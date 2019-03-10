«Тюмень» и «Тамбов» сыграли вничью в матче 26-го тура ФНЛ.
В данный момент «Тамбов» занимает первую строчку в таблице (51 очко), а «Тюмень» - восемнадцатую (25 очков).
Тамбов, стадион «Спартак»
«Тамбов» - «Тюмень» - 1:1 (0:1)
Голы: Чернышов 86 - Гордюшенко 3
«Тамбов»: Шелия, Чистяков, Рыбин, Горбатюк, Чуперка, Кленкин (Чернышов 77), Хосонов (Мамтов 69), Альшин (Олабиран 68), Килин, Аппаев, Обухов (Рагулькин 80).
«Тюмень»: Бучнев, Бем, Васиев, Лихачев, Леонтьев, Чудин, Милосавлев (Глухов 69), Маринкович (Митрович 30), Рябокобыленко, Гордюшенко (Щербак 51), Вотинов.
Предупреждения: Васиев 22, Васиев 25, Кленкин 43, Альшин 48
Удаления: Васиев 25
Судья: Панин Игорь.
В другом матче тура «Томь» и «Краснодар-2» сыграли вничью.