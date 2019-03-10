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Нули на табло в матче «Томь» - «Краснодар-2»

вчера, 12:54
ТомьЛоготип футбольный клуб Томь (Томск)0 : 0Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2Матч завершен

«Томь» и «Краснодар-2» сыграли вничью в матче 26-го тура ФНЛ.

В данный момент «Томь» занимает вторую строчку в таблице (48 очков), а «Краснодар-2» - пятую (40 очков).

Томск, стадион «Труд»

«Томь» - «Краснодар-2» - 0:0

«Томь»: Смирнов, Бугаев, Эдиев, Пенчиков, Шумских, Ставпец, Калинский, Андреев (Макурин 61), Шалаев, Тлупов, Гасилин (Сасин 26).

«Краснодар-2»: Адамов, Мартынов (Парадин 78), Марков, Таранов, Ивашин, Якимов, Григорян (Назаров 62), Черников, Онугха, Халназаров (Игнатьев 46), Сергеев.

Предупреждения: Шалаев 13, Андреев 32, Мартынов 64, Сасин 76, Онугха 81.

Судья: Шадыханов Павел.

В матче 25-го тура ФНЛ «Томь» сыграла вничью с «Армавиром». 

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1065
вчера в 20:12
Томску нужно побеждать!
beefs
beefs
   162 / 1065
вчера в 17:25
Ничья устроила всех
Alladins
Alladins
   182 / 1065
вчера в 15:26
Жаль.
kotmyshka
kotmyshka
   227 / 1065
вчера в 14:29
печально для болельщиков
Т34
Т34 ответил ДСА
   29 / 1065
вчера в 14:14
Томь решила остаться в ФНЛ.
Не факт! "Томь" комфортно чувствует себя на втором месте. А ничья с Краснодаром-2 видимо их вполне устраивала.
ДСА
ДСА
   175 / 1065
вчера в 13:56
Томь решила остаться в ФНЛ.
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