Болельщик предсказал счет матча ПСЖ - МЮ, дубль Лукаку и гол Рэшфорда

вчера, 18:36

Болельщик из Франции до матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - «Манчестер Юнайтед» (1:3) предсказал точный счет встречи. Также он указал, что Ромелу Лукаку сделает дубль, а Маркус Рэшфорд забьет гол на 88-й минуте. Его прогноз оказался невероятно точным, фанат лишь ошибся на несколько минут с голом англичанина, который реализовал пенальти уже в компенсированное время.

В комментариях СМИ болельщик сказал: «Это не магия или что-то в таком духе. Просто у ПСЖ нет мозгов, они потратили время впустую и недооценили МЮ . К тому же у парижан отсутствовали Неймар и Кавани.

Принесет ли мне этот прогноз деньги? К сожалению нет, потому что ставок я не делал».