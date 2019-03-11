В матче 26-го тура ФНЛ «Спартак-2» и «Зенит-2» сыграли вничью.
У «Спартака-2» теперь 37 очков (9-е место), а «Зенит-2» остается последним (12 баллов).
Москва, стадион Спартак им. Федора Черенкова.
«Спартак-2» - «Зенит-2» - 1:1 (0:1)
Голы: Глушенков 51 - Мостовой 31
«Спартак-2»: Терешкин, Воропаев, Гапонов, Мамин, Маслов, Тюнин (Полубояринов 46), Умяров, Бакаев (Фольмер 88), Глушенков (Маркитесов 78), Нимели, Руденко (Прошляков 55) .
Главный тренер: Виктор Булатов.
«Зенит-2»: Городовой, Синяк, Рукас, Вяткин, Богаев, Буранов (Иванов 59), Камышев (Левин 76), Мусаев, Воробьев (Еловских 68), Мостовой (Макеев 85), Маркин.
Главный тренер: Владислав Радимов.
Предупреждения: Руденко 22, Рукас 26, Маслов 37, Нимели 50, Нимели 67, Мостовой 83, Мусаев 89, Полубояринов 90.
Удаление: Нимели 67.
Судья: Игорь Низовцев.
В другом матче тура «Тюмень» и «Тамбов» сыграли вничью.