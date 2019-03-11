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Ари: «У „Краснодара“ отличные шансы пройти „Валенсию“»

вчера, 00:21
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия14.03.2019 в 20:55 Не начался

Нападающий «Краснодара» Ари оценил перспективы команды в Лиге Европы.

Что вы думаете об итогах первой встречи с «Валенсией» и перспективах в ответном матче?

Когда мы ехали в Валенсию, понимали, что нас ждет очень сложная игра. Так и получилось. В первом тайме мы начали не очень хорошо и пропустили два мяча к 25-й минуте. Во второй части игры нам удалось выправить ситуацию. Мы выглядели гораздо лучше и отыграли один мяч. Итоговый счет 2:1 оставляет нам высокие шансы в ответном матче. Очень надеюсь на положительный исход всего противостояния. Мы будем играть дома при полном стадионе с запредельной поддержкой наших болельщиков — это должно нам помочь.

Все-таки почему первая половины игры получилась настолько сложной для «Краснодара»?

Не знаю, очень сложно сказать, почему так вышло. Возможно, в начале мы пытались разобраться с тем, как именно будет играть «Валенсия». Но самое главное, что во втором тайме поняли, что, несмотря на силу испанцев, мы способны против них достойно играть и забивать.

В самой концовке встречи «Валенсия» прижала «Краснодар» к воротам. Что случилось в тот момент?

«Валенсия» играет в очень быстрый футбол. В последние пять-десять минут нам не удавалось контролировать мяч. Тем не менее хорошо, что в финальном отрезке у них не получилось реализовать свои моменты и мы сохранили минимальный разрыв в счете. Думаю, результат для нас не самый плохой. Если мы выиграем дома 1:0, то пройдем дальше.

Как ваше здоровье? Вы начале матч на скамейке запасных, еще не готовы играть все 90 минут?

Я не вышел в стартовом составе, так как чувствовал, что не полностью готов. Но, думаю, что уже в следующей игре чемпионата России смогу играть с первых минут. Надеюсь, смогу быть более полезным для своей команды.

На тренировке перед матчем с «Валенсией» тренер «Краснодара» Мурад Мусаев собрал всех в круг и сказал, что это исторический момент. Такие слова были сильной мотивацией?

Конечно, ведь «Краснодар» еще ни разу в своей истории не выходил в четвертьфинал Лиги Европы, и сейчас крайне важный момент для клуба. У нас отличные шансы пройти дальше. Постараемся показать всю свою силу в ответной встрече с «Валенсией», обыграть их и сделать этот важный исторический шаг.

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Все комментарии
Valeleo
Valeleo
   654 / 1076
вчера в 14:33
Спартак за Краснодар!
тумба-юмба
тумба-юмба
   832 / 1076
вчера в 11:40
Ну если ари сказал,тогда точно,пройдёте.
blitz
blitz
   179 / 1076
вчера в 11:23
Пора Краснодару писать свою историю!

Удачи "Быкам"
mikysss
mikysss
   355 / 1076
вчера в 08:17
Дома при поддержке трибун и всей страны обязаны выигрывать
VIPded
VIPded
   308 / 1076
вчера в 07:55
На 1-0 закладываться не стоит... Надо забивать 3 чтобы вдруг 1 и нам залетит.
Удачи быкам в ЛЕ!!!
mihaluch
mihaluch
   176 / 1076
вчера в 07:27
Краснодар не Москва, там играют по честному.
Caniggia
Caniggia
   32 / 1076
вчера в 07:14
Отличными шансы никак не назовёшь, учитывая класс противника. Просто шансы есть, в отличие от Зени. Но шансов у Валенсии больше, примерно 35х65 %. Но Краснодару только удачи и выхода в 1/4 финала!
Zenit_84
Zenit_84
   162 / 1076
вчера в 07:00
Не торопитесь
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   369 / 1076
вчера в 05:46
Меньше болтай.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 05:13
Будем болеть и переживать, удачи и победы быкам!
ДСА
ДСА
   183 / 1076
вчера в 04:34
Дома выиграют 2-1, а дальше как получится.
Ленора
Ленора
   1012 / 1076
вчера в 04:32
Шансы всегда есть, удачи Краснодар!
mensk
mensk
вчера в 02:26
Ну посмотрим
kasyak7
kasyak7
   853 / 1076
вчера в 00:49
Шансы есть всегда.поживем увидим
15511551
15511551 ответил Переписанный
   86 / 1076
вчера в 00:42
(Смех в зале)
почему смех, Краснодар имеет вполне реальную возможность пройти Валенсию, вот Зенит без шансов
handreb
handreb
   127 / 1076
вчера в 00:25
Удачи Краснодару!
Переписанный
Переписанный
   60 / 1076
вчера в 00:24
Фирнандесы, гильерме, ари гибель российского футбола
Переписанный
Переписанный
   60 / 1076
вчера в 00:23
(Смех в зале)
EAGuar As
EAGuar As
   75 / 1076
вчера в 00:23
Удачи Краснодар .
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