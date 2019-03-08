Ультрас ПСЖ - игрокам: «Вы стали посмешищем на глазах всей Европы»

Группа активных болельщиков ПСЖ спустя два дня после вылета парижан из Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед» выступила с гневным заявлением в адрес футболистов.

После недавнего позора, в результате которого ПСЖ стал посмешищем на глазах у всей Европы, мы требуем больше уважения, профессионализма и амбициозности. Мы предпочитаем действия, а не красивые слова.

Болельщики больше не примут, что вы мараете цвета нашего клуба и всего города. Купите себе яйца или уходите!