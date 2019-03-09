Головин - в старте «Монако» на матч с «Бордо»

Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 28-го тура чемпионата Франции против «Бордо».
Напомним, что в прошлом туре «Монако» сыграл вничью с «Анже».
Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 28-го тура чемпионата Франции против «Бордо».
Напомним, что в прошлом туре «Монако» сыграл вничью с «Анже».
Бордо нынче - не айс....8 последних игр - 6 поражений....
Монако играет дома и Головин в старте !!!!!!!!!
6 игр Монако без поражений - уже прогресс....ну а если нынче Бордо разобьют - вообще полный камбэк.....
Удачи игроку сборной России сегодня вечером !!!!!!!!!
Бордо нынче - не айс....8 последних игр - 6 поражений....
Монако играет дома и Головин в старте !!!!!!!!!
6 игр Монако без поражений - уже прогресс....ну а если нынче Бордо разобьют - вообще полный камбэк.....
Удачи игроку сборной России сегодня вечером !!!!!!!!!
Удачи Александр
Удачи Александр