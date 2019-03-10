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«Челси» избежал поражения от «Вулверхэмптона» благодаря голу Азара

вчера, 18:56
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«Челси» едва не проиграл «Вулверхэмптону» в матче 30-го тура АПЛ.

После этой встречи лондонцы делят 5-ю строчку в турнирной таблице с «Арсеналом», а «волки» остаются на седьмом месте

Лондон, стадион «Стэмфорд Бридж»

«Челси» - «Вулверхэмптон» 1:1 (0:0)
Голы: Азар 90+2Хименес 56

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо (Виллиан 72), Ковачич (Лофтус-Чик 56), Педро (Хадсон-Одои 61), Игуаин, Азар
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Саисс, Коади, Боли, Дохерти, Дендонкер, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Хименес (Траоре 88), Жота (Гиббс-Уайт 82)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

Предупреждения: Дохерти 37, Саисс 66, Боли 75, Рюдигер 78, Жота 80

Судья: Оливер Майкл.

В другом матче тура «Ливерпуль» обыграл «Бернли».

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Все комментарии
beefs
beefs
   162 / 1065
сегодня в 08:52
Все саязано с положением Абрамовича...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   330 / 1065
сегодня в 07:40
Отползли.
Aчиститель
Aчиститель
   110 / 1065
сегодня в 02:11
Докатились до ручки.
STVA 1
STVA 1
   86 / 1065
вчера в 23:51
Отскочило Челси...
NK_505s
NK_505s ответил feris1
   222 / 1065
вчера в 22:55
Такой результат для нынешнего Челси не удивителен.
могли и проиграть, отскок знатный
feris1
feris1
   164 / 1065
вчера в 22:47
Такой результат для нынешнего Челси не удивителен.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил George-CFC
   292 / 1065
вчера в 21:56
Да сколько можно твердить что Челси - не аристократы....
как купил его Абрамович,так и стали Аристократами из Чукотки.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   292 / 1065
вчера в 21:53
это вам не с Вышиванкой играть вторым составом в четверг. Если бы не Азар,то никакие Педритты, Игуаны не спасали бы Челси. Но с такой игрой,попасть в бигфо практически невозможно,отскок может быть только в ЛЕ.
XL-965
XL-965
   714 / 1065
вчера в 21:44
Саари за дверь этого физрука, вернуть бы Жозе Моуринью
obana777
obana777
   287 / 1065
вчера в 21:16
Челси становится дном. Отскоки уже за счастье!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   181 / 1065
вчера в 20:44
Отскок
15511551
15511551
   118 / 1065
вчера в 20:34
потрепали нервишки аристократы своим болельщикам
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   256 / 1065
вчера в 20:24
Я ставил на ничью Вулверхэмпон не подвел
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1065
вчера в 19:58
И ничья хорошо .
cannongun
cannongun ответил Медив
   85 / 1065
вчера в 19:57
Не удивился, оно и в первом матче было так же. Как и думал, серия побед это было не улучшение в игре, а просто хороший подбор нулевых соперников
да, очень жаль что таких нулячих пенсов Шпоры не смогли закатать
cannongun
cannongun
   85 / 1065
вчера в 19:56
вот так отскок пенсов. но все же лучше так чем обос69ся как Шпоры
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 19:56
Позорный отскок.
mangoх12
mangoх12
   23 / 1065
вчера в 19:37
отскокище
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил dzvinka
   326 / 1065
вчера в 19:33
Если не Азар тогда сарриболить о Сарриболе :) Вообще ситуация похожа на ситуацию Ван Гала в МЮ В МЮ обсуждали о чем угодно только не о футболе :) Будто Ван Гал перед матчем проводит философский инструктаж об эфире и невидимой материи с игроками и под таким градусом они выходят на поле :)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   56 / 1065
вчера в 19:31
Санчо хуанса как обычно , со своими умозаключениями
Чтобы делали без него
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Сантус
   5 / 1065
вчера в 19:24
а историю клуба знаешь и специфику апл? то́то же
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 1065
вчера в 19:23
Ой что творится ,ну все интереснее
Санчо Панса
Санчо Панса
   102 / 1065
вчера в 19:22
А если бы не Азар, то было бы поражение! Не смогли в итоге синие вернуть должок волкам за первый круг. Вулверхэмптон оставляет добротное впечатление в этом сезоне!
40175219386
40175219386 ответил Ми Ша
   100 / 1065
вчера в 19:21
Поменять бы его на Бейла, но к сожалению... трансферный бан спас Челси).
чтобы поменять Бейла на Азара, надо очень много доплатить за Бейла, у Переса сколько денег нет)
azkan
azkan ответил starche
   60 / 1065
вчера в 19:18
Отскочили абрамовские пенсионеры , жаль.
Сейчас посмотрим как анониры будут скакать, с мумушниками
azkan
azkan
   60 / 1065
вчера в 19:12
Спасибо Азару за гол! Так все ждали когда же кто то ударит по воротам, а не в защитников. Нужно отрабатывать удары со средней и дальней дистанции.
И особенно стандарты наигрывать. А то надоело смотреть позорные угловые!
Но волкам повезло с несколькими ошибками защитников и рикошетом. У них вообще не было шансов забивать во всей игре, не будь удача благосклонна.
Ну и ничья сегодня за счастье получилась.
С днем рождения Челси!
Сантус
Сантус
   74 / 1065
вчера в 19:11
Извините,но поздравлять с такой ничьей Челси в День Рождения язык не поворачивается....Как то стрёмно за будущее клуба...
Медив
Медив
   169 / 1065
вчера в 19:10
Не удивился, оно и в первом матче было так же. Как и думал, серия побед это было не улучшение в игре, а просто хороший подбор нулевых соперников
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   443 / 1065
вчера в 19:06
Азар молодец, но ждали победу
ДСА
ДСА
   175 / 1065
вчера в 19:06
Вот в Лигу Чемпионов и не попадут.
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