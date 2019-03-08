Поражения «Зенита» и «Краснодара» и другие события 1/8 финала Лиги Европы

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы.
«Зенит» - «Вильярреал» - 1:3 (1:1)
Голы: Азмун 35 – Иборра 33, Морено 64, Морланес 71
«Валенсия» - «Краснодар» - 2:1 (2:0)
Голы: Родриго 12, Родриго 24 – Классон 63
«Ренн» - «Арсенал» - 3:1 (1:1)
Голы: Буриго 42, Монреаль 65 (автогол), Сарр 88 – Ивоби 3
«Челси» - «Динамо» Киев - 3:0 (1:0)
Голы: Педро 17, Виллиан 65, Хадсон-Одои 90
«Динамо» Загреб - «Бенфика» - 1:0 (1:0)
Гол: Петкович 38 (пен)
«Севилья» - «Славия» - 2:2 (2:2)
Голы: Бен-Йеддер 1, Эль-Хаддади 28 – Стох 25, Краль 39
«Айнтрахт» - «Интер» - 0:0
«Наполи» - «Ред Булл Зальцбург» - 3:0 (2:0)
Голы: Милик 10, Руис 18, Онген 58 (автогол)
Едрит, мадрид.
Они серьезно надеются на камбек в испании
Свиньи, мне вас жалко
Но своим визгом вы ничего не добьетесь
Визжать надо было давеча на Крестовском
Едрит, мадрид.
Они серьезно надеются на камбек в испании
Свиньи, мне вас жалко
Но своим визгом вы ничего не добьетесь
Визжать надо было давеча на Крестовском