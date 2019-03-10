«Ростов» не справился дома с «Арсеналом»

вчера, 15:52

«Ростов» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ .

В данный момент «Ростов» занимает седьмую позицию в таблице (26 очков), а «Арсенал» - восьмую (24 очка).

Отметим, что дисквалифицированного за толчок судьи Валерия Карпина на тренерском мостике ростовчан подменял Виталий Кафанов, совсем недавно перебравшийся в южный клуб из «Рубина».

Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»

«Ростов» - «Арсенал» - 0:0

«Ростов»: Песьяков, Мевля, Сигурдссон, Новосельцев, Паршивлюк, Чернов, Гацкан, Еременко, Зуев (Ионов 75), Попов (Шомуродов 67), Сигурдарсон (Зайнутдинов 77).

Главный тренер: Кафанов Виталий.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко (Берхамов 89), Ткачев (Хагуш 77), Бакаев, Костадинов, Ожегович (Кангва 46).

Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Сигурдарсон 21, Бакаев 66, Еременко 83, Новосельцев 90+1.

Судья: Сухой Алексей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура «Крылья Советов» обыграли «Енисей».