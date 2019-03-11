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«Спартак-2» и «Зенит-2» сыграли вничью

вчера, 16:23
Спартак-2Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2Матч завершен

В матче 26-го тура ФНЛ «Спартак-2» и «Зенит-2» сыграли вничью.

У «Спартака-2» теперь 37 очков (9-е место), а «Зенит-2» остается последним (12 баллов).

Москва, стадион Спартак им. Федора Черенкова.

«Спартак-2» - «Зенит-2» - 1:1 (0:1)
Голы: Глушенков 51 - Мостовой 31

«Спартак-2»: Терешкин, Воропаев, Гапонов, Мамин, Маслов, Тюнин (Полубояринов 46), Умяров, Бакаев (Фольмер 88), Глушенков (Маркитесов 78), Нимели, Руденко (Прошляков 55) .
Главный тренер: Виктор Булатов.

«Зенит-2»: Городовой, Синяк, Рукас, Вяткин, Богаев, Буранов (Иванов 59), Камышев (Левин 76), Мусаев, Воробьев (Еловских 68), Мостовой (Макеев 85), Маркин.
Главный тренер: Владислав Радимов.

Предупреждения: Руденко 22, Рукас 26, Маслов 37, Нимели 50, Нимели 67, Мостовой 83, Мусаев 89, Полубояринов 90.

Удаление: Нимели 67.

Судья: Игорь Низовцев.

В другом матче тура «Тюмень» и «Тамбов» сыграли вничью.

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Все комментарии
Пупсик на спартак
Пупсик на спартак
   837 / 1076
сегодня в 05:28
    Гавроша
    Гавроша
       79 / 1076
    сегодня в 04:42
    Отскочили свиньи.
    Не верю 90-м
    Не верю 90-м
       445 / 1076
    сегодня в 01:52
    стыдно уже и за спартак-2
    ArgonS
    ArgonS
       320 / 1076
    вчера в 21:14
    Свиньи-2 поддержали позор свиней-1.
    grisser
    grisser
       59 / 1076
    вчера в 17:59
    Свиньи панически боятся одного слова Зенит.
    санек002
    санек002 ответил LOpp
       503 / 1076
    вчера в 17:23
    Саня Мостовой даже в 50 лет тащит Зенит-2
    да уж!но только это вроде его сын!ну все равно надо было драть зеню2!!а тут просто пофигистское настроение !!останемся и ладно!!
    Трубадур
    Трубадур ответил cska plus
       143 / 1076
    вчера в 17:12
    Второй раз в жизни ставлю на тухлых хрющек и второй раз они меня наказывают.
    Вот и верь после этого Свиньям-2.
    Illuha
    Illuha
       248 / 1076
    вчера в 17:05
    Пупсики опять опозорились.
    LOpp
    LOpp
       31 / 1076
    вчера в 16:59
    Саня Мостовой даже в 50 лет тащит Зенит-2
    1-й парень
    1-й парень
       39 / 1076
    вчера в 16:58
    Это была репетиция Зенита.
    Aчиститель
    Aчиститель
       72 / 1076
    вчера в 16:54
    Свиньи-2 даже последней команде ФНЛ ничего противопоставить не могут.
    cska plus
    cska plus
       16 / 1076
    вчера в 16:53
    Второй раз в жизни ставлю на тухлых хрющек и второй раз они меня наказывают.
    Don trambon
    Don trambon
       124 / 1076
    вчера в 16:45
    спам2 не далеко ушёл от основы. грязная игра, позорный отскок, но вот только такого бюджета на судей, как у основы нет.
    ДАША Д
    ДАША Д
       207 / 1076
    вчера в 16:44
    Зениту-2 приедет только то, если 5 команд перед ними снимутся с чемпионата.
    FILL3286
    FILL3286
       28 / 1076
    вчера в 16:33
    зенит2 все ровно вылет с пердива,скоро туда основной филиал присоединится!!
    Гуливер
    Гуливер
       205 / 1076
    вчера в 16:27
    отскочил пищевик в своей тушкине
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       369 / 1076
    вчера в 16:27
    "Зениту-2" уже не помочь.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       3 / 1076
    вчера в 16:26
    Забрали Глушенкова с Умяровым из более сильной команды Чертаново, чтобы сгноить в пищевике-2, как русского Месси!
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