«Динамо» - «Спартак»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на матч 19-го тура чемпионата России.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Луценко.
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Кутепов, Рассказов, Гулиев, Мельгарехо, Зобнин, Ханни, Зе Луиш, Мелкадзе.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера ЦСКА одержал победу над «Рубином».
Зато для контратак самое то у вас - наверное цель перекрыть фланги Спартаку.
Хотя фланги у нас сейчас не самые сильные, объективно.
Зато для контратак самое то у вас - наверное цель перекрыть фланги Спартаку.
Хотя фланги у нас сейчас не самые сильные, объективно.
Уж лучше пусть Гулиев бегает и бьётся, чем смотреть на потуги "капитана".
Ждем хорошей игры, жаль нет Адриано(
Уж лучше пусть Гулиев бегает и бьётся, чем смотреть на потуги "капитана".
Ждем хорошей игры, жаль нет Адриано(