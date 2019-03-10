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«Тюмень» и «Тамбов» сыграли вничью

вчера, 16:25
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 1Логотип футбольный клуб ТюменьТюменьМатч завершен

«Тюмень» и «Тамбов» сыграли вничью в матче 26-го тура ФНЛ.

В данный момент «Тамбов» занимает первую строчку в таблице (51 очко), а «Тюмень» - восемнадцатую (25 очков).

Тамбов, стадион «Спартак»

«Тамбов» - «Тюмень» - 1:1 (0:1)
Голы: Чернышов 86 - Гордюшенко 3

«Тамбов»: Шелия, Чистяков, Рыбин, Горбатюк, Чуперка, Кленкин (Чернышов 77), Хосонов (Мамтов 69), Альшин (Олабиран 68), Килин, Аппаев, Обухов (Рагулькин 80).

«Тюмень»: Бучнев, Бем, Васиев, Лихачев, Леонтьев, Чудин, Милосавлев (Глухов 69), Маринкович (Митрович 30), Рябокобыленко, Гордюшенко (Щербак 51), Вотинов.

Предупреждения: Васиев 22, Васиев 25, Кленкин 43, Альшин 48

Удаления: Васиев 25

Судья: Панин Игорь.

В другом матче тура «Томь» и «Краснодар-2» сыграли вничью.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   134 / 1065
вчера в 17:55
Эх! Жаль что Тамбов не победил.
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 17:52
Счёт середнячков.
Трубадур
Трубадур
   163 / 1065
вчера в 17:06
Договорняк что ли?
ДСА
ДСА
   175 / 1065
вчера в 17:02
Неожиданный результат.
Novograd
Novograd
   726 / 1065
вчера в 16:53
Кому ето нужно 72ь очнитесь
kotmyshka
kotmyshka
   227 / 1065
вчера в 16:40
никому ничего не надо было
Alladins
Alladins
   182 / 1065
вчера в 16:26
Хороший счет.
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