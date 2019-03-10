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«Интер» обыграл СПАЛ

вчера, 18:59
ИнтернационалеЛоготип футбольный клуб Интернационале (Милан)2 : 0Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛМатч завершен

«Интер» одержал победу над СПАЛом в матче 27-го тура чемпионата Италии.

«Интер» (50 очков) располагается на четвертом месте в турнирной таблице, СПАЛ (23 очка) - 16-й.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интернационале» - СПАЛ 2:0 (0:0)
Голы: Политано 67, Гальярдини 77

«Интернационале»: Ханданович, Седрик Соареш, Миранда (Раноккья 46), де Врей, Дальберт, Гальярдини, Брозович (Кандрева 42), Мариу, Политано (Валеро 74), Асамоа, Мартинес
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

«СПАЛ»: Вивиано, Бонифаци, Викари, Фелипе (Палоски 73), Фарес, Скьяттарелла, Валоти (Дикманн 62), Миссироли, Куртич, Флоккари (Антенуччи 83), Петанья
Главный тренер: Семпличи Леонардо.

Предупреждения: Гальярдини 19, Миссироли 29, Петанья 45, Валоти 57, Мариу 58, Фелипе 64, Викари 89, Раноккья 90+2

Судья: Кальварезе Джанпаоло.

Напомним, что вчера «Милан» одержал победу над «Кьево».

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Все комментарии
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
   159 / 1065
вчера в 22:02
Админы, между прочим закончен матч Сасуоло-Наполи. Где новость?((
Yuzov
Yuzov
вчера в 21:36
На классе!

Но Лысого гнать все равно надо
Камелошка
Камелошка ответил allemz
   559 / 1065
вчера в 20:35
У Камелошки и Валерошки - один физический владелец))
Позвольте вас поправить, не владелец, а хозяин. Мы с кузеном навсегда преданы Мао Дзидуну.
Камелошка
Камелошка ответил allemz
   559 / 1065
вчера в 20:34
Поздравляю китайцев с 随着胜利 !
Се Се, брат мой.

非常感谢
Камелошка
Камелошка
   559 / 1065
вчера в 20:29
Всех обнимаю дарагие нирадзурцы. Прашу прастить миня что поздно вышел с вами на связь. Просто я прегласил сваю девушку Дону Неро в паб, отметить 111-летие нашево клуба и посмотреть как мы разделаемся со Спалентусом. Но в пабе оказалось очень много фанатов Спалентуса, они ругались на нас и мая девушка Дона вывалила храбрый калач. СПАЛовцы заставили миня съест этот кусок ниродзурского величия.
Потом они поставили нам по три палки каждому. Китайские вожди сказали, что это в честь 111-летия, патамушта цифра 111 знаменует три палки.
Всех с пабедой, таварищи, скоро Милан споткнётся и мы переступим через них, как когда-то переступили через все спортивные принципы. Для китая принципы ничто, власть и результат всё. Бойтесь нас каталонцы и баварцы, бойтесь парижане и манкунианцы, бойтесь ливирпульцы и мадридисты, второй раз пощады не дадим никому!!!!!!!!
ДСА
ДСА
   175 / 1065
вчера в 20:07
Весьма комфортный счёт.
Брулин
Брулин
   62 / 1065
вчера в 20:04
С 111-летием нерадзурри! Победка очень кстати в такой день при 60 тыс. стадике.
Лаутаро и Сёдрик - молодцы, остальные - мертвецы гг
Лысый может уже потихоньку собирать чемодан в Рим.
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1065
вчера в 19:57
С победой .
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Don Nerazzurri
   159 / 1065
вчера в 19:14
А хейтерам лямзать вялого.Аха)))
Оставьте себе миланские десерты. В дерби налямзаетесь. Аха-ха)
juvenale
juvenale
   76 / 1065
вчера в 19:14
кабинет и тут договорился
handreb
handreb
   153 / 1065
вчера в 19:10
Удачно сыграли.
allemz
allemz ответил Так Себе Аналитик
   32 / 1065
вчера в 19:08
Рад за Камелошку только! Настоящий фанат "Интера", всегда со своей командой, в отличие от других, которые в последний месяц повылезали)
У Камелошки и Валерошки - один физический владелец))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 1065
вчера в 19:06
Рад за Камелошку только! Настоящий фанат "Интера", всегда со своей командой, в отличие от других, которые в последний месяц повылезали)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   16 / 1065
вчера в 19:05
Ничего себе "Интер" раззабивался, аж два гола, это примерно на полтора гола больше обычного результата.

Это однозначно заявка на будущую гегемонию))
allemz
allemz
   32 / 1065
вчера в 19:04
Поздравляю китайцев с 随着胜利 !
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   295 / 1065
вчера в 19:04
А хейтерам лямзать вялого.Аха)))
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
   159 / 1065
вчера в 19:03
Спал и СПАЛ легко договорились. Аха-ха)
Ни стыда, ни совести.
Айнтрахт восстановит справедливость.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   295 / 1065
вчера в 19:03
Всех Интеристов,с заслуженной победой!
grisser
grisser
   77 / 1065
вчера в 19:01
Интер с победой!
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