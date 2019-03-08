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Ультрас ПСЖ - игрокам: «Вы стали посмешищем на глазах всей Европы»

вчера, 19:25
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Группа активных болельщиков ПСЖ спустя два дня после вылета парижан из Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед» выступила с гневным заявлением в адрес футболистов.

После недавнего позора, в результате которого ПСЖ стал посмешищем на глазах у всей Европы, мы требуем больше уважения, профессионализма и амбициозности. Мы предпочитаем действия, а не красивые слова. 

Болельщики больше не примут, что вы мараете цвета нашего клуба и всего города. Купите себе яйца или уходите!

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Juve14
   241 / 1052
вчера в 22:59
Им лишь бы купить. Скажите спасибо что шейхи вообще купили ваш клуб и он регулярно в европе выступает а болтался бы гне нибудь не выходя из Франции
были времена в середине лихих 90тых болтался на 10 месте)))) был обычным середняком обычной середняцкой лиги.
sir_Alex
sir_Alex
   154 / 1052
вчера в 22:51
Тенденция, однако! 😂😂😂
Морозовский
Морозовский
   9 / 1052
вчера в 21:57
    time out
    time out ответил parallels
       42 / 1052
    вчера в 21:39
    позор спартаку)
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         19 / 1052
      вчера в 21:09
        13 RUS
        13 RUS
           177 / 1052
        вчера в 20:59
        У нас такой спартак,позор за позором,а им хоть бы хны!
        parallels
        parallels ответил time out
           4 / 1052
        вчера в 20:45
        И что? Хочешь этим прикрыть позор вчерашних кривоногих бездарей-миллионеров, которые не утруждали себя на поле, думали, что пешком возьмут 18 клуб чемпионата Испании. Проиграл хоккейный Спартак, в этом нет ничего удивительного, но он хоть попугал ваших клюшкарей. А на его выход в следующий раунд никто и не ставил.
        позор спартаку)
        time out
        time out ответил parallels
           42 / 1052
        вчера в 20:38
        ахаха! АХАХАХА! 😅
        И что? Хочешь этим прикрыть позор вчерашних кривоногих бездарей-миллионеров, которые не утруждали себя на поле, думали, что пешком возьмут 18 клуб чемпионата Испании. Проиграл хоккейный Спартак, в этом нет ничего удивительного, но он хоть попугал ваших клюшкарей. А на его выход в следующий раунд никто и не ставил.
        40175219386
        40175219386
           210 / 1052
        вчера в 20:19
        ультрас правы, но когда нет своих воспитанников, а только наёмники, требовать амбициозности пустая затея
        bublikyo
        bublikyo
           158 / 1052
        вчера в 20:12
        Яйца не купить, рождаются с ними или без
        ЦCКА навсегда
        ЦCКА навсегда ответил parallels
           2 / 1052
        вчера в 20:12
        ахаха! АХАХАХА! 😅
        Жалко этот слабый клуб вам достался, так хотелось посмотреть, как ЦСКА их надерет!
        Виталик ManUtd Rus
        Виталик ManUtd Rus
           79 / 1052
        вчера в 20:08
        Пхахахах
        anyway
        anyway
           46 / 1052
        вчера в 20:06
        неблагодарные фаны псж наоборот должны гордиться своей командой, ведь они сумели выиграть один матч у самого титулованного клуба англии, да и еще на Олд Траффорде!
        parallels
        parallels ответил time out
           4 / 1052
        вчера в 20:05
        А вот "Вираж" нормально относится к позорному проигрышу бомжевика. И клубные цвета это придуманный миф. Особенно, когда видишь на поле бегающего темнокожего. Кто-то скажет, что стыдно за зенит? Нет, уже давно не стыдно, привыкли к их позору.
        ахаха!

        АХАХАХА! 😅
        Zenit_84
        Zenit_84
           126 / 1052
        вчера в 19:59
        Не ндо было расслабляться
        FILL3286
        FILL3286
           29 / 1052
        вчера в 19:52
        У нас также говорят про зенит все время!!
        Майкл59ru
        Майкл59ru
           423 / 1052
        вчера в 19:51
        Да ладно,Неймар вон с яйцами оказался. После игры чуть в судейскую дверь не сломал,где от него судьи прятались)))
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
           70 / 1052
        вчера в 19:48
        Тут ошибка, вот как реально все было:

        После недавнего позора, в результате которого Спартак стал посмешищем на глазах у всей Европы, мы требуем больше уважения, профессионализма и амбициозности. Мы предпочитаем действия, а не красивые слова.

        Болельщики больше не примут, что вы мараете цвета нашего клуба и всего города. Купите себе яйца или уходите!
        Juve14
        Juve14
           319 / 1052
        вчера в 19:48
        Им лишь бы купить. Скажите спасибо что шейхи вообще купили ваш клуб и он регулярно в европе выступает а болтался бы гне нибудь не выходя из Франции
        particular
        particular
           14 / 1052
        вчера в 19:39
        Гневно, праведно и амбициозно..:))
        Осталось уточнить, - что дадут купленные яйца и куда "или уходите..."?!..:))
        cielo notturno
        cielo notturno ответил parallels
           172 / 1052
        вчера в 19:38
        А чему хоть вы радуетесь? Как можно было влететь Вильярреалу? Там спартак не играл и это всем известно в том числе по счету, вчера же вильярреал не играл в свой футбол, но трешку отгрузил.
        time out
        time out
           42 / 1052
        вчера в 19:37
        А вот "Вираж" нормально относится к позорному проигрышу бомжевика. И клубные цвета это придуманный миф. Особенно, когда видишь на поле бегающего темнокожего. Кто-то скажет, что стыдно за зенит? Нет, уже давно не стыдно, привыкли к их позору.
        shur
        shur
           597 / 1052
        вчера в 19:34
        ...да, с пижонством надо бороться,понимая что где то превосходят соперника,
        так вести себя на поле не позволительно,я то за МЮ всю жизнь,но понятно что только случай выручил из такой ситуации!!!
        ХУБУЛ
        ХУБУЛ
           352 / 1052
        вчера в 19:31
        Ха-ха-ха не в первый раз уже. Этих клоунов нужно было гнать и лишать проф лицензии уже после игры с Барселоной. А самое плохое то что этот мешок потратит ещё миллиард и рано или поздно выиграют ЛЧ.
        Аксинья
        Аксинья
           59 / 1052
        вчера в 19:29
        Зенит отдыхает...
        ДСА
        ДСА
           162 / 1052
        вчера в 19:29
        Миллионерам пофигу.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
           3 / 1052
        вчера в 19:29
        Респект,ждем от лазурных клонов подобного
        parallels
        parallels
           4 / 1052
        вчера в 19:28
        ЦCКА навсегда
        ЦCКА навсегда
           2 / 1052
        вчера в 19:28
        Пищевик тоже стал не так давно!
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