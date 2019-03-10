Дубль Фирмино принес победу «Ливерпулю» в матче с «Бернли»

В матче 30-го тура АПЛ «Ливерпуль» на домашнем поле переиграл «Бернли».
«Ливерпуль» занимает вторую строчку в таблице чемпионата Англии (73 очка), а «Бернли» - семнадцатую (30 очков).
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» - «Бернли» 4:2 (2:1)
Голы: Роберто Фирмино 19, Мане 29, Роберто Фирмино 67, Мане 90+3 - Вествуд 6, Гудмундссон 90+1
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд (Старридж 86), Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум (Хендерсон 68), Фабиньо, Лаллана (Кейта 77), Салах, Роберто Фирмино, Мане.
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Бернли»: Хитон, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик (Гудмундссон 79), Вествуд, Корк, Макнил, Барнс (Выдра 87), Вуд (Крауч 79).
Главный тренер: Дайч Шон.
Предупреждения: Алиссон 7, Фабиньо 71.
Судья: Марринер Андре.
В другом матче тура «Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону».
ТТХ и то умнее. Хоть в ЛЧ немного больше попылят и следовательно заработают.
ТТХ и то умнее. Хоть в ЛЧ немного больше попылят и следовательно заработают.