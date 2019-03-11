Кобелев: «Мне кажется, „Зенит“ пройдет „Вильярреал“»

Российский специалист Андрей Кобелев оценил перспективы «Зенита» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». В Петербурге российский клуб проиграл со счетом 1:3.

«Вильярреал», так скажем, не гранд. Конечно, забить три мяча будет тяжело, но ничего невозможного нет. Это показали последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Зенит» способен трижды забить на выезде. Самое главное - не пропустить в этом случае. Мне кажется, что «Зенит» всё же пройдет. Конечно, сложно забить три мяча в гостях и пройти дальше после 1:3. Мы увидели, что тяжело ребятам играть и через три дня на четвертый, но мы будем в любом случае болеть за «Зенит». Ни в коем случае нельзя преждевременно опускать руки.

Мы же не можем сказать, что «Вильярреал» на голову выше питерской команды. Так сложилось, что «Зенит» пропустил три мяча, но почему он не может забить столько же на выезде? Надо верить и идти к этому, а там уж как получится. Это же футбол.