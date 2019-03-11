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Рейнгольд: «„Спартак“ будет возить „Зенит“»

вчера, 09:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.03.2019 в 19:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют в Москве с «Зенитом».

Игра «Зенита»? Какая там игра? «Спартак» лучше по качеству футбола при всех делах. У москвичей больше исполнителей. А «Зенит» что? Кого он обыграл? «Вильярреал» показал, как надо играть с питерцами. Это обычная боевая команда, которая играет от ножа. Им еще повезло с Сердаром Азмуном, который забивает в каждом матче. В остальном в «Зените» все на тоненького. Поэтому я ставлю на «Спартак», который играет дома. Москвичи будут возить «Зенит».

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил kingoffam
   20 / 1076
сегодня в 08:58
А я не заметил...
Просто наверно как ты их называешь "прозенитово-конская" часть пользователей лучше изъясняеться...
iri13
iri13 ответил Leningrad 84
   312 / 1076
сегодня в 00:19
Что-то Валерий Леонидович заранее "развоевался". Кто кого будет возить 17 марта - это еще посмотрим! Даже уставшие после Испании Азмун и Дзюба обязательно отгрузят по парочке пупсикам. И как бы потом Рейнгольд снова не поливал грязью своих родных поросят...
из СДЗД : "svistok – 11.03.2019 21:35

У сегодняшнего "Спартака" против "Зенита" объективно нет шансов. Пусть на меня не обижаются спартаковские "ультрас", но это факт. Может быть мне об этом говорить больнее, ведь я топлю за "Спартак" с 1961 года, но факты упрямая вещь и надо быть объективным. "Зенит" сегодня сильнее в центре поля. Это раз. Даже если бы у "Спартака" не было дисквалификаций, ситуацию в центре поля это не изменило бы. Кто такой Гулиев? На порядок ухудшенная копия Кузяева. Что сегодня осталось от прежнего Зобнина? Только тень прошлого (до травмы) игрока да звание "Заслуженный мастер спорта", которое мобильности не прибавляет. Ханни мог бы еще посоперничать с Нобоа, но только он будет завален чуждой ему работой в отборе мячей в центре поля, т.к. заменяющий Гулиева Глушаков на сегодня полнейший нуль. Теперь о нападении. Адриано далек от лучшей формы. Георгий Мелкадзе трусит бить по воротам из-за штрафной площадки, даже если передним чистое пространство. Он постоянно пытается кому-то переадресовать мяч для удара. Это тормозит развитие атаки, а для медлительных, но очень опытных Ракитского и Ивановича прерывать такие - медом не корми. А какова атака сегодняшнего "Зенита"? Для защиты "Спартака" - нож острый. Азмун со своей техникой и резкостью, будет постоянно оставлять в дураках Кутепова, Дзюба свяжет Джикию и Дриусси на добивании может сделать не только хет-трик, но даже покер. Не победить такой "Спартак" можно только, если играть против самих себя и против своего тренера"
Wolf77785
Wolf77785 ответил saha100
   145 / 1076
вчера в 23:17
Спартак будет уничтожать бомжей. После вильяреала.
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       185 / 1076
    вчера в 22:41
    Что-то Валерий Леонидович заранее "развоевался".
    Кто кого будет возить 17 марта - это еще посмотрим!
    Даже уставшие после Испании Азмун и Дзюба обязательно отгрузят по парочке пупсикам.
    И как бы потом Рейнгольд снова не поливал грязью своих родных поросят...
    mugik1973
    mugik1973 ответил viv
       569 / 1076
    вчера в 22:35
    Сороктридырофеев
    papic337
    papic337
       319 / 1076
    вчера в 22:03
    Удачи Спартаку!
    kingoffam
    kingoffam ответил Nikola45
       592 / 1076
    вчера в 20:38
    Пьяный проспится,дурак никогда.
    Nikola45
    Nikola45
       10 / 1076
    вчера в 20:28
    Как же стыдно за Тарасовку! Всегда старались играть с уставшим Зенитом ))
    saha100
    saha100 ответил Nikola45
       219 / 1076
    вчера в 20:20
      saha100
      saha100
         219 / 1076
      вчера в 20:19
      Спартак будет уничтожать бомжей. После вильяреала.
      Nikola45
      Nikola45
         10 / 1076
      вчера в 20:10
      Рейнгольд махнул стакан и в Ватикан! ))
      Nikola45
      Nikola45 ответил particular
         10 / 1076
      вчера в 20:07
      Ну, возилки и у Спартака и у Зенита, пока, - не очень..:)) Мутузить друг друга будут, но поголовного превосходства у кого-то, однозначно, не будет... Откуда ему взяться?... Исполнителей хватает, но исполнения нет... Разве что, у Спартака сильнее мотивация и домашняя арена... Сказанное Валерием Леонидовичем, скорее, для традиционной бравады и поддержания клубной неприязни...
      Скорее всего не мотивация! А усталость Зенита! Если отнять день перелета то остается один день отдыха! За это время восстановится практически нет! Поэтому большого оптимизма у меня нет!
      Nikola45
      Nikola45 ответил kingoffam
         10 / 1076
      вчера в 20:00
      Прям 87?Сам посчитал,или подсказал кто?В том,что спартачи на сайте в меньшинстве,с тобой согласен.Но с такой модерацией удивительно,что вообще кто-то кроме литейного с озером сюда захаживает.
      А скоро Тарасовских совсем не будет! За Тарасовку все меньше и меньше болеет человек! Кому нравится болеть за команду которая проигрывает 7-0 ))
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответил Jeck Denielse
         217 / 1076
      вчера в 19:05
      Одно не понятно..... Согласно Рейнгольду - "Спартак лучше по качеству футбола"......"больше исполнителей"...... Но почему тогда у Зенита на 8 очков в таблице больше....??? Почему при изумительном качестве игры у Спартака на 4 победы меньше ??? И почему Спартак на 4-м месте в группе ЛЕ ???...а Зенит в 1/8-й ??? И почему на ветке 87% посетителей не согласны с ветераном ???
      И почему на ветке 87% посетителей не согласны с ветераном ??? Потому ,что у деда ,видимо ,катаракта . И он не видит сейчас дальше своего носа . Хотелось бы повозить Зенит одним местом по газону , как в Катаре ,но надо быть реалистом - у нас травмы и дисквалификации + Кононов -физрук ни хрена не изменил в игре ! Не с такой игрой и не с таким составом ! Подождём немного ,не сейчас !
      Gahi
      Gahi
         327 / 1076
      вчера в 18:57
      Если не уважать соперника и заниматься шапкозакидателством, то точно получится возить соперника на себе.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответил Рауль и Зидан
         217 / 1076
      вчера в 18:52
      Когда Рейнгольд делает такие заявления , все наоборот случается
      Дед Рейнгольд -продукт нашей страны . И ,по большому счёту , у нас всегда такая хрень происходит - когда начинают много трепать и забрасывать шапками своих визави - жди неприятностей ! Это у нас ,русских , в крови ! Так ,что можно делать поправочку на сказанное ветераном ! Мяч круглый и как будет ,хрен его знает !
      RamonCSKA
      RamonCSKA ответил kingoffam
         218 / 1076
      вчера в 18:35
      ну я зашёл под акком с вк авторизацией, оставил обычный коммент где было ясно что фан цска, сразу перманентный бан прилетел вообще низачто

      это так про проконскую крышу))
      RamonCSKA
      RamonCSKA
         218 / 1076
      вчера в 18:32
      смешно=)))
      обычно слова Рейнгольда наоборот выходят
      Правдин Семён
      Правдин Семён
         255 / 1076
      вчера в 18:01
      Обиделись лазурные и прихвостни на деда.А за что?Он мясной до мозга костей-не Зенит же ему хвалить!
      P.S. Всё чаще бычки ошиваются на наших ветках и мычат в сторону Спартака. Великий клуб -11 лет ему.Значит болельщикам не больше 20 лет-можно было бы простить глупость,но зачем?Умнее не станут. 8 матчей-0 побед.
      Рауль и Зидан
      Рауль и Зидан
         499 / 1076
      вчера в 17:55
      Когда Рейнгольд делает такие заявления , все наоборот случается
      kingoffam
      kingoffam ответил Jeck Denielse
         592 / 1076
      вчера в 17:47
      А то,что модерация предвзятая.И с каждым годом становится всё более прозенитовской и проконской.Этого уже даже не скрывают.
      Гавроша
      Гавроша
         79 / 1076
      вчера в 17:38
      Что это за провакационные темы? А то что пупсики будут отдыхать целую неделю, а великий Зенит один день - об этот пусик рейнгольд забыл сказать?

      У нас перед этим еще один матч, и надо думать о нем, а только потом мы станем размышлять о пупсиках.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил kingoffam
         20 / 1076
      вчера в 17:30
      А что с модерацией ?????
      Санкт-Ватутинки
      Санкт-Ватутинки
         43 / 1076
      вчера в 17:29
      Как и всегда на Открытии! зенит там ни разу не побеждал и не будет!
      viv
      viv
         41 / 1076
      вчера в 17:26
      А после игры Рейнгольд опять будет говорить - "7партак наплевал мне в душу"....
      andrefino13
      andrefino13
         713 / 1076
      вчера в 17:18
      Возить будет Спартак, это однозначно, но кто вывезет нужный результат,...? Не факт, что Спартак.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Багров-брат
         6 / 1076
      вчера в 17:16
      одну и на ноль))
      beefs
      beefs
         204 / 1076
      вчера в 16:56
      В первом тайме, а во втором отхватит и пойдет плакать в тряпочку...
      Russian_spb
      Russian_spb
         607 / 1076
      вчера в 16:47
      хотелось бы, конечно, чтоб прям возил, но я ток не вижу за счет чего Спартак будет это делать.
      Зенит может и фигово играет, но мы выглядим еще хуже.
      а игрой на кубке Матч ТВ можно не козырять, сравнивать полутоварняк с официальной игрой занятие глупое.
      скорее всего будет примерно равная игра с одинаковой вероятность на 3 возможных исхода.
      Гус Пойет
      Гус Пойет
         476 / 1076
      вчера в 16:40
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