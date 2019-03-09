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Головин - в старте «Монако» на матч с «Бордо»

вчера, 21:11
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако1 : 1Логотип футбольный клуб БордоБордоМатч завершен

Российский полузащитник Александр Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч 28-го тура чемпионата Франции против «Бордо».

Напомним, что в прошлом туре «Монако» сыграл вничью с «Анже».

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Все комментарии
obana777
obana777
   280 / 1057
сегодня в 07:33
Кто такой Головин?
Colchoneros
Colchoneros
   24 / 1057
вчера в 23:12
Сенсация!
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 1057
вчера в 22:22
Удачи Бордо
Sergey Z
Sergey Z
   189 / 1057
вчера в 22:16
Удачи Сане!!!
1-й парень
1-й парень
   55 / 1057
вчера в 22:02
Удачи Бордо!
loko7
loko7
   479 / 1057
вчера в 21:57
Жду победы от Монако, а от Головина результативных действий.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 1057
вчера в 21:31
Саньку удачи,Монако победы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 1057
вчера в 21:27
Давай Саня покажи им как в футбол играть надо.....!!!!!!!!

Бордо нынче - не айс....8 последних игр - 6 поражений....
Монако играет дома и Головин в старте !!!!!!!!!

6 игр Монако без поражений - уже прогресс....ну а если нынче Бордо разобьют - вообще полный камбэк.....

Удачи игроку сборной России сегодня вечером !!!!!!!!!
FILL3286
FILL3286
   29 / 1057
вчера в 21:22
Удачи бордо
Брулин
Брулин
   62 / 1057
вчера в 21:20
Глика нет?Хороший ход,Жардим!
Великолепный
Великолепный
   32 / 1057
вчера в 21:16
Головин в каждом матче играет в старте!

Удачи Александр
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 21:12
Удачи Александру.
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