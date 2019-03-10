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Протестующие ультрас «Ювентуса» поддержат команду в матче с «Атлетико»

вчера, 15:31
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 23:00 Не начался

Протестующие болельщики «Ювентуса» поддержат свою команду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

На протяжении всего сезона первые 39 минут всех матчей фанаты туринского клуба молчали. Болельщики группировки «Curva Sud» таким образом протестуют против повышения цен на билеты и отсутствия уважения со стороны руководства по отношению к преданным фанатам. 

Эта проблема достигла апогея в пятницу вечером в матче чемпионата Италии против «Удинезе», когда ультрас обменялись оскорбительными песнопениями с остальной частью болельщиков на стадионе «Ювентуса». За пределами стадиона также появились граффити, где президента клуба Андреа Аньелли сравнивают с червем, руководителей называют некомпетентными специалистами, а обычных болельщиков - марионетками и рабами. 

Тем не менее, фанаты из «Curva Sud» заявили, что в ответной игре они будут поддерживать свою любимую команду. 

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 1065
вчера в 20:00
Это хорошо. Для Юве сейчас важно иметь поддержку в таком матче.
ЮЗИК
ЮЗИК
   277 / 1065
вчера в 19:54
Матч предстоит зрелищный
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил BARCDJIN
   159 / 1065
вчера в 19:02
Контрольный Турентусу должны сделать мы.! 3-1!
К тому времени вы уже застрелитесь. Аха-ха)
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Caniggia
   159 / 1065
вчера в 19:01
Поздно поддерживать! 0-2 с Атлетико - это приговор! Матрасы - это не парижские пижоны и девочки-тусовщицы.
Матрасы это мадридская мотня. Только с нарушениями и могут забивать. Судейка им подыгрывал, так как они примут финал ЛЧ. Посмотрим в Турине на что они способны.
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 1065
вчера в 17:30
Вот это правельно! Главный матч сезона для Юве и подержка нужна с первых минут!
juvenale
juvenale ответил BARCDJIN
   76 / 1065
вчера в 17:28
Контрольный Турентусу должны сделать мы.! 3-1!
3-0 ты хотел написать?
juvenale
juvenale
   76 / 1065
вчера в 17:27
шансов на проход 1 процент,толку с их поддержки
Belgie2009
Belgie2009
   324 / 1065
вчера в 16:25
Курваа
Denkuz
Denkuz
   139 / 1065
вчера в 16:25
Атлетико победы, не смотря ни на что!
Caniggia
Caniggia
   33 / 1065
вчера в 16:24
Поздно поддерживать! 0-2 с Атлетико - это приговор! Матрасы - это не парижские пижоны и девочки-тусовщицы.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил cska plus
   262 / 1065
вчера в 16:06
    obana777
    obana777
       287 / 1065
    вчера в 16:04
    Ответная игра скажет: "До свидания, "Юве"!
    Трубадур
    Трубадур
       163 / 1065
    вчера в 16:01
    Разве так поддерживают?
    ДСА
    ДСА
       175 / 1065
    вчера в 15:54
    Либо ходить на стадион, либо не ходить.
    cska plus
    cska plus
       18 / 1065
    вчера в 15:50
    Этих людей умом не понять.
    pavkur
    pavkur
       65 / 1065
    вчера в 15:40
    Это как у нас хрюкающие отморозки.
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       116 / 1065
    вчера в 15:33
    Контрольный Турентусу должны сделать мы.! 3-1!
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