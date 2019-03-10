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«Ростов» не справился дома с «Арсеналом»

вчера, 15:52
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

«Ростов» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 19-го тура РПЛ.

В данный момент «Ростов» занимает седьмую позицию в таблице (26 очков), а «Арсенал» - восьмую (24 очка).

Отметим, что дисквалифицированного за толчок судьи Валерия Карпина на тренерском мостике ростовчан подменял Виталий Кафанов, совсем недавно перебравшийся в южный клуб из «Рубина».

Ростов-на-Дону, стадион «Ростов Арена»

«Ростов» - «Арсенал» - 0:0

«Ростов»: Песьяков, Мевля, Сигурдссон, Новосельцев, Паршивлюк, Чернов, Гацкан, Еременко, Зуев (Ионов 75), Попов (Шомуродов 67), Сигурдарсон (Зайнутдинов 77).
Главный тренер: Кафанов Виталий.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко (Берхамов 89), Ткачев (Хагуш 77), Бакаев, Костадинов, Ожегович (Кангва 46).
Главный тренер: Черевченко Игорь.

Предупреждения: Сигурдарсон 21, Бакаев 66, Еременко 83, Новосельцев 90+1.

Судья: Сухой Алексей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   307 / 1065
сегодня в 08:18
Достоинства Карпина-тренера не разглядеть даже под увеличительным стеклом.
Но постоянно находится тот, кто рассказывает о его "свежих футбольных идеях".
Кстати, его человеческие качества тоже вызывают очень большие сомнения.
Indian
Indian ответил ЮГ РОССИИ
   780 / 1065
сегодня в 08:10
И правильно сделают. С таким составом дома 0:0 играть с туляками...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   330 / 1065
сегодня в 08:09
Карпин еще кого-то убеждает?
"Ростов" сделал большую глупость, пригласив его.
grisser
grisser
   77 / 1065
сегодня в 02:17
Ростов прогрессирует на глазах, скоро в зоне переходных игр окажется.
Шуnя771
Шуnя771
   367 / 1065
вчера в 22:09
Арсенал на сегодняшний день одна из самых сильных команд РПЛ (Спартак, Ростов, Арсенал, ....)
mangoх12
mangoх12 ответил Dominators
   23 / 1065
вчера в 21:22
Что ты ,свои конспекты Курбан давно загнал Аленичеву .
Я к тому , что Валерон как в старые туркменские времена гоняет ничейки
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   276 / 1065
вчера в 20:42
Думаю что если Ростов не победит Локо в кубке,Картина отправят в отставку
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   500 / 1065
вчера в 20:32
Не сказать, что ростовчане не стремились к победе. Ну, не проявили себя нападающие... Как и в предыдущем матче. Но никто и не ожидает от нового состава невозможного. Задача сохранить место не внизу. И мобилизоваться на игре в кубке. Спады бывают у всех, как и удачные игры. Желаю веры в себя, а при настойчивости победы придут!
STVA 1
STVA 1
   86 / 1065
вчера в 20:30
У Валеры напряг с голами
saha100
saha100
   194 / 1065
вчера в 20:17
Ростов только с бомжами справляется
Санчо Панса
Санчо Панса
   102 / 1065
вчера в 19:23
Не смотрел этот матч и не жалею! И вообщем у Ростова состав не стал слабее в сравнении с первым кругом, а с голами все равно проблема) Стыдно за Карпина!
ЮЗИК
ЮЗИК
   277 / 1065
вчера в 18:51
Вполне предсказуемо
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   12 / 1065
вчера в 18:43
У кого ? У пряники или у ПАПы .
Наверно у всех .))
Котёнок. )) Скажи что нибудь.
beefs
beefs
   162 / 1065
вчера в 18:34
я и ставил на ничью, Ростов на большее не способен..
Гавроша
Гавроша
   63 / 1065
вчера в 18:29
Надо гнать пуделя, не то он доведет ростов до стыков.
Дикий_Запах
Дикий_Запах ответил Борис Доенко
вчера в 18:17
Валера, при твоем руководстве команда деградирует! Так, как играли последние 30 минут - они должны играть с самого начала матча! Почему потери очков со слабыми командами пошли? Где 100% домашние победы?
Арсенал для Ростова не слабый соперник
ckori
ckori ответил pomor45
   599 / 1065
вчера в 18:05
Заголовок провокационный. Что значит - Ростов НЕ СПРАВИЛСЯ с Арсеналом, который является соседом по таблице и только что обыграл ЦСКА? Равные команды сыграли вничью.
не придирайтесь это наше спортивное сми так думает!И что Арсенал хуже Ростова?Сомневаюсь!
particular
particular
   6 / 1065
вчера в 18:04
Эмоций не хватило на несколько мячей, которые порадовали бы болельщиков..:))
Сухо и без голевой феерии..:))
ckori
ckori ответил dok66
   599 / 1065
вчера в 18:02
По составу - так одной левой должны . нет пока команды у Карпина
и не будет у такого афериста команды!Карпин думает что кубок возьмёт? Банан вам а не кубок!
Dominators
Dominators ответил Трезвый повар
   183 / 1065
вчера в 17:55
Это не болельщик Амкара. Это тролль-провокатор с 50 фейками: Михаил Славнов, Игорь Солнцев, Кирилл Суриков, Александр Северный, Андрей Вишняков, Павел Амурский, Андрей Сибиряков, Балтийский, Лиговский, Ладожский, Алябьев, Авербух, Броник, Заброда, Конопляных Дел Мастер, Egorium, альсато, Accinit, Aljban, Adollinn, Adepta, Abris, Akvarel, Alladins, Albasin, Abverin, Anisovich, Abradva, Abordage, Aguer, Antonchik, Alista, Ablom, Almazny, Адреналин, 11-ти метровый, Erlov, pavkur, Mekrash, Glodor, Sergus, Lukajs, InKarpinWeTrust, Cruis, Cleny, Columb, Питермен, Lazurny, bojarind, Cremen, Pozitivs, victory, Так Себе Аналитик, Ник Уволен, Батон Судьбы, Банщик из Тарасовки, Коллекционер пупсиков, Пупсиков эксперт, Пупсик тарасовский, Пупсятко, Подотдел очистки Тарасовки, Новости тарасовки, Педро тарасовский, Дворник тарасовки, Одержимый хряк, Дрессировщик хряков, Не спартак, Знаю где трофей, Пулково-2, Illuha, swift stream, Коля Ретивый, Весёлый могильщик, ПалкоВводецъ, Bajan, cadmiy, Браток Салтан, Инородный Семиноль, Свинодел, Свиносеанс, Свиновал, Свиноворазводитель, Юррыч, Шеф спартака, Чингачгук, Укротитель вепрей, Трубадур, Тарасовские мы, Тарасобаня., счет 7-0, Смольчик, Семьнуль команда, 1 команда, 2008 год, Радж Капур, Юрниекс
Привет .Вот же бездельник .И видимо в охотку ему по сайту гадостями брызгать .Это от неудовлетворенности наверное .Не дают ему девки .Так что плевать на него , ну а победы Ростова не за горами .
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1065
вчера в 17:46
Судья в конце матча ..... :)

Трезвый повар
Трезвый повар ответил Dominators
   280 / 1065
вчера в 17:41
Ну твое мнение понятно ,но замечу ,-это не Ростов развалил и отправил в небытие твой Амкар .И ты теперь болеешь за другую команду не по вине Ростова .
Это не болельщик Амкара. Это тролль-провокатор с 50 фейками: Михаил Славнов, Игорь Солнцев, Кирилл Суриков, Александр Северный, Андрей Вишняков, Павел Амурский, Андрей Сибиряков, Балтийский, Лиговский, Ладожский, Алябьев, Авербух, Броник, Заброда, Конопляных Дел Мастер, Egorium, альсато, Accinit, Aljban, Adollinn, Adepta, Abris, Akvarel, Alladins, Albasin, Abverin, Anisovich, Abradva, Abordage, Aguer, Antonchik, Alista, Ablom, Almazny, Адреналин, 11-ти метровый, Erlov, pavkur, Mekrash, Glodor, Sergus, Lukajs, InKarpinWeTrust, Cruis, Cleny, Columb, Питермен, Lazurny, bojarind, Cremen, Pozitivs, victory, Так Себе Аналитик, Ник Уволен, Батон Судьбы, Банщик из Тарасовки, Коллекционер пупсиков, Пупсиков эксперт, Пупсик тарасовский, Пупсятко, Подотдел очистки Тарасовки, Новости тарасовки, Педро тарасовский, Дворник тарасовки, Одержимый хряк, Дрессировщик хряков, Не спартак, Знаю где трофей, Пулково-2, Illuha, swift stream, Коля Ретивый, Весёлый могильщик, ПалкоВводецъ, Bajan, cadmiy, Браток Салтан, Инородный Семиноль, Свинодел, Свиносеанс, Свиновал, Свиноворазводитель, Юррыч, Шеф спартака, Чингачгук, Укротитель вепрей, Трубадур, Тарасовские мы, Тарасобаня., счет 7-0, Смольчик, Семьнуль команда, 1 команда, 2008 год, Радж Капур, Юрниекс
VIPded
VIPded
   243 / 1065
вчера в 17:39
Арсы только Пищевику сливать могут. А так крепенькие они...)))
Борис Доенко
Борис Доенко
   752 / 1065
вчера в 17:22
Валера, при твоем руководстве команда деградирует! Так, как играли последние 30 минут - они должны играть с самого начала матча! Почему потери очков со слабыми командами пошли? Где 100% домашние победы?
Dominators
Dominators ответил handreb
   183 / 1065
вчера в 17:19
В пердиве эти команды сыграли бы также.
Ну твое мнение понятно ,но замечу ,-это не Ростов развалил и отправил в небытие твой Амкар .И ты теперь болеешь за другую команду не по вине Ростова .
Т34
Т34
   29 / 1065
вчера в 17:18
Разошлись, как в море корабли. Честно, другого результата мало кто ожидал.
112910415
112910415
   82 / 1065
вчера в 17:17
похоже, Ростов за первую тройку не борется
dok66
dok66
   492 / 1065
вчера в 17:15
По составу - так одной левой должны . нет пока команды у Карпина
Dominators
Dominators ответил mangoх12
   183 / 1065
вчера в 17:15
Похоже Валера в тренерской обнаружил коспекты Бердыева
Что ты ,свои конспекты Курбан давно загнал Аленичеву .
Dominators
Dominators ответил ДАША Д
   183 / 1065
вчера в 17:13
Не интересный матч.
Ну сегодня не играли ни Марадона , ни Пеле , ни Гарринча .На поле были одни Хагуши и Гацканы .
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