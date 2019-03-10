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Солари не взял Иско на матч с «Вальядолидом»

вчера, 13:26
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Пресс-служба «Реала» опубликовала заявку на матч 27-го тура испанской Примеры против «Вальядолида». Отметим, что главный тренер команды Сантьяго Солари не взял с собой полузащитника Иско

В список попали следующие футболисты:
Навас, Куртуа, Зидан, Вальехо, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Регилон, Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Диас, Себальос, Сеоане, Бензема, Кристо.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответил cevin cigan
   360 / 1065
сегодня в 00:29
Согласен до прихода Моуринью Реал не мог даже в четвертьфинал выйти,но тогда Моур был другим,не ставил автобус и у него были лучшие в мире контратаки,а сейчас вспомни его МЮ который не боролся за титулы,а за зону лч!
По мне так уж лучше Зидан,я думаю он наведёт порядок!
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   187 / 1065
вчера в 18:54
Уходить надо Иско,чтобы играть постоянно
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   181 / 1065
вчера в 17:13
Иско и сам не очень хотел бы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Ruslan3132
   16 / 1065
вчера в 16:53
Этот "игрочишка" при правильном тренере тащил Реал весной прошлого года. Когда пол команды были в слабой форме включая гуру Роналду, Тащил Иско. Говорю как человек, смотревший все игры Реала (на 99%). Этот же недотренер пытается самоутвердиться оставляя вне заявки игрока, который лучше на несколько порядков чем сам Солари будучи игроком.
Не знаю, может, я пристрастен, но мне никогда не нравился Иско) Считаю, он очень медленный игрок, слишком медленный для команды топ-класса.
ЮЗИК
ЮЗИК
   277 / 1065
вчера в 16:40
Иско надо уходить , пока совсем не завял
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Так Себе Аналитик
   138 / 1065
вчера в 16:37
Лол, Солари должен прогибаться под игрочишку уровня "Севильи", который ведет себя так, как будто он Месси или Роналду? Если даже отмести его хамское поведение, лучшая позиция в "Реале" для Иско - это трансферный лист.
Этот "игрочишка" при правильном тренере тащил Реал весной прошлого года. Когда пол команды были в слабой форме включая гуру Роналду, Тащил Иско. Говорю как человек, смотревший все игры Реала (на 99%). Этот же недотренер пытается самоутвердиться оставляя вне заявки игрока, который лучше на несколько порядков чем сам Солари будучи игроком.
95-shishani-95
95-shishani-95
   141 / 1065
вчера в 15:55
А где Браим Диас?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Ruslan3132
   16 / 1065
вчера в 15:49
вот Баран! Сеоане кто такой вообще? Чтобы вместо Иско его заявлять...везет же Реалу на физруков
Лол, Солари должен прогибаться под игрочишку уровня "Севильи", который ведет себя так, как будто он Месси или Роналду?

Если даже отмести его хамское поведение, лучшая позиция в "Реале" для Иско - это трансферный лист.
BARCDJIN
BARCDJIN
   116 / 1065
вчера в 15:47
Эта девочка че лучше всех в этом проекте играет что ле..И правильно делает, какую то сопливую ерунду еще уговаривать за такие то бабки.... Это тренер команды! О вот болелы реала действительно овцы.., если думают что игроки должны что то решать..
Ruslan3132
Ruslan3132
   138 / 1065
вчера в 15:47
вот Баран! Сеоане кто такой вообще? Чтобы вместо Иско его заявлять...везет же Реалу на физруков
cevin cigan
cevin cigan ответил eleven LC
   123 / 1065
вчера в 15:09
Скорее всего этот матч будет последним для Солари на посту тренера Реала,и уже не важно кого он взял,а кого нет! Болельщикам Реала нужно готовиться к тому что новым тренером станет Моуринью,и нас ждут тяжелые времена,пока Перес не уйдёт!
А до прихода Моура в Реал,у тебя были светлые времена? Вот я лично их хочу забыть,но Солари мне напомнил вылеты из ЛЧ в 1/8 и третьи места в Ла Лиги. Жду с нетерпением "второго пришествия" "особенного"!
eleven LC
eleven LC
   360 / 1065
вчера в 14:49
Скорее всего этот матч будет последним для Солари на посту тренера Реала,и уже не важно кого он взял,а кого нет!
Болельщикам Реала нужно готовиться к тому что новым тренером станет Моуринью,и нас ждут тяжелые времена,пока Перес не уйдёт!
Ali 1
Ali 1
   1019 / 1065
вчера в 14:44
никак не могу понять этого......даже слов не нахожу.ну ладно Иско блин чем то тебе не угодил.Но что сделал такого Мариано Диас что ты готов из кастильи зеленного пацана в состав брать,а этого парня нет?Раньше у нас был президент самодур,теперь и еще и тренер.
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 1065
вчера в 14:33
Надо было летом продовать. Теперь одни проблемы с этим Иско.
obana777
obana777
   287 / 1065
вчера в 14:33
Не за горами выход за дверь Солари. Но он видимо знает, что делает,
cevin cigan
cevin cigan ответил cska plus
   123 / 1065
вчера в 13:52
Песенка Солари спета.
Ну это понятно что спета,но и Иско песенка не за горами.
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 13:46
Песенка Солари спета.
STVA 1
STVA 1 ответил Игорь Погорелов
   86 / 1065
вчера в 13:43
Вот те на
Уходить ему надо , если играть хочет
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   180 / 1065
вчера в 13:32
Вот те на
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