Байдачный: «Безусловно, „Зениту“ не хватает Кокорина»

Бывший главный тренер «Ростова», «Терека» и сборной Беларуси Анатолий Байдачный оценил атакующую линию «Зенита».

Азмун уже хорошо вписался в игру «Зенита». Дзюба, возможно, до сих пор испытывает последствия чемпионата мира. На мундиале он истратил много эмоций, и сложно долгое время поддерживать функциональное состояние на высоком уровне. Сколько голов Дзюба забил в текущем чемпионате? Всего лишь пять? Мягко говоря, это мало.

Безусловно, «Зениту» не хватает Кокорина. Когда Кокорин был в хорошем состоянии, то показывал прекрасный скоростной дриблинг. Он очень хороший нападающий.