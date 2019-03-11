Ари: «У „Краснодара“ отличные шансы пройти „Валенсию“»

вчера, 00:21

Нападающий «Краснодара» Ари оценил перспективы команды в Лиге Европы.

Что вы думаете об итогах первой встречи с «Валенсией» и перспективах в ответном матче?

Когда мы ехали в Валенсию, понимали, что нас ждет очень сложная игра. Так и получилось. В первом тайме мы начали не очень хорошо и пропустили два мяча к 25-й минуте. Во второй части игры нам удалось выправить ситуацию. Мы выглядели гораздо лучше и отыграли один мяч. Итоговый счет 2:1 оставляет нам высокие шансы в ответном матче. Очень надеюсь на положительный исход всего противостояния. Мы будем играть дома при полном стадионе с запредельной поддержкой наших болельщиков — это должно нам помочь.

Все-таки почему первая половины игры получилась настолько сложной для «Краснодара»?

Не знаю, очень сложно сказать, почему так вышло. Возможно, в начале мы пытались разобраться с тем, как именно будет играть «Валенсия». Но самое главное, что во втором тайме поняли, что, несмотря на силу испанцев, мы способны против них достойно играть и забивать.

В самой концовке встречи «Валенсия» прижала «Краснодар» к воротам. Что случилось в тот момент?

«Валенсия» играет в очень быстрый футбол. В последние пять-десять минут нам не удавалось контролировать мяч. Тем не менее хорошо, что в финальном отрезке у них не получилось реализовать свои моменты и мы сохранили минимальный разрыв в счете. Думаю, результат для нас не самый плохой. Если мы выиграем дома 1:0, то пройдем дальше.

Как ваше здоровье? Вы начале матч на скамейке запасных, еще не готовы играть все 90 минут?

Я не вышел в стартовом составе, так как чувствовал, что не полностью готов. Но, думаю, что уже в следующей игре чемпионата России смогу играть с первых минут. Надеюсь, смогу быть более полезным для своей команды.

На тренировке перед матчем с «Валенсией» тренер «Краснодара» Мурад Мусаев собрал всех в круг и сказал, что это исторический момент. Такие слова были сильной мотивацией?