«Челси» избежал поражения от «Вулверхэмптона» благодаря голу Азара

вчера, 18:56

«Челси» едва не проиграл «Вулверхэмптону» в матче 30-го тура АПЛ .

После этой встречи лондонцы делят 5-ю строчку в турнирной таблице с «Арсеналом», а «волки» остаются на седьмом месте

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Вулверхэмптон» 1:1 (0:0)

Голы: Азар 90+2 - Хименес 56

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо (Виллиан 72), Ковачич (Лофтус-Чик 56), Педро (Хадсон-Одои 61), Игуаин, Азар

Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Саисс, Коади, Боли, Дохерти, Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Хименес (Траоре 88), Жота (Гиббс-Уайт 82)

Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

Предупреждения: Дохерти 37, Саисс 66, Боли 75, Рюдигер 78, Жота 80

Судья: Оливер Майкл.

В другом матче тура «Ливерпуль» обыграл «Бернли».