбой и навес вперед что то поднадоела! Если при том же Манчини играли и удерживали мяч у себя то сейчас бей беги!
Abverin
Abverin ответил ALBA BARCELONA 21
   65 / 1052
вчера в 12:46
ЦСКА разгромил Реал на Бернабеу.
Где Реал и где ЦСКА сейчас?
Бутсы
Бутсы ответил Jum13
   152 / 1052
вчера в 12:41
Забавно. А чего ты молчал в уголку после последнего матча в ЛЕ? Или со дна тебя было плохо слышно? )))
А что тебе забавно, номерной? А когда твою команду вчера на Баклан-арене драли, тебе тоже было забавно?
Jum13
Jum13 ответил Бутсы
   43 / 1052
вчера в 12:34
Жизненный цикл мешка - немыслимая трата денег на игроков - проход Дандолка и Бней Иегуды - вылет от Ачимпонга и 18 команды Испании. Смысл вливания таких огромных ресурсов на футбольных импотентов? Эти деньги могли бы строить детские оздоровительные лагеря, игровые площадки, спортивные дворцы и так далее. Но эти деньги уходят в никуда в прямом смысле. зенит - самый бесполезный и никчемный проект государства.
Забавно. А чего ты молчал в уголку после последнего матча в ЛЕ? Или со дна тебя было плохо слышно? )))
1asss
1asss ответил Alladins
   713 / 1052
вчера в 12:28
Негоже с четвертыми местами в подгруппе давать советы как играть в еврокубках.
а я никому и не советую, просто факты
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   95 / 1052
вчера в 12:20
ЦСКА разгромил Реал на Бернабеу.
санек002
санек002 ответил Лаcковый зенит
   940 / 1052
вчера в 12:17
Не должен, абсолютно, но шансы есть. Ну а зенит, это зенит.
ДОЛЖНЫ И ЗЕНИТ И КРАСНОДАР ПОСТАРАТЬСЯ!!
BARCDJIN
BARCDJIN
   145 / 1052
вчера в 11:57
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке ответил Footbolista
       27 / 1052
    вчера в 11:55
    Спасибо!)
    Alladins
    Alladins ответил 1asss
       150 / 1052
    вчера в 11:46
    испанская примера на 100 баллв выше рпл, вот и разница 1места с 17
    Негоже с четвертыми местами в подгруппе давать советы как играть в еврокубках.
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