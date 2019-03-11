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Веденеев: «Самое время посадить Дзюбу „на банку“»

вчера, 09:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.03.2019 в 19:00 Не начался

Чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что «сине-бело-голубые» должны выйти на матч 20-го тура РПЛ со «Спартаком» без нападающего Артема Дзюбы.

С приходом Азмуна резко усилилась атака «Зенита», но тренер не решился посадить Дзюбу, который не забивает более 1000 минут, в запас. Стали играть в два нападающих, из-за чего ослабла средняя линия, и без того не сыгранная. Не знаю, хватит ли мужества наставнику «Зенита» оставить Дзюбу в запасе в матче со «Спартаком».

Играть в четыре полузащитника в нашем чемпионате трудно, надо насыщать среднюю линию и радиус штрафной площади во избежание ударов из этой зоны. А посадить Дзюбу «на банку» сейчас самое время. Тренер не имеет права быть приятным для всех, так результата не добьешься.

Лукаку пришел в МЮ, хорошо играл, потом перестал бороться - и оказался в запасе, чего не мог представить никто. И вот только сейчас стал таким, каким был. Играть должен не Дзюба, а лучший. Будет Артем лучшим - милости просим.

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Все комментарии
kust07
kust07
   203 / 1076
вчера в 18:43
Нормально Дзюба играет,во всяком случае во всех голевых комбинациях участвет.
Illuha
Illuha ответил Garrincha58
   248 / 1076
вчера в 18:16
с такими командами как Урал или Уфа Зенит ещё кое как справляется а что будет дальше перспективы никакой сейчас будут два влёта с испанцами и со Спартаком
Лучше всего Зенит справился с ростовом, аж 5-0.
Трубадур
Трубадур
   143 / 1076
вчера в 18:15
Скоро сам сядет.
Garrincha58
Garrincha58
   385 / 1076
вчера в 14:30
с такими командами как Урал или Уфа Зенит ещё кое как справляется а что будет дальше перспективы никакой сейчас будут два влёта с испанцами и со Спартаком
Т34
Т34
   44 / 1076
вчера в 13:54
На банку Дзюбу нельзя сажать, а то он сползет с нее на стакан. Он обидчивый и любит славу. Банка его убьет...
удав
удав
   323 / 1076
вчера в 13:29
тактик из Веденеева так себе)играя в 2 напа часть защитников вынуждена отвлекаться на Дзюбу, играя в одного напа(Азмуна) явно облегчишь задачу защиты
1 команда
1 команда
   111 / 1076
вчера в 13:20
Дзюбу только аренда лечит, томская там, или тульская.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   17 / 1076
вчера в 12:05
Если бы это решило проблему, сколько свинью не корми, она все равно в хлев смотрит.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   37 / 1076
вчера в 11:42
ЗМС на дороге не валяются.
Palex
Palex ответил tuman960
   101 / 1076
вчера в 11:29
Сыграл неплохо,но очень устал.
тумба-юмба
тумба-юмба
   832 / 1076
вчера в 11:28
На КОЛ его лучше посадите.
Evilhuman
Evilhuman
   24 / 1076
вчера в 11:26
Дзюбу надо обязательно выпускать, он так сильно любит мясо,что уже за это их рвать будет
oFANATo
oFANATo
   91 / 1076
вчера в 11:21
Дзуба пупсикам забьет, по старой памяти.
рже
рже
   909 / 1076
вчера в 10:29
Свиньям грех Артёму трешочку не в колатить
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1076
вчера в 10:26
Дзюба очередные приветы передаст Федуну, забив парочку свиньям. Это его клиенты. Гыгыгы
tuman960
tuman960 ответил Palex
   240 / 1076
вчера в 10:23
Вчера было иначе. Связка Нобоа-Барриос, сыграла довольно успешно, это еще если учесть,что в таком сочетании они играли впервые.
если это так ,то хорошо!!!Однако надо учитывать ,что Уфа это не тот класс и команда играет от обороны,позволяя сопернику контролировать мяч!!!Жаль не видел как после долгого перерыва играет Нобоа!!!!!
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   898 / 1076
вчера в 10:21
Кто ж его посадит....он же памятник....Он просто киловатый,а как известно,что танцору мешают....
FILL3286
FILL3286
   28 / 1076
вчера в 10:19
Снова стыдно своим за бакланов,купите еще такого же паредасса молло гойло дзюбу смольникого шатого
семак верим
морозз
морозз
   154 / 1076
вчера в 10:17
Есть предложение играть Семагу в три нападающих...Азмун слева, а Дзюба и Заболотный в центре, страшнейшая по силе атака!
cska1948
cska1948
   110 / 1076
вчера в 10:16
Может и надо Дзюбу посадить на банку, но только не в игре против СпаМа. В этой игре Дзюба из трусов будет выскакивать, чтобы всё сделать для победы.
makkie
makkie
   36 / 1076
вчера в 10:16
Не надо садить Дзюбу на банку, он еще на рекорд Зе Болотного замахнётся и побьет его (рекорд в смысле) :D
Palex
Palex ответил tuman960
   101 / 1076
вчера в 10:15
Вчера было иначе. Связка Нобоа-Барриос, сыграла довольно успешно, это еще если учесть,что в таком сочетании они играли впервые.
морозз
морозз
   154 / 1076
вчера в 10:14
Дзюба герой России, не надо его трогать!
Аксинья
Аксинья
   73 / 1076
вчера в 10:10
Кто же его посадит - он же памятник...из дерева...
Морозовский
Морозовский
   14 / 1076
вчера в 10:01
Коне-бакланны любят и боготворят воспитанников "Спартака"! Дзюба - тому яркий пример!
mat73
mat73
   289 / 1076
вчера в 10:00
Ему вообще на пенсию пора, как раз вместе с Веденеевым будет мемуары писать и эксперт-мнения свои выкладывать!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил parallels
   217 / 1076
вчера в 09:54
наоборот. дзюба не забивает больше 1000 минут, потому что откладывает голы на спартак. 17го положит штук 7 сразу, после чего хряков расформируют от стыда!
Не ,ему сейчас на лыжах тяжело в поле ,да и на "банке" неудобно ! ))
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 09:48
Снова акака пошла на Тёму.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1076
вчера в 09:43
Пищевику влупит по старой доброй памяти, а потом можно и на банку :)
tuman960
tuman960 ответил Palex
   240 / 1076
вчера в 09:40
А что не так со средней линией?
Судя по игре(вчерашнюю не смотрел) центр поля у нас полностью отсутствует!!!!Лунёв выбивает в борьбу,если не удалось убежать напам,сразу пас назад или потеря мяча,дальше повтор!!!!
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