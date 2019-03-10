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Дубль Фирмино принес победу «Ливерпулю» в матче с «Бернли»

вчера, 16:53
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 2Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

В матче 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» на домашнем поле переиграл «Бернли».

«Ливерпуль» занимает вторую строчку в таблице чемпионата Англии (73 очка), а «Бернли» - семнадцатую (30 очков).

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» - «Бернли» 4:2 (2:1)
Голы: Роберто Фирмино 19, Мане 29, Роберто Фирмино 67, Мане 90+3  - Вествуд 6Гудмундссон 90+1

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд (Старридж 86), Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум (Хендерсон 68), Фабиньо, Лаллана (Кейта 77), Салах, Роберто Фирмино, Мане.
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Бернли»: Хитон, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик (Гудмундссон 79), Вествуд, Корк, Макнил, Барнс (Выдра 87), Вуд (Крауч 79).
Главный тренер: Дайч Шон.

Предупреждения: Алиссон 7, Фабиньо 71.

Судья: Марринер Андре.

В другом матче тура «Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону».

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Все комментарии
реал-король
реал-король
сегодня в 09:42
А дубль Мане ??
Шишанутый
Шишанутый ответил Steven Gerrard 008
   24 / 1065
сегодня в 01:03
Теперь посмотри в повторе первый гол, забитый игроками Бернли. Там фол на кипере был
Уже видел в обзоре да помешали Алисону но это не как не отменяет тот факт что 4 гол из офсайда.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Шишанутый
   318 / 1065
сегодня в 00:41
Теперь посмотри в повторе первый гол, забитый игроками Бернли. Там фол на кипере был
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Волшебный Палец Перотти
   318 / 1065
сегодня в 00:36
Ты таблицу смотрел? Мы с Сити за чемпионство боремся. Отчаяние мы увидим в матче Ювентус-Атлетико
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Шишанутый
   292 / 1065
вчера в 23:12
Тебе как фанату колбасы виднее. Я матч полностью не смотрел. Только концовку видел.
виднее будет во вторник,когда Крестьянка начнёт плакать и проситься назад к Пересу))))
Шишанутый
Шишанутый ответил заDOOMчивый
   24 / 1065
вчера в 22:14
да там все голы с офсайдов и даже пенальти был левым,опять Салах взялся за старое.
Тебе как фанату колбасы виднее. Я матч полностью не смотрел. Только концовку видел.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Артем Сальников
   292 / 1065
вчера в 22:01
Только в матче с Ман Сити это не помогло
так в ворота МС с пеналя Милнер забил,а на энфилде нулевая.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Шишанутый
   292 / 1065
вчера в 21:58
Четвертый гол вроде из офсайда.
да там все голы с офсайдов и даже пенальти был левым,опять Салах взялся за старое.
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Novograd
   159 / 1065
вчера в 21:58
никто не самневался паходу
Что в перерыве сквозера занесут?)
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
   159 / 1065
вчера в 21:58
Ливерные отчаяно пытаются удержаться на второй позиции. Аха-ха)
ТТХ и то умнее. Хоть в ЛЧ немного больше попылят и следовательно заработают.
ermak6848
ermak6848
   177 / 1065
вчера в 20:53
С Победой !!!
Thom52
Thom52 ответил Правдин Семён
вчера в 20:16
Победный гол , всё-таки, был забит Мане.После 2:1 Бернли вперёд не выходил.
Победным считается гол, порядковый номер которого на единицу превышает количество голов соперника. В данном случае - третий, который забил Фирмино.
Novograd
Novograd
   726 / 1065
вчера в 19:44
никто не самневался паходу
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил STVA 1
   159 / 1065
вчера в 19:28
Ливерпуль поддерживает интригу в борьбе за золото...
Интрига заключается лишь в том, возьмёт ли МС титул досрочно или нет. Аха-ха)
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил Шишанутый
   159 / 1065
вчера в 19:27
Четвертый гол вроде из офсайда.
Сквозера они такие. Салах из офсайда Роме первый гол забивал.
Санчо Панса
Санчо Панса
   102 / 1065
вчера в 19:27
Неплохая разминка перед экзаменом в Мюнхене! С волевой победой, мерсисайдцы) Но все равно вам не быть чемпионами в этом сезоне.
STVA 1
STVA 1
   86 / 1065
вчера в 19:26
Ливерпуль поддерживает интригу в борьбе за золото...
Schwarz und blau Krieger
Schwarz und blau Krieger
   672 / 1065
вчера в 18:56
А дубль Мане не принес...))
15511551
15511551 ответил particular
   118 / 1065
вчера в 18:10
АПЛ во всей красе!.. Ни тени смущения, ни явного превосходства!..:))
интрига в каждом матче!
particular
particular
   6 / 1065
вчера в 18:09
АПЛ во всей красе!.. Ни тени смущения, ни явного превосходства!..:))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   122 / 1065
вчера в 18:03
Ливер хорошь!
Reddd_paradox
Reddd_paradox
вчера в 17:56
Zidane the best!
Правдин Семён
Правдин Семён
   279 / 1065
вчера в 17:55
Победный гол , всё-таки, был забит Мане.После 2:1 Бернли вперёд не выходил.
RedRedTeam
RedRedTeam ответил Klaus-S
   405 / 1065
вчера в 17:54
Всех с победой. Салах - это нынче какое то несчастье просто. Что- бы он не сделал не идут дела... Надеюсь это пройдёт. В матче с Баварией. А вообще играли не очень хорошо.
Это тактический ход Клоппа, типа Ливерпуль играть не умеет, а Салах вообще нулевой. А в Альянсе они покажут концерт КЛОПП-N-ROCK. Надеюсь скучно не будет.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Steven Gerrard 008
   129 / 1065
вчера в 17:52
Да. Ещё Ньюкасл Рафы Бенитеса тоже с топам хорошо играет
Согласен!!! АПЛ удивляет в этом сезоне как никогда!!!
Шишанутый
Шишанутый
   24 / 1065
вчера в 17:48
Четвертый гол вроде из офсайда.
ЮЗИК
ЮЗИК
   277 / 1065
вчера в 17:47
Ливер с победой!
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 17:42
Судья подыграл.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   146 / 1065
вчера в 17:40
можно сказать и дубль Мане принес...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил allemz
   128 / 1065
вчера в 17:35
Ливерпуль с победой. Не в обиду, Салах конкретно сдулся, всё-таки Жозе был прав. Вот Мане хорош, сделал игру в атаке. Фабиньо адаптировался на 99,8% в отличие от Кейта. Бразилец тащит в центре поля. Бернли пора в ЧШ, псы Дайча разучились играть в футбол, костоломы никчемные.
если посмотришь повторы, то увидишь, что первые 3 гола сделал именно Салах
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