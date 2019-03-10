«Челси» избежал поражения от «Вулверхэмптона» благодаря голу Азара

«Челси» едва не проиграл «Вулверхэмптону» в матче 30-го тура АПЛ.
После этой встречи лондонцы делят 5-ю строчку в турнирной таблице с «Арсеналом», а «волки» остаются на седьмом месте
Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»
«Челси» - «Вулверхэмптон» 1:1 (0:0)
Голы: Азар 90+2 - Хименес 56
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо (Виллиан 72), Ковачич (Лофтус-Чик 56), Педро (Хадсон-Одои 61), Игуаин, Азар
Главный тренер: Сарри Маурицио.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Саисс, Коади, Боли, Дохерти, Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Хименес (Траоре 88), Жота (Гиббс-Уайт 82)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
Предупреждения: Дохерти 37, Саисс 66, Боли 75, Рюдигер 78, Жота 80
Судья: Оливер Майкл.
В другом матче тура «Ливерпуль» обыграл «Бернли».
Чтобы делали без него
Чтобы делали без него
И особенно стандарты наигрывать. А то надоело смотреть позорные угловые!
Но волкам повезло с несколькими ошибками защитников и рикошетом. У них вообще не было шансов забивать во всей игре, не будь удача благосклонна.
Ну и ничья сегодня за счастье получилась.
С днем рождения Челси!
И особенно стандарты наигрывать. А то надоело смотреть позорные угловые!
Но волкам повезло с несколькими ошибками защитников и рикошетом. У них вообще не было шансов забивать во всей игре, не будь удача благосклонна.
Ну и ничья сегодня за счастье получилась.
С днем рождения Челси!