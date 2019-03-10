Солари не взял Иско на матч с «Вальядолидом»

Пресс-служба «Реала» опубликовала заявку на матч 27-го тура испанской Примеры против «Вальядолида». Отметим, что главный тренер команды Сантьяго Солари не взял с собой полузащитника Иско.
В список попали следующие футболисты:
Навас, Куртуа, Зидан, Вальехо, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Диас, Себальос, Сеоане, Бензема, Кристо.
По мне так уж лучше Зидан,я думаю он наведёт порядок!
По мне так уж лучше Зидан,я думаю он наведёт порядок!
Если даже отмести его хамское поведение, лучшая позиция в "Реале" для Иско - это трансферный лист.
Если даже отмести его хамское поведение, лучшая позиция в "Реале" для Иско - это трансферный лист.
Болельщикам Реала нужно готовиться к тому что новым тренером станет Моуринью,и нас ждут тяжелые времена,пока Перес не уйдёт!
Болельщикам Реала нужно готовиться к тому что новым тренером станет Моуринью,и нас ждут тяжелые времена,пока Перес не уйдёт!