Ультрас ПСЖ - игрокам: «Вы стали посмешищем на глазах всей Европы»

Группа активных болельщиков ПСЖ спустя два дня после вылета парижан из Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед» выступила с гневным заявлением в адрес футболистов.
После недавнего позора, в результате которого ПСЖ стал посмешищем на глазах у всей Европы, мы требуем больше уважения, профессионализма и амбициозности. Мы предпочитаем действия, а не красивые слова.
Болельщики больше не примут, что вы мараете цвета нашего клуба и всего города. Купите себе яйца или уходите!
АХАХАХА! 😅
АХАХАХА! 😅
После недавнего позора, в результате которого Спартак стал посмешищем на глазах у всей Европы, мы требуем больше уважения, профессионализма и амбициозности. Мы предпочитаем действия, а не красивые слова.
Болельщики больше не примут, что вы мараете цвета нашего клуба и всего города. Купите себе яйца или уходите!
После недавнего позора, в результате которого Спартак стал посмешищем на глазах у всей Европы, мы требуем больше уважения, профессионализма и амбициозности. Мы предпочитаем действия, а не красивые слова.
Болельщики больше не примут, что вы мараете цвета нашего клуба и всего города. Купите себе яйца или уходите!
Осталось уточнить, - что дадут купленные яйца и куда "или уходите..."?!..:))
Осталось уточнить, - что дадут купленные яйца и куда "или уходите..."?!..:))
так вести себя на поле не позволительно,я то за МЮ всю жизнь,но понятно что только случай выручил из такой ситуации!!!
так вести себя на поле не позволительно,я то за МЮ всю жизнь,но понятно что только случай выручил из такой ситуации!!!