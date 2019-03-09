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«Ювентус» отправил четыре мяча в ворота «Удинезе»

вчера, 00:22
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 1Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Ювентус» одержал крупную победу над «Удинезе» в матче 27-го тура чемпионата Италии.

«Ювентус» (75 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице национального первенства, «Удинезе» (25 очков) - 15-й.

Турин, стадион Альянц Стэдиум

«Ювентус» - «Удинезе» 4:1 (2:0)
Голы: Кин 11, Кин 39, Джан 67 (пенальти), Матюиди 71 - Лазанья 85

«Ювентус»: Щесны, Барцальи (Бонуччи 25), Ругани, Касерес, Бентанкур, Джан, Сандро, Спинаццола, Кин (Кавиглиа 80), Матюиди (Дибала 72), Бернардески
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

«Удинезе»: Муссо, Троост-Эконг, Нейтинк (Опоку 25), де Майо, Фофана, Ларсен, Вильмот (Лазанья 46), Зегелар, тер Авест (Сандро 62), де Пауль, Пуссетто
Главный тренер: Никола Давиде.

Предупреждения: Ларсен 27, Пуссетто 50, Опоку 53

Судья: Киффи Даниэле.

В прошлом туре «Ювентус» одержал победу над «Наполи».

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Все комментарии
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил ReMiX_SPb
   190 / 1057
сегодня в 12:42
это всё, на что способна старуха))))вылет от Атлетико неизбежен!!!))
Зато избежали бестрофейного сезона. Не то что мумушня. Аха-ха)
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Rafus Scorpius
   190 / 1057
сегодня в 12:41
Мысль интересная, но у второго состава вряд ли хватит сил, то бишь яиц, держать марку многие матчи кряду. Это будет что то вроде Ювентуса времен Конте, симпатичная команда, кураж внутри Серии А, но не более...в ЛЧ ничего не словила.
О том и речь, что не постоянно, а лишь на некоторые кубковые матчи. Резерву есть, что доказывать, а главное есть желание играть.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
   270 / 1057
вчера в 17:25
У меня один вопрос,какого х не дали Кину сделать хет-трик пробив пенальти?
неужто Крестьянка выскочила на Точку?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   270 / 1057
вчера в 17:19
даже с такой незамысловатой командой,не доверили место Крестьянке, потому что без неё,можно крупно разгромить дальнего конкурента и забивает игрок,которого португалец обязательно внесёт в чёрный список.
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов
   1052 / 1057
вчера в 14:24
Даже читать не хотелось подобную новость 0 интриги ,скорее бы уже матч Атлетико Ювентус ,посмотрим кто сильнее там будет.
cielo notturno
cielo notturno
   153 / 1057
вчера в 14:23
Ювентус только и умеет забивать слабым командам или убивать конкурентов с помощью подкупа судей. А как только встречают серьезного соперника, сразу вылетают.
allemz
allemz ответил juvenale
   40 / 1057
вчера в 14:04
никто его не хотел слить,что за бред?
В ПСВ когда продать хотели + аренды.
ballak144
ballak144 ответил Arda123Turan
   389 / 1057
вчера в 13:13
С такой конкуренцией в Сериале можно и алкоголиком стать ,если пить за каждую победу ))
))) от игры с Атлетико спиться вероятность больше))
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Jeck Denielse
   152 / 1057
вчера в 13:10
Сможет ли Юве оформить дежурное чемпионство без поражений...?? В прошло году их было 3.....в 2017 - 5....в 2016 - 5..... Сейчас как то совсем "в одни ворота"....)))))
очень "интригующий" чемпионат ))
russell-9
russell-9 ответил Arda123Turan
вчера в 12:36
С такой конкуренцией в Сериале можно и алкоголиком стать ,если пить за каждую победу ))
А пить зачем?
ОПС
ОПС
   808 / 1057
вчера в 12:11
Круто
juvenale
juvenale ответил allemz
   57 / 1057
вчера в 12:00
Без заднеприводного так как прорвало на голы. Кин красавчик. Сильный негр, хотя помнится, в прошлом сезоне хотели слить ввиду "отсутствия" перспектив.
никто его не хотел слить,что за бред?
juvenale
juvenale ответил Бильге Октай
   57 / 1057
вчера в 11:59
гоббы решили оторваться на аутсайдере перед очередным фиаско с матрасом .... только на это и способны .... бить слабых и отгребать от сильных .... симеоне вам еще раз покажет что есть у него и чего нет у вас ....
    санек002
    санек002
       845 / 1057
    вчера в 11:31
    ВСЕ ПО ДЕЛУ!ЛИДЕР ЕСТЬ ЛИДЕР!
    Arda123Turan
    Arda123Turan ответил ballak144
       333 / 1057
    вчера в 11:27
    С такой конкуренцией в Сериале можно и алкоголиком стать ,если пить за каждую победу ))
    ballak144
    ballak144
       389 / 1057
    вчера в 11:18
    с победой, Кин хорош. а я пожалуй выпью за победу)
    нечитайло
    нечитайло
       760 / 1057
    вчера в 11:16
    Мощно
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       277 / 1057
    вчера в 11:00
    Жаль что проиграла Удинеза
    dok66
    dok66
       496 / 1057
    вчера в 10:35
    Вполне ожидаемо , правда крупновато
    Zimmer
    Zimmer
       862 / 1057
    вчера в 10:23
    Преимущество "Ювентуса" было подавляющим.
    Sergey Z
    Sergey Z
       189 / 1057
    вчера в 10:16
    ЮВЕ с победой!
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       114 / 1057
    вчера в 09:36
    Легко и на классе, как говорится! И даже услуг Роналду не понадобилось) Старая Синьора сделала еще один шаг к очередному Скудетто. Кин в этом матче внес огромный вклад! Молодец, юноша) Всех преданных болельщиков бьянконерри с разгромной победой!
    Mangur
    Mangur
       300 / 1057
    вчера в 09:33
    Так бы и с испанцами
    particular
    particular ответил Jeck Denielse
       9 / 1057
    вчера в 09:01
    Сможет ли Юве оформить дежурное чемпионство без поражений...?? В прошло году их было 3.....в 2017 - 5....в 2016 - 5..... Сейчас как то совсем "в одни ворота"....)))))
    Это похоже на безукоризненное доминирование...
    Преследователей нет... Есть остальные..:))
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       463 / 1057
    вчера в 08:54
    А где Рональду?
    FILL3286
    FILL3286
       29 / 1057
    вчера в 08:32
    от матрасов треху кабинет получит((( там не занести
    shlomo
    shlomo
       159 / 1057
    вчера в 08:31
    В этом матче была интрига, пропустит Юве или нет.....пропустил, однако.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 1057
    вчера в 08:27
    Сможет ли Юве оформить дежурное чемпионство без поражений...??
    В прошло году их было 3.....в 2017 - 5....в 2016 - 5.....
    Сейчас как то совсем "в одни ворота"....)))))
    lawr19730
    lawr19730 ответил Бильге Октай
       727 / 1057
    вчера в 08:25
      drug01
      drug01
         142 / 1057
      вчера в 08:13
      Настрой хороший что дальше?
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