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«Динамо» - «Спартак»: стартовые составы

вчера, 18:03
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч 19-го тура чемпионата России.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Луценко.

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Гулиев, Мельгарехо, Зобнин, Ханни, Зе Луиш, Мелкадзе.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера ЦСКА одержал победу над «Рубином».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 18:50
Ждём унижения хрющек.
makkie
makkie ответил Sem25
   40 / 1065
вчера в 18:44
Испугался Хохлов. Все сборы и с Уфой играли 4-4-2, сейчас 5-4-1, при этом, два опорника. Только три атакующих игрока в основе.
Приветствую, Семен!

Зато для контратак самое то у вас - наверное цель перекрыть фланги Спартаку.
Хотя фланги у нас сейчас не самые сильные, объективно.
Т34
Т34
   29 / 1065
вчера в 18:41
    kust07
    kust07
       174 / 1065
    вчера в 18:40
    ничейка будет
    Sem25
    Sem25
       1049 / 1065
    вчера в 18:34
    Испугался Хохлов. Все сборы и с Уфой играли 4-4-2, сейчас 5-4-1, при этом, два опорника. Только три атакующих игрока в основе.
    oFANATo
    oFANATo
       105 / 1065
    вчера в 18:33
    ГДЕ БАНЩИК? КТО ЖЕ ТЕПЕРЬ ЗАДНИЦЕЙ БУДЕТ СЕМЬЛИХОВУ ЗАБИВАТЬ?
    1asss
    1asss
       526 / 1065
    вчера в 18:33
    вся страна за динамиков!!! победы вам
    Сп62
    Сп62 ответил Игорь Солнцев
    вчера в 18:31
    Но все неприменно ходят на неё.
    makkie
    makkie
       40 / 1065
    вчера в 18:31
    Опа, Глушаков на лавке - и поделом!
    Уж лучше пусть Гулиев бегает и бьётся, чем смотреть на потуги "капитана".
    Ждем хорошей игры, жаль нет Адриано(
    Сп62
    Сп62 ответил ПалкоВводецъ
    вчера в 18:29
    А что так? Ведь играет какой то СПАРТАК?
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       426 / 1065
    вчера в 18:29
    Чью-то несчастливую 63 оставили на скамейке
    Polilux
    Polilux
       774 / 1065
    вчера в 18:28
    Удачи тебе Динамо!!!
    parallels
    parallels
       4 / 1065
    вчера в 18:27
      Байкал-38.
      Байкал-38.
         36 / 1065
      вчера в 18:27
      Динамо надо побеждать.
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 1065
      вчера в 18:25
      Из худших зол выберу победу Динамо. Гыгыгы
      viv
      viv
         34 / 1065
      вчера в 18:25
      Семьлихов не подведи....цирк в твоём исполнении должен продолжаться...
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman
         146 / 1065
      вчера в 18:22
      Урааа. Соу в составе
      ЦСКА Самый титулованный
      ЦСКА Самый титулованный
         101 / 1065
      вчера в 18:21
      Удачи Динамо!
      drug01
      drug01
         136 / 1065
      вчера в 18:21
      Только ДИНАМО!!!!
      1 команда
      1 команда
         127 / 1065
      вчера в 18:20
      Нужно доставать дежурный стыд, спартак играет.
      Denkuz
      Denkuz ответил Юрниекс
         139 / 1065
      вчера в 18:17
      Свиньи..где глушаков то? Кто будет жопой, в свои ворота забивать?
      У них вся команда это сможет.
      Юрниекс
      Юрниекс
         91 / 1065
      вчера в 18:15
      Свиньи..где глушаков то? Кто будет жопой, в свои ворота забивать?
      Abverin
      Abverin
         71 / 1065
      вчера в 18:15
      Спартак сегодня будет опять опозорен.
      ПалкоВводецъ
      ПалкоВводецъ
         237 / 1065
      вчера в 18:14
      Сегодня Динамо побьет годовой свой рекорд по болельщикам. Подавляющее большинство за них
      Игорь Солнцев
      Игорь Солнцев ответил Магистр чёрной и белой бухгалтерии
         51 / 1065
      вчера в 18:14
      Вся страна за ментов.
      Как же не любят в стране народную команду.
      NbKA555
      NbKA555
         161 / 1065
      вчера в 18:13
      Вперед Спартак!
      Магистр чёрной и белой бухгалтерии
      Магистр чёрной и белой бухгалтерии
         565 / 1065
      вчера в 18:12
      Вся страна за ментов.
      Illuha
      Illuha
         347 / 1065
      вчера в 18:10
      Пупсик Джикия и Купепов то что нужно Динамо.
      mangoх12
      mangoх12
         23 / 1065
      вчера в 18:08
      Семьлихов и Кутепов - это то что надо
      handreb
      handreb
         153 / 1065
      вчера в 18:07
      Динамо только победы!
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