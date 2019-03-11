Веденеев: «Самое время посадить Дзюбу „на банку“»

Чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что «сине-бело-голубые» должны выйти на матч 20-го тура РПЛ со «Спартаком» без нападающего Артема Дзюбы.
С приходом Азмуна резко усилилась атака «Зенита», но тренер не решился посадить Дзюбу, который не забивает более 1000 минут, в запас. Стали играть в два нападающих, из-за чего ослабла средняя линия, и без того не сыгранная. Не знаю, хватит ли мужества наставнику «Зенита» оставить Дзюбу в запасе в матче со «Спартаком».
Играть в четыре полузащитника в нашем чемпионате трудно, надо насыщать среднюю линию и радиус штрафной площади во избежание ударов из этой зоны. А посадить Дзюбу «на банку» сейчас самое время. Тренер не имеет права быть приятным для всех, так результата не добьешься.
Лукаку пришел в МЮ, хорошо играл, потом перестал бороться - и оказался в запасе, чего не мог представить никто. И вот только сейчас стал таким, каким был. Играть должен не Дзюба, а лучший. Будет Артем лучшим - милости просим.
семак верим
семак верим