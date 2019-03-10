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«Ростов» - «Арсенал»: стартовые составы

вчера, 12:42
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Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ «Ростов» - «Арсенал».

«Ростов»: Песьяков, Мевля, Сигурдссон, Новосельцев, Паршивлюк, Чернов, Гацкан, Еременко, Зуев, Попов, Сигурдарсон.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Ожегович.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Ранее команды представили комплекты формы на матч.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   51 / 1065
вчера в 14:05
Автобусный ростов не даст атаковать Арсеналу, но Арсенал победит.
Illuha
Illuha
   347 / 1065
вчера в 13:51
Новосельцев в составе, можно в пердив собираться.
nautilus163
nautilus163
   316 / 1065
вчера в 13:38
Ростову только ПОБЕДЫ! Самара за Ростов!
Bjuik
Bjuik ответил time out
   69 / 1065
вчера в 13:20
Играют Ростов и Арсенал, а стыдно за питерский бомжевик.
А свиньям желуди в маскве завезли.
time out
time out
   43 / 1065
вчера в 13:17
Играют Ростов и Арсенал, а стыдно за питерский бомжевик.
pavkur
pavkur
   65 / 1065
вчера в 13:17
Ростовским мужикам пора в пердив.
ermak6848
ermak6848
   177 / 1065
вчера в 13:07
Пушкари!
Расстреляйте комбайнёров..
Желаю ПОБЕДЫ!!!
Bordend
Bordend
   336 / 1065
вчера в 12:56
Арсеналу удачи!
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1065
вчера в 12:52
Вперёд Арсенал .
Только Тула .
Только победа .
ЛАЗУРНЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ МЕШОК
ЛАЗУРНЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ МЕШОК
   645 / 1065
вчера в 12:51
Ростову удачи!
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 12:47
Ничейку ждём, встречаются два Лиаза.
Byvaliy
Byvaliy
   211 / 1065
вчера в 12:44
Арсеналу победить пердивных!
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