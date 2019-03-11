Кобелев: «Мне кажется, „Зенит“ пройдет „Вильярреал“»

Российский специалист Андрей Кобелев оценил перспективы «Зенита» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала». В Петербурге российский клуб проиграл со счетом 1:3.
«Вильярреал», так скажем, не гранд. Конечно, забить три мяча будет тяжело, но ничего невозможного нет. Это показали последние матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. «Зенит» способен трижды забить на выезде. Самое главное - не пропустить в этом случае. Мне кажется, что «Зенит» всё же пройдет. Конечно, сложно забить три мяча в гостях и пройти дальше после 1:3. Мы увидели, что тяжело ребятам играть и через три дня на четвертый, но мы будем в любом случае болеть за «Зенит». Ни в коем случае нельзя преждевременно опускать руки.
Мы же не можем сказать, что «Вильярреал» на голову выше питерской команды. Так сложилось, что «Зенит» пропустил три мяча, но почему он не может забить столько же на выезде? Надо верить и идти к этому, а там уж как получится. Это же футбол.
Удачи Зениту!
Удачи Зениту!
а то потопим подводную лодку
а то потопим подводную лодку
Зинка должна была ещё после Минска вылетать .
Зинка должна была ещё после Минска вылетать .
Глядишь, и выдадут достойную феерию в гостях . )
Глядишь, и выдадут достойную феерию в гостях . )
Просто психология Сольскьяера дает свои плоды, а сам функционал
в принципе тот же, что и был при Мауре. Но психология-великая вещь.
Просто психология Сольскьяера дает свои плоды, а сам функционал
в принципе тот же, что и был при Мауре. Но психология-великая вещь.
как МЮ обыграл ПСЖ в Париже , и сделают выводы.
Вильярреал не столь грозен , и по качеству футболистов
Зенит повыше будет, а если аккуратно сыграют в обороне,
забить три мяча в испанские ворота вполне реально,
по крайней мере, хоть перевести игру в доп. время,
даже если пропустят в свои. Собраться на одну игру
можно всегда, вот пусть и выходят, как на последний бой.
как МЮ обыграл ПСЖ в Париже , и сделают выводы.
Вильярреал не столь грозен , и по качеству футболистов
Зенит повыше будет, а если аккуратно сыграют в обороне,
забить три мяча в испанские ворота вполне реально,
по крайней мере, хоть перевести игру в доп. время,
даже если пропустят в свои. Собраться на одну игру
можно всегда, вот пусть и выходят, как на последний бой.