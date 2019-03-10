«Интер» обыграл СПАЛ

«Интер» одержал победу над СПАЛом в матче 27-го тура чемпионата Италии.
«Интер» (50 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, СПАЛ (23 очка) - 16-й.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интернационале» - СПАЛ 2:0 (0:0)
Голы: Политано 67, Гальярдини 77
«Интернационале»: Ханданович, Седрик Соареш, Миранда (Раноккья 46), де Врей, Дальберт, Гальярдини, Брозович (Кандрева 42), Мариу, Политано (Валеро 74), Асамоа, Мартинес
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
«СПАЛ»: Вивиано, Бонифаци, Викари, Фелипе (Палоски 73), Фарес, Скьяттарелла, Валоти (Дикманн 62), Миссироли, Куртич, Флоккари (Антенуччи 83), Петанья
Главный тренер: Семпличи Леонардо.
Предупреждения: Гальярдини 19, Миссироли 29, Петанья 45, Валоти 57, Мариу 58, Фелипе 64, Викари 89, Раноккья 90+2
Судья: Кальварезе Джанпаоло.
Напомним, что вчера «Милан» одержал победу над «Кьево».
Но Лысого гнать все равно надо
Но Лысого гнать все равно надо
非常感谢
非常感谢
Потом они поставили нам по три палки каждому. Китайские вожди сказали, что это в честь 111-летия, патамушта цифра 111 знаменует три палки.
Всех с пабедой, таварищи, скоро Милан споткнётся и мы переступим через них, как когда-то переступили через все спортивные принципы. Для китая принципы ничто, власть и результат всё. Бойтесь нас каталонцы и баварцы, бойтесь парижане и манкунианцы, бойтесь ливирпульцы и мадридисты, второй раз пощады не дадим никому!!!!!!!!
Потом они поставили нам по три палки каждому. Китайские вожди сказали, что это в честь 111-летия, патамушта цифра 111 знаменует три палки.
Всех с пабедой, таварищи, скоро Милан споткнётся и мы переступим через них, как когда-то переступили через все спортивные принципы. Для китая принципы ничто, власть и результат всё. Бойтесь нас каталонцы и баварцы, бойтесь парижане и манкунианцы, бойтесь ливирпульцы и мадридисты, второй раз пощады не дадим никому!!!!!!!!
Лаутаро и Сёдрик - молодцы, остальные - мертвецы гг
Лысый может уже потихоньку собирать чемодан в Рим.
Лаутаро и Сёдрик - молодцы, остальные - мертвецы гг
Лысый может уже потихоньку собирать чемодан в Рим.
Это однозначно заявка на будущую гегемонию))
Это однозначно заявка на будущую гегемонию))
Ни стыда, ни совести.
Айнтрахт восстановит справедливость.
Ни стыда, ни совести.
Айнтрахт восстановит справедливость.