Протестующие ультрас «Ювентуса» поддержат команду в матче с «Атлетико»

вчера, 15:31

Протестующие болельщики «Ювентуса» поддержат свою команду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

На протяжении всего сезона первые 39 минут всех матчей фанаты туринского клуба молчали. Болельщики группировки «Curva Sud» таким образом протестуют против повышения цен на билеты и отсутствия уважения со стороны руководства по отношению к преданным фанатам.

Эта проблема достигла апогея в пятницу вечером в матче чемпионата Италии против «Удинезе», когда ультрас обменялись оскорбительными песнопениями с остальной частью болельщиков на стадионе «Ювентуса». За пределами стадиона также появились граффити, где президента клуба Андреа Аньелли сравнивают с червем, руководителей называют некомпетентными специалистами, а обычных болельщиков - марионетками и рабами.

Тем не менее, фанаты из «Curva Sud» заявили, что в ответной игре они будут поддерживать свою любимую команду.