Рейнгольд: «„Спартак“ будет возить „Зенит“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» сыграют в Москве с «Зенитом».
Игра «Зенита»? Какая там игра? «Спартак» лучше по качеству футбола при всех делах. У москвичей больше исполнителей. А «Зенит» что? Кого он обыграл? «Вильярреал» показал, как надо играть с питерцами. Это обычная боевая команда, которая играет от ножа. Им еще повезло с Сердаром Азмуном, который забивает в каждом матче. В остальном в «Зените» все на тоненького. Поэтому я ставлю на «Спартак», который играет дома. Москвичи будут возить «Зенит».
Просто наверно как ты их называешь "прозенитово-конская" часть пользователей лучше изъясняеться...
Просто наверно как ты их называешь "прозенитово-конская" часть пользователей лучше изъясняеться...
У сегодняшнего "Спартака" против "Зенита" объективно нет шансов. Пусть на меня не обижаются спартаковские "ультрас", но это факт. Может быть мне об этом говорить больнее, ведь я топлю за "Спартак" с 1961 года, но факты упрямая вещь и надо быть объективным. "Зенит" сегодня сильнее в центре поля. Это раз. Даже если бы у "Спартака" не было дисквалификаций, ситуацию в центре поля это не изменило бы. Кто такой Гулиев? На порядок ухудшенная копия Кузяева. Что сегодня осталось от прежнего Зобнина? Только тень прошлого (до травмы) игрока да звание "Заслуженный мастер спорта", которое мобильности не прибавляет. Ханни мог бы еще посоперничать с Нобоа, но только он будет завален чуждой ему работой в отборе мячей в центре поля, т.к. заменяющий Гулиева Глушаков на сегодня полнейший нуль. Теперь о нападении. Адриано далек от лучшей формы. Георгий Мелкадзе трусит бить по воротам из-за штрафной площадки, даже если передним чистое пространство. Он постоянно пытается кому-то переадресовать мяч для удара. Это тормозит развитие атаки, а для медлительных, но очень опытных Ракитского и Ивановича прерывать такие - медом не корми. А какова атака сегодняшнего "Зенита"? Для защиты "Спартака" - нож острый. Азмун со своей техникой и резкостью, будет постоянно оставлять в дураках Кутепова, Дзюба свяжет Джикию и Дриусси на добивании может сделать не только хет-трик, но даже покер. Не победить такой "Спартак" можно только, если играть против самих себя и против своего тренера"
У сегодняшнего "Спартака" против "Зенита" объективно нет шансов. Пусть на меня не обижаются спартаковские "ультрас", но это факт. Может быть мне об этом говорить больнее, ведь я топлю за "Спартак" с 1961 года, но факты упрямая вещь и надо быть объективным. "Зенит" сегодня сильнее в центре поля. Это раз. Даже если бы у "Спартака" не было дисквалификаций, ситуацию в центре поля это не изменило бы. Кто такой Гулиев? На порядок ухудшенная копия Кузяева. Что сегодня осталось от прежнего Зобнина? Только тень прошлого (до травмы) игрока да звание "Заслуженный мастер спорта", которое мобильности не прибавляет. Ханни мог бы еще посоперничать с Нобоа, но только он будет завален чуждой ему работой в отборе мячей в центре поля, т.к. заменяющий Гулиева Глушаков на сегодня полнейший нуль. Теперь о нападении. Адриано далек от лучшей формы. Георгий Мелкадзе трусит бить по воротам из-за штрафной площадки, даже если передним чистое пространство. Он постоянно пытается кому-то переадресовать мяч для удара. Это тормозит развитие атаки, а для медлительных, но очень опытных Ракитского и Ивановича прерывать такие - медом не корми. А какова атака сегодняшнего "Зенита"? Для защиты "Спартака" - нож острый. Азмун со своей техникой и резкостью, будет постоянно оставлять в дураках Кутепова, Дзюба свяжет Джикию и Дриусси на добивании может сделать не только хет-трик, но даже покер. Не победить такой "Спартак" можно только, если играть против самих себя и против своего тренера"
Кто кого будет возить 17 марта - это еще посмотрим!
Даже уставшие после Испании Азмун и Дзюба обязательно отгрузят по парочке пупсикам.
И как бы потом Рейнгольд снова не поливал грязью своих родных поросят...
Кто кого будет возить 17 марта - это еще посмотрим!
Даже уставшие после Испании Азмун и Дзюба обязательно отгрузят по парочке пупсикам.
И как бы потом Рейнгольд снова не поливал грязью своих родных поросят...
это так про проконскую крышу))
это так про проконскую крышу))
обычно слова Рейнгольда наоборот выходят
обычно слова Рейнгольда наоборот выходят
P.S. Всё чаще бычки ошиваются на наших ветках и мычат в сторону Спартака. Великий клуб -11 лет ему.Значит болельщикам не больше 20 лет-можно было бы простить глупость,но зачем?Умнее не станут. 8 матчей-0 побед.
P.S. Всё чаще бычки ошиваются на наших ветках и мычат в сторону Спартака. Великий клуб -11 лет ему.Значит болельщикам не больше 20 лет-можно было бы простить глупость,но зачем?Умнее не станут. 8 матчей-0 побед.
У нас перед этим еще один матч, и надо думать о нем, а только потом мы станем размышлять о пупсиках.
У нас перед этим еще один матч, и надо думать о нем, а только потом мы станем размышлять о пупсиках.
Зенит может и фигово играет, но мы выглядим еще хуже.
а игрой на кубке Матч ТВ можно не козырять, сравнивать полутоварняк с официальной игрой занятие глупое.
скорее всего будет примерно равная игра с одинаковой вероятность на 3 возможных исхода.
Зенит может и фигово играет, но мы выглядим еще хуже.
а игрой на кубке Матч ТВ можно не козырять, сравнивать полутоварняк с официальной игрой занятие глупое.
скорее всего будет примерно равная игра с одинаковой вероятность на 3 возможных исхода.