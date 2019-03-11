«Фиорентина» дала бой «Лацио»

«Фиорентина» и «Лацио» сыграли вничью в матче 27-го тура Серии А.
Римский клуб остается на 8-м месте в чемпионате, «фиалки» - на 10-м.
Флоренция, стадион «Артемио Франки»
«Фиорентина» - «Лацио» 1:1 (0:1)
Голы: Муриэль 61 - Иммобиле 23
«Фиорентина»: Терраччано, Чеккерини (Уго 80), Пеццелья, Миленкович, Бираги, Бенасси, Верету, Фернандеш (Миральяс 46), Кьеза (Симеоне 36), Муриэль, Жерсон
Главный тренер: Пиоли Стефано.
«Лацио»: Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду (Баштуш 83), Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто (Ромуло 75), Лулич (Бадель 68), Корреа, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Чеккерини 42, Верету 45, Иммобиле 52, Симеоне 90+1
Судья: Орсато Даниэле.
В другом матче тура «Интер» обыграл СПАЛ.
середняк римский на пару с ромой должны быть в низу турнирной таблицы
середняк римский на пару с ромой должны быть в низу турнирной таблицы