«Ювентус» отправил четыре мяча в ворота «Удинезе»

«Ювентус» одержал крупную победу над «Удинезе» в матче 27-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» (75 очков) продолжает лидировать в турнирной таблице национального первенства, «Удинезе» (25 очков) - 15-й.
Турин, стадион Альянц Стэдиум
«Ювентус» - «Удинезе» 4:1 (2:0)
Голы: Кин 11, Кин 39, Джан 67 (пенальти), Матюиди 71 - Лазанья 85
«Ювентус»: Щесны, Барцальи (Бонуччи 25), Ругани, Касерес, Бентанкур, Джан, Сандро, Спинаццола, Кин (Кавиглиа 80), Матюиди (Дибала 72), Бернардески
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
«Удинезе»: Муссо, Троост-Эконг, Нейтинк (Опоку 25), де Майо, Фофана, Ларсен, Вильмот (Лазанья 46), Зегелар, тер Авест (Сандро 62), де Пауль, Пуссетто
Главный тренер: Никола Давиде.
Предупреждения: Ларсен 27, Пуссетто 50, Опоку 53
Судья: Киффи Даниэле.
В прошлом туре «Ювентус» одержал победу над «Наполи».
Преследователей нет... Есть остальные..:))
Преследователей нет... Есть остальные..:))
В прошло году их было 3.....в 2017 - 5....в 2016 - 5.....
Сейчас как то совсем "в одни ворота"....)))))
В прошло году их было 3.....в 2017 - 5....в 2016 - 5.....
Сейчас как то совсем "в одни ворота"....)))))