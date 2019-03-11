ГлавнаяНовости

Кобелев: «Мне кажется, „Зенит“ пройдет „Вильярреал“»

вчера, 08:58
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит14.03.2019 в 23:00 Не начался

Российский специалист Андрей Кобелев оценил перспективы «Зенита» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». В Петербурге российский клуб проиграл со счетом 1:3.

«Вильярреал», так скажем, не гранд. Конечно, забить три мяча будет тяжело, но ничего невозможного нет. Это показали последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Зенит» способен трижды забить на выезде. Самое главное - не пропустить в этом случае. Мне кажется, что «Зенит» всё же пройдет. Конечно, сложно забить три мяча в гостях и пройти дальше после 1:3. Мы увидели, что тяжело ребятам играть и через три дня на четвертый, но мы будем в любом случае болеть за «Зенит». Ни в коем случае нельзя преждевременно опускать руки.

Мы же не можем сказать, что «Вильярреал» на голову выше питерской команды. Так сложилось, что «Зенит» пропустил три мяча, но почему он не может забить столько же на выезде? Надо верить и идти к этому, а там уж как получится. Это же футбол.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Деменко: «Краснодарцы упускают очки в конце встречи не в первый раз»
Сегодня, 16:32 Комментарии8
Ларин: «Игроки начинают терять мотивацию в „Спартаке-2“»
Сегодня, 16:03 Комментарии15
Гендиректор «Ахмата»: «Пусть судья сам объяснит назначение пенальти»
Сегодня, 15:40 Комментарии11
Мамаев в СИЗО отжимается на брусьях по 100 раз в день
Сегодня, 15:24 Комментарии12
Ростовцев: «„Енисей“ обходится Красноярскому краю в 800 млн рублей в год»
Сегодня, 15:13 Комментарии12
Гильерме: «Планирую поиграть еще лет пять»
Сегодня, 14:48 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Багров-брат
   185 / 1076
сегодня в 18:28
А может лучше СпаМ раскатать?...))) Как альтернатива. За это болелы и вылет из ЛЕ простят...)))
Конечно лучше раскатать и испанцев, и пупсиков!
Удачи Зениту!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил dok66
   185 / 1076
сегодня в 18:27
Два забьет , на большее не рассчитываю
Надеюсь на хет-трик Азмуна!
pomor45
pomor45
   182 / 1076
вчера в 22:54
Подстрекательская статейка. Зенит и так подзадержался в ЛЕ. Пора уже полностью посвятить себя домашним делам. Послать в Испанию нужно тех, кто на скамейке получает мало практики дома плюс лучших из второй команды. Им очень будет полезен такой опыт, а возможность отличиться будет отличной мотивацией.
dok66
dok66
   501 / 1076
вчера в 18:54
Два забьет , на большее не рассчитываю
mortid
mortid
   1013 / 1076
вчера в 18:31
Очки розовые снимите, девок с Невы испанцы порвут на британский флаг ещё разочек. В первом тайме подметут им парадную, а во втором прочистят трубу на заднем дворе :D
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   43 / 1076
вчера в 17:24
Напомните мне, товарищ Кобелев, как зенит играет на выезде! Просто на выезде, про еврокубки вообще молчу!
andrefino13
andrefino13
   713 / 1076
вчера в 17:16
Мне кажется, что чемпионом России, в этом году может стать Анжи, я понимаю, что нужных очков не набрать, но я же имею высказать свою точку зрения, тем более кто я такой, и кто Кобелев...)))
нечитайло
нечитайло
   882 / 1076
вчера в 17:04
Остаётся только надежда
bayern-cobra
bayern-cobra
   233 / 1076
вчера в 16:56
Имеет ввиду ФИФА 2019
wingback
wingback
   317 / 1076
вчера в 16:34
Ставь хату тогда...
Багров-брат
Багров-брат
   178 / 1076
вчера в 16:29
А может лучше СпаМ раскатать?...))) Как альтернатива. За это болелы и вылет из ЛЕ простят...)))
beefs
beefs
   204 / 1076
вчера в 15:54
Когда кажется нужно креститься
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   281 / 1076
вчера в 15:37
андрюха ну будь ты реалистом там даже шансов 0
а то потопим подводную лодку
Robinson
Robinson
   423 / 1076
вчера в 15:25
Более вероятнее, что Зенит и Краснодар вылетят. Вот таков наш уровень футбола.
spartach n1
spartach n1
   8 / 1076
вчера в 15:24
Лавры чердака не дают кобелю покоя ?))
Зинка должна была ещё после Минска вылетать .
санек002
санек002
   503 / 1076
вчера в 15:08
всегда есть шанс !надо только постараться!!прошли же минск после0-4!так что...
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   235 / 1076
вчера в 15:07
Мне кажется, Динамо пройдёт Челси, а Шахтёр в следующем сезоне выиграет лигу чемпионов
STVA 1
STVA 1
   89 / 1076
вчера в 14:03
По крайней мере надо пробовать!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   369 / 1076
вчера в 13:44
Сказать можно все, что угодно.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   27 / 1076
вчера в 13:40
Вот именно. Я этот тезис уже много лет подтверждаю. Психология - великая сила, но, к сожалению спортивная психология у нас недооценена сильно. А настрой и самонастрой - это и есть психология.
Ну вот пусть Семак их радикально отпсихоложит ))
Глядишь, и выдадут достойную феерию в гостях . )
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NAZAR 007
   23 / 1076
вчера в 13:39
МЮ в игре особо не изменился, нет кардинального отличия в игре . Просто психология Сольскьяера дает свои плоды, а сам функционал в принципе тот же, что и был при Мауре. Но психология-великая вещь.
Вот именно. Я этот тезис уже много лет подтверждаю. Психология - великая сила, но, к сожалению спортивная психология у нас недооценена сильно. А настрой и самонастрой - это и есть психология.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   27 / 1076
вчера в 13:36
Я не очень верю в эту байку, когда у команды нет игры, но они соберутся и игра появится. Футбол логичен и чудес в нем не бывает. ЦСКА выиграл у Реала не потому что собрался, а в значительной степени потому, что Реал не настроился. Вряд ли Вильяреал будет не настроен на Зенит. Скорее наоборот.
МЮ в игре особо не изменился, нет кардинального отличия в игре .
Просто психология Сольскьяера дает свои плоды, а сам функционал
в принципе тот же, что и был при Мауре. Но психология-великая вещь.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил NAZAR 007
   23 / 1076
вчера в 13:35
Салам, Толя ! Пусть посмотрят учебное пособие, как МЮ обыграл ПСЖ в Париже , и сделают выводы. Вильярреал не столь грозен , и по качеству футболистов Зенит повыше будет, а если аккуратно сыграют в обороне, забить три мяча в испанские ворота вполне реально, по крайней мере, хоть перевести игру в доп. время, даже если пропустят в свои. Собраться на одну игру можно всегда, вот пусть и выходят, как на последний бой.
Я не очень верю в эту байку, когда у команды нет игры, но они соберутся и игра появится. Футбол логичен и чудес в нем не бывает. ЦСКА выиграл у Реала не потому что собрался, а в значительной степени потому, что Реал не настроился. Вряд ли Вильяреал будет не настроен на Зенит. Скорее наоборот.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   107 / 1076
вчера в 13:32
Нееее.... Не согласен. Вильареал это не минское динамо и договорняк). Не пройдет на этот раз.)
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Ваня лучший
   27 / 1076
вчера в 13:31
Мужчина средних лет по фамилии Кобелев *специалист* видимо не смотрел 2 последние игры Зенита. В этих играх у Зенита не только игры не было, но даже и просвета не было. С такой игрой шансы ниже нуля.
Салам, Толя ! Пусть посмотрят учебное пособие,
как МЮ обыграл ПСЖ в Париже , и сделают выводы.
Вильярреал не столь грозен , и по качеству футболистов
Зенит повыше будет, а если аккуратно сыграют в обороне,
забить три мяча в испанские ворота вполне реально,
по крайней мере, хоть перевести игру в доп. время,
даже если пропустят в свои. Собраться на одну игру
можно всегда, вот пусть и выходят, как на последний бой.
Аксинья
Аксинья ответил Ваня лучший
   73 / 1076
вчера в 13:24
Если не секрет, то кого?
Знамо дело - оренбургский филиал...
edubokom
edubokom ответил вячеслав остапенко
вчера в 13:24
Но не вышло
Ваня лучший
Ваня лучший ответил вячеслав остапенко
   23 / 1076
вчера в 13:21
Зенит обязан дома победить
Если не секрет, то кого?
Ваня лучший
Ваня лучший
   23 / 1076
вчера в 13:20
Мужчина средних лет по фамилии Кобелев *специалист* видимо не смотрел 2 последние игры Зенита. В этих играх у Зенита не только игры не было, но даже и просвета не было. С такой игрой шансы ниже нуля.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1076
вчера в 13:15
Оптимист!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100