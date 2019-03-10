«Зенит» - «Уфа»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ «Зенит» - «Уфа».
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Нобоа, Жирков, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Ригони.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун, Бизяк.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Ранее отмечалось, что эту встречу посетят 45 тыс. зрителей.
забалотный верим!
ХАХАХАХАХА
забалотный верим!
ХАХАХАХАХА
Уфа хороший клуб, отбирает очки у пупсиков постоянно, поэтому громить не будем. 2-0
Уфа хороший клуб, отбирает очки у пупсиков постоянно, поэтому громить не будем. 2-0