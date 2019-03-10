«Зенит» одержал волевую победу над «Уфой»

«Зенит» обыграл «Уфу» в матче 19-го тура чемпионата России.
«Зенит» (40 очков) возглавляет турнирную таблицу национального первенства, «Уфа» (16 очков) - предпоследняя.
Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена
«Зенит» - «Уфа» 2:1 (2:1)
Голы: Азмун 30, Ригони 34 - Карп 25
«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Нобоа (Оздоев 60), Кузяев (Шатов 86), Вильмар Барриос, Дзюба (Дриусси 78), Азмун, Ригони
Главный тренер: Семак Сергей.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко (Кротов 78), Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев (Алиев 67), Слай, Бизяк (Вомбергар 57)
Главный тренер: Кириченко Дмитрий.
Предупреждения: Бизяк 15, Слай 67
Судья: Еськов Алексей.
Напомним, что вчера ЦСКА одержал победу над «Рубином».
Кроме Азмуна по-настоящему никто не играл.
Термин "волевая победа" к данной игре не имеет никакого отношения.
Но счет - на табло и это единственное, что радует...
Кроме Азмуна по-настоящему никто не играл.
Термин "волевая победа" к данной игре не имеет никакого отношения.
Но счет - на табло и это единственное, что радует...