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Байдачный: «Безусловно, „Зениту“ не хватает Кокорина»

вчера, 09:26

Бывший главный тренер «Ростова», «Терека» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный оценил атакующую линию «Зенита».

Азмун уже хорошо вписался в игру «Зенита». Дзюба, возможно, до сих пор испытывает последствия чемпионата мира. На мундиале он истратил много эмоций, и сложно долгое время поддерживать функциональное состояние на высоком уровне. Сколько голов Дзюба забил в текущем чемпионате? Всего лишь пять? Мягко говоря, это мало.

Безусловно, «Зениту» не хватает Кокорина. Когда Кокорин был в хорошем состоянии, то показывал прекрасный скоростной дриблинг. Он очень хороший нападающий.

Накануне «сине-бело-голубые» обыграли «Уфу» благодаря голам Сердара Азмуна и Эмилиано Ригони

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Все комментарии
kust07
kust07
   203 / 1076
вчера в 16:51
Кокорин уже не тот
mihaluch
mihaluch
   176 / 1076
вчера в 13:54
Конечно Кокорина не хватает, а то Дзюбану бухнуть не с кем.
time out
time out ответил Против ЦСКА
   58 / 1076
вчера в 13:48
"Зениту" не хватает хорошего тренера.
Причем тут тренер? Не хватает приказа о закрытии проекта, как не оправдавшего надежды и пустые траты финансов.
Zenit_84
Zenit_84
   162 / 1076
вчера в 13:27
Азмун сейчас рулит
Т34
Т34
   44 / 1076
вчера в 12:51
Отправить зенит к Кокорину, там всем будет хватать друг другу.)))
Степка питерский
Степка питерский
   456 / 1076
вчера в 12:33
Саша скоро откинется и начнет грузить поросятам.
LOpp
LOpp
   31 / 1076
вчера в 11:42
от СИЗО до Монако,
один череп Пака.
тумба-юмба
тумба-юмба
   832 / 1076
вчера в 11:31
Отправить весь зенит к кокорину.Пущай вместе в сизо играют.
Alladins
Alladins ответил beefs
   170 / 1076
вчера в 11:21
Кокорин потерян для футбола, дзюба - раздутая пустышка
Спартак пустышка.
КЭТиК
КЭТиК
   171 / 1076
вчера в 11:14
Пора уже забыть о Кокорине.
beefs
beefs
   204 / 1076
вчера в 11:00
Кокорин потерян для футбола, дзюба - раздутая пустышка
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   17 / 1076
вчера в 10:59
Свиные платят за его содержание на киче.
cielo notturno
cielo notturno
   252 / 1076
вчера в 10:51
Вечеринки без кокорина уже не те...
mat73
mat73
   289 / 1076
вчера в 10:46
Дзюба еще 1365 дней будет жить чемпионатом мира)))
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 10:06
Получается так, что без Кокоши Зенит распадётся.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   335 / 1076
вчера в 09:53
"Зениту" не хватает хорошего тренера.
zamsb
zamsb
вчера в 09:44
"....Дзюба, возможно, до сих пор испытывает последствия чемпионата мира....". Какие еще последствия. Они, что финал выиграли что ли? Все, "звезда" Дзюбы медленно, но уверено покатилась вниз. Что касается Кокорина, то особо в "Зените" он то же "погоды не делал". Все зависит от тренера, какую игру он поставит команде, такие и будут результаты.
Морозовский
Морозовский
   14 / 1076
вчера в 09:40
"Зениту" не хватает большой сучковатой палки!
iri13
iri13
   312 / 1076
вчера в 09:39
..да уж..жаль, что все так случилось.
Василий 50
Василий 50
   297 / 1076
вчера в 09:38
Скоро о Кокорине перестанут вспоминать.
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