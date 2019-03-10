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«Зенит» одержал волевую победу над «Уфой»

вчера, 18:25
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«Зенит» обыграл «Уфу» в матче 19-го тура чемпионата России.

«Зенит» (40 очков) возглавляет турнирную таблицу национального первенства, «Уфа» (16 очков) - предпоследняя.

Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена

«Зенит» - «Уфа» 2:1 (2:1)
Голы: Азмун 30, Ригони 34 - Карп 25

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа (Оздоев 60), Кузяев (Шатов 86), Вильмар Барриос, Дзюба (Дриусси 78), Азмун, Ригони
Главный тренер: Семак Сергей.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко (Кротов 78), Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев (Алиев 67), Слай, Бизяк (Вомбергар 57)
Главный тренер: Кириченко Дмитрий.

Предупреждения: Бизяк 15, Слай 67

Судья: Еськов Алексей.

Напомним, что вчера ЦСКА одержал победу над «Рубином».

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Все комментарии
Контуженый
Контуженый ответил Питермен
   962 / 1065
сегодня в 09:11
Питер с победой! Уфе спасибо за матч и удачи, отнять очки у всех преследователей!!!
Чо, пукан после "Вильяреала" зажил уже? Через три дня снова разорвут
Контуженый
Контуженый ответил parallels
   962 / 1065
сегодня в 09:10
азмун решает.
Целуй за это в зад Бердыева
beefs
beefs
   162 / 1065
сегодня в 07:50
Отметить надо.
Василий 50
Василий 50
   313 / 1065
сегодня в 07:30
А скоро в Испании играть.
dok66
dok66
   492 / 1065
сегодня в 06:57
Вымучали .
Гуливер
Гуливер
   314 / 1065
сегодня в 00:25
С важной победой,вперёд за Питер!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил КЭТиК
   90 / 1065
сегодня в 00:02
С колхозом Зенит играть может.
скоро с дырявоносыми играем..
Заполярный
Заполярный ответил 112910415
   218 / 1065
вчера в 23:28
чуть лучше Уфы...
НО ХУЖЕ АНЖИ
papic337
papic337 ответил Литейный 4
   338 / 1065
вчера в 23:13
Пару титулов поможет взять скажем только спасибо и отпустит Зенит в топ клуб.
Забыл гыгыгы.
Андрей Дыбовский
Андрей Дыбовский ответил dok66
   420 / 1065
вчера в 23:11
Похоже фторотан ...надвигался, бедняга, вот и пишет в галлюцинациях хрень ...
papic337
papic337
   338 / 1065
вчера в 23:10
Опять Азмун вытащил это недоразумение.
ВартанЖориков
ВартанЖориков
   1065 / 1065
вчера в 22:16
а где тупой чертила с 25 % мозга? эта мразь кажется везде своё жало суёт
beefs
beefs
   162 / 1065
вчера в 22:10
Питер делает свое дело, набирает очки...
Шуnя771
Шуnя771
   367 / 1065
вчера в 22:10
Уфа по старой памяти не стала обижать лучших сынов Северной Пальмиры!))
Leningrad 84
Leningrad 84
   195 / 1065
вчера в 21:43
Игра Зенита была отвратительной.
Кроме Азмуна по-настоящему никто не играл.
Термин "волевая победа" к данной игре не имеет никакого отношения.
Но счет - на табло и это единственное, что радует...
Исмет
Исмет
   575 / 1065
вчера в 21:33
дзюба Позор Российского Футбола
112910415
112910415
   82 / 1065
вчера в 21:19
чуть лучше Уфы...
КЭТиК
КЭТиК
   186 / 1065
вчера в 21:12
С колхозом Зенит играть может.
stachel
stachel ответил pomor45
   441 / 1065
вчера в 20:37
Или тренера Вильяреала: тогда и игра будет такой же красивой и место в подвале таблицы тоже.
Вилья ПОЛНОСТЬЮ переиграл Зенит. И по счету и по игре. Или нет?
pomor45
pomor45 ответил dok66
   142 / 1065
вчера в 20:36
Взяли три , но это с аутсайдером . ЦСКА - вперед , есть шанс .
Покинет Зенит ЛЕ, будет играть в ЧР в недельном режиме, как ЦСКА, и не будет этого шанса отобрать очки у задёрганного соперника..
stachel
stachel ответил yrasikos22
   441 / 1065
вчера в 20:35
В 1-8 Лиги Европы,это не кваллификация и даже не групповой этап и даже не 1-16 финала,на этой стадии нет слабых команд и если Вильереал дошол до этой стадии слабой эту команду глуппо называть даже не смотря на то что команда плохо играет в чемпионате.
Это просто показывает уровень ЛЕ. Не более того.
pomor45
pomor45 ответил stachel
   142 / 1065
вчера в 20:30
Нет у Семака никакого потенциала! Хороший человек это не профессия. Свой уровень Семак показал в матче с 18 командой ла-лиги. Питер увидел этот уровень и нас он совсем не устраивает. Насчет топ-тренера я согласен, нам нужен качественный, молодой и амбициозный тренер. С опытом работы главным в клубах уровня Базеля, Андерлехта, Байера, Бордо, Эвертона и т.п.
Или тренера Вильяреала: тогда и игра будет такой же красивой и место в подвале таблицы тоже.
yrasikos22
yrasikos22 ответил stachel
   435 / 1065
вчера в 20:29
В 1-8 Лиги Европы,это не кваллификация и даже не групповой этап и даже не 1-16 финала,на этой стадии нет слабых команд и если Вильереал дошол до этой стадии слабой эту команду глуппо называть даже не смотря на то что команда плохо играет в чемпионате.
pomor45
pomor45
   142 / 1065
вчера в 20:28
Почитать стенания этих глоров, так игра никакая, тренер физрук, игроки пешеходы, страсти нет и воли тоже ..... но победа, согласно заголовку статьи, - волевая.
pomor45
pomor45 ответил Литейный 4
   142 / 1065
вчера в 20:24
Пару титулов поможет взять скажем только спасибо и отпустит Зенит в топ клуб.
Думаю, что, если в Европе топы предложат хорошую цену, то продадут уже этим летом. Полагаю, что такой вариант мог входить в устное условие перехода из Рубина, потому что в Азии на него и сейчас есть хороший спрос и, если бы он не был нацелен на топовый клуб из Европы, он туда и ушёл бы за те же деньги, что и в Зенит. Зенит же привлёк его и примером Паредеса, из которого ему стало ясно, что Зенит в поле зрения топовых клубов Европы и надо только самому хорошо поработать. Думаю, также, что Зенит ему препятствий из-за российских титулов чинить не станет, как и Паредесу. Это взаимовыгодно, т.к. позволит купить ещё более классного игрока не выходя за рамки ФФП УЕФА.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   122 / 1065
вчера в 20:16
У них все победы волевые,и им везёт!
korn3512
korn3512
   151 / 1065
вчера в 20:13
зенит опять унизился очередным договорняком с уфой?
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил dok66
   229 / 1065
вчера в 20:09
Взяли три , но это с аутсайдером . ЦСКА - вперед , есть шанс .
Это к чему написано?
dok66
dok66
   492 / 1065
вчера в 20:08
Взяли три , но это с аутсайдером . ЦСКА - вперед , есть шанс .
stachel
stachel ответил yrasikos22
   441 / 1065
вчера в 19:57
Как бы Семака не ругали,но на данный момент он с командой показывает лучшие результаты чем его предшественники,при Луческу Зенит показывал красивую игру но сезон команда провалила,Зениту не нужен топ тренер Европы который придет только деньги зарабатывать,Зениту нужен свой тренер как Морозов,Петержела,Дик адвокат,Семак только растет как топ тренер а потенциал у него очень большой и пусть растет в месте с командой.
Нет у Семака никакого потенциала! Хороший человек это не профессия. Свой уровень Семак показал в матче с 18 командой ла-лиги. Питер увидел этот уровень и нас он совсем не устраивает. Насчет топ-тренера я согласен, нам нужен качественный, молодой и амбициозный тренер. С опытом работы главным в клубах уровня Базеля, Андерлехта, Байера, Бордо, Эвертона и т.п.
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