«Ростов» - «Арсенал»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ «Ростов» - «Арсенал».
«Ростов»: Песьяков, Мевля, Сигурдссон, Новосельцев, Паршивлюк, Чернов, Гацкан, Еременко, Зуев, Попов, Сигурдарсон.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Ожегович.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Ранее команды представили комплекты формы на матч.
Расстреляйте комбайнёров..
Желаю ПОБЕДЫ!!!
Расстреляйте комбайнёров..
Желаю ПОБЕДЫ!!!
Только Тула .
Только победа .
Только Тула .
Только победа .