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Болельщик предсказал счет матча ПСЖ - МЮ, дубль Лукаку и гол Рэшфорда

вчера, 18:36
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Болельщик из Франции до матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - «Манчестер Юнайтед» (1:3) предсказал точный счет встречи. Также он указал, что Ромелу Лукаку сделает дубль, а Маркус Рэшфорд забьет гол на 88-й минуте. Его прогноз оказался невероятно точным, фанат лишь ошибся на несколько минут с голом англичанина, который реализовал пенальти уже в компенсированное время.

В комментариях СМИ болельщик сказал: «Это не магия или что-то в таком духе. Просто у ПСЖ нет мозгов, они потратили время впустую и недооценили МЮ. К тому же у парижан отсутствовали Неймар и Кавани.

Принесет ли мне этот прогноз деньги? К сожалению нет, потому что ставок я не делал».

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ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   927 / 1029
вчера в 21:05
"Это не магия или что-то в таком духе. Просто у ПСЖ нет мозгов" - коротко о матче!)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   273 / 1029
вчера в 20:02
С таким уровнем вангования мог бы вообще не работать :)
parallels
parallels
   5 / 1029
вчера в 19:33
что-то мне подсказывает, что этот болельщик ходит в жёлтой футболке, и у него есть свисток.
Alex12357
Alex12357
   449 / 1029
вчера в 18:56
А этот болельщик не представитель ФИФА????????
anyway
anyway
   43 / 1029
вчера в 18:40
молодец что предсказал, и вдвойне молодец что не делает ставки))
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