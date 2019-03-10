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«Зенит» - «Уфа»: стартовые составы

вчера, 15:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» - «Уфа».

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Нобоа, Жирков, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Ригони.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун, Бизяк.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Ранее отмечалось, что эту встречу посетят 45 тыс. зрителей.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   157 / 1065
вчера в 17:30
Азмун - красавчик!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 1065
вчера в 17:21
Интересно, много здесь с деЦЦтва за УФУ?
161регион
161регион
   59 / 1065
вчера в 16:39
Зенька опять три дома???ухахаха
161регион
161регион
   59 / 1065
вчера в 16:37
Уфе удачи
phantom-k
phantom-k
   927 / 1065
вчера в 16:34
Это ж какой должна быть безысходность у Семака чтоб ставить полгода не игравшего Нобоа в старт... хотя чего ожидать от команды, у которой единственная наигранная модель - пас Лунева на дзюбу...
Хороший Малый
Хороший Малый
   762 / 1065
вчера в 16:24
Удачи Зениту,надо брать 3 очка.
Abverin
Abverin
   71 / 1065
вчера в 16:21
Свиньи опять смешат.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   146 / 1065
вчера в 16:17
тут, к сожалению, победитель понятен(
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1065
вчера в 16:04
Зенит победит. И не хрюкать. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4 ответил Klаsse
   1 / 1065
вчера в 16:03
дожили. в составе зинаиды всего 1 человек с традиционной ориентацией - нобоа....
Ты с командой Педров, и негров попутал. гыгыгы
Т34
Т34 ответил susanin ultrazenith
   29 / 1065
вчера в 15:58
А ведь ещё сегодня утром по радио было сообщение, что Жирков и Нобоа сыграть не смогут...
Уж кого там, вроде бы бояться, какая-то Уфа, но дезу запустили, следы запутывают, готовят к неожиданности соперника.
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 15:55
Уфимцам будет сложно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 1065
вчера в 15:53
Победы питерским!
Klаsse
Klаsse
   742 / 1065
вчера в 15:51
дожили. в составе зинаиды всего 1 человек с традиционной ориентацией - нобоа....
Брулин
Брулин
   62 / 1065
вчера в 15:51
Лимит.....Себу вместо Дзюбы и состав просто -огонь!!!)
Glodor
Glodor
   70 / 1065
вчера в 15:46
В честь победы Зенита можно добавить свиньям желудей в корм.
ЛАЗУРНЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ МЕШОК
ЛАЗУРНЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ МЕШОК
   645 / 1065
вчера в 15:45
    Aчиститель
    Aчиститель
       110 / 1065
    вчера в 15:41
    Сегодня даже свиньи за Зенит болеть будут, пупсики опять опозорятся.
    grazie100
    grazie100
       566 / 1065
    вчера в 15:39
    Кристиан Набоа снова в строю!!!Желаем хорошей игры . Oh , Finalmente Cristiano!!!
    Sunny.
    Sunny.
       99 / 1065
    вчера в 15:31
    смотрим.
    Petergoff
    Petergoff
       665 / 1065
    вчера в 15:26
    Зениту удачи,и только победы.
    Egorium
    Egorium ответил susanin ultrazenith
       160 / 1065
    вчера в 15:25
    А ведь ещё сегодня утром по радио было сообщение, что Жирков и Нобоа сыграть не смогут...
    Удачи им!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       80 / 1065
    вчера в 15:23
    А ведь ещё сегодня утром по радио было сообщение, что Жирков и Нобоа сыграть не смогут...
    Denkuz
    Denkuz ответил Питермен
       139 / 1065
    вчера в 15:22
    Вся страна за Зенит! Вперед за Питер! Уфа хороший клуб, отбирает очки у пупсиков постоянно, поэтому громить не будем. 2-0
    Однозначно!!!
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
       80 / 1065
    вчера в 15:22
    Вперёд, Зенит!
    Питермен
    Питермен
       42 / 1065
    вчера в 15:21
    Вся страна за Зенит! Вперед за Питер!
    Уфа хороший клуб, отбирает очки у пупсиков постоянно, поэтому громить не будем. 2-0
    Nafnafik
    Nafnafik
       137 / 1065
    вчера в 15:20
    Зениту победы с крупным счетом!
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