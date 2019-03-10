«Ростов» не справился дома с «Арсеналом»

«Ростов» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ.
В данный момент «Ростов» занимает седьмую позицию в таблице (26 очков), а «Арсенал» - восьмую (24 очка).
Отметим, что дисквалифицированного за толчок судьи Валерия Карпина на тренерском мостике ростовчан подменял Виталий Кафанов, совсем недавно перебравшийся в южный клуб из «Рубина».
Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»
«Ростов» - «Арсенал» - 0:0
«Ростов»: Песьяков, Мевля, Сигурдссон, Новосельцев, Паршивлюк, Чернов, Гацкан, Еременко, Зуев (Ионов 75), Попов (Шомуродов 67), Сигурдарсон (Зайнутдинов 77).
Главный тренер: Кафанов Виталий.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко (Берхамов 89), Ткачев (Хагуш 77), Бакаев, Костадинов, Ожегович (Кангва 46).
Главный тренер: Черевченко Игорь.
Предупреждения: Сигурдарсон 21, Бакаев 66, Еременко 83, Новосельцев 90+1.
Судья: Сухой Алексей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Крылья Советов» обыграли «Енисей».
Но постоянно находится тот, кто рассказывает о его "свежих футбольных идеях".
Кстати, его человеческие качества тоже вызывают очень большие сомнения.
Но постоянно находится тот, кто рассказывает о его "свежих футбольных идеях".
Кстати, его человеческие качества тоже вызывают очень большие сомнения.
"Ростов" сделал большую глупость, пригласив его.
"Ростов" сделал большую глупость, пригласив его.
Наверно у всех .))
Котёнок. )) Скажи что нибудь.
Наверно у всех .))
Котёнок. )) Скажи что нибудь.
Сухо и без голевой феерии..:))
Сухо и без голевой феерии..:))
https://m.youtube.com/watch?v=c3CarXX3n94