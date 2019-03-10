Нули на табло в матче «Томь» - «Краснодар-2»

«Томь» и «Краснодар-2» сыграли вничью в матче 26-го тура ФНЛ.
В данный момент «Томь» занимает вторую строчку в таблице (48 очков), а «Краснодар-2» - пятую (40 очков).
Томск, стадион «Труд»
«Томь» - «Краснодар-2» - 0:0
«Томь»: Смирнов, Бугаев, Эдиев, Пенчиков, Шумских, Ставпец, Калинский, Андреев (Макурин 61), Шалаев, Тлупов, Гасилин (Сасин 26).
«Краснодар-2»: Адамов, Мартынов (Парадин 78), Марков, Таранов, Ивашин, Якимов, Григорян (Назаров 62), Черников, Онугха, Халназаров (Игнатьев 46), Сергеев.
Предупреждения: Шалаев 13, Андреев 32, Мартынов 64, Сасин 76, Онугха 81.
Судья: Шадыханов Павел.
В матче 25-го тура ФНЛ «Томь» сыграла вничью с «Армавиром».