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«Фиорентина» дала бой «Лацио»

вчера, 00:26
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Фиорентина» и «Лацио» сыграли вничью в матче 27-го тура Серии А.

Римский клуб остается на 8-м месте в чемпионате, «фиалки» - на 10-м.

Флоренция, стадион «Артемио Франки»

«Фиорентина» - «Лацио» 1:1 (0:1)
Голы: Муриэль 61 - Иммобиле 23

«Фиорентина»: Терраччано, Чеккерини (Уго 80), Пеццелья, Миленкович, Бираги, Бенасси, Верету, Фернандеш (Миральяс 46), Кьеза (Симеоне 36), Муриэль, Жерсон
Главный тренер: Пиоли Стефано.

«Лацио»: Стракоша, Патрик, Ачерби, Раду (Баштуш 83), Марушич, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто (Ромуло 75), Лулич (Бадель 68), Корреа, Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

Предупреждения: Чеккерини 42, Верету 45, Иммобиле 52, Симеоне 90+1

Судья: Орсато Даниэле.

В другом матче тура «Интер» обыграл СПАЛ.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   114 / 1076
вчера в 12:22
Лацио был близок к победе.
sir_Alex
sir_Alex
   123 / 1076
вчера в 11:54
"Фиорентина" дала "Лацио")))
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   673 / 1076
вчера в 09:32
Равные на сегодня соперники
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 1076
вчера в 08:02
Так и в Лигу Европы не попадут.
FILL3286
FILL3286
   28 / 1076
вчера в 07:20
аххахахаха
середняк римский на пару с ромой должны быть в низу турнирной таблицы
STVA 1
STVA 1
   89 / 1076
вчера в 05:44
Надеялся на Лацио
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   181 / 1076
вчера в 04:43
Санга троллит легенд Юве, князь доволен, они же друзья.
SSC1
SSC1
   806 / 1076
вчера в 02:18
а че ей давать пишут так будто фиорентина аутсайдер, равные соперники...
Шишанутый
Шишанутый
   18 / 1076
вчера в 00:55
Закономерная ничья. Команды были достйны друг друга!
Переписанный
Переписанный ответил Don Nerazzurri
   60 / 1076
вчера в 00:37
    ошалевший
    ошалевший
       372 / 1076
    вчера в 00:33
    ничейная игра,никому победа не нужна была судя по игре
    Sunny.
    Sunny.
       138 / 1076
    вчера в 00:30
    Отлично
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