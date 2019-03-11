Рейнгольд: «„Спартак“ будет возить „Зенит“»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ , в котором «красно-белые» сыграют в Москве с «Зенитом».

Игра «Зенита»? Какая там игра? «Спартак» лучше по качеству футбола при всех делах. У москвичей больше исполнителей. А «Зенит» что? Кого он обыграл? «Вильярреал» показал, как надо играть с питерцами. Это обычная боевая команда, которая играет от ножа. Им еще повезло с Сердаром Азмуном, который забивает в каждом матче. В остальном в «Зените» все на тоненького. Поэтому я ставлю на «Спартак», который играет дома. Москвичи будут возить «Зенит».