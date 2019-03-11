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«Реал» разгромил «Вальядолид», пропустив первым

вчера, 00:39
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В поединке 27-го тура Ла Лиги «Реал» добыл выездную победу над «Вальядолидом».

После этой встречи «сливочные» занимают 3-ю позицию в чемпионате и отстают от «Атлетико» на 5 очков. «Вальядолид» остается 16-м.

Вальядолид, стадион «Хосе Соррилья»

«Вальядолид» - «Реал» 1:4 (1:1)
Голы: Тухами 29 - Варан 34, Бензема 51 (пенальти), Бензема 59, Модрич 85

Нереализованный пенальти: Алькарас 12

«Вальядолид»: Масип, Мартинес, Калеро Вилья, Фернандес Морено, Антоньито, Тухами (Верде 63), Алькарас, Мичел, Плано (Унал 87), Гвардиола, Кеко (Чоп 73)
Главный тренер: Серхио Гонсалес.

«Реал»: Куртуа, Регилон (Марсело 90), Варан (Вальехо 88), Начо, Одриосола, Кроос (Вальверде 74), Каземиро, Модрич, Себальос, Асенсио, Бензема
Главный тренер: Солари Сантьяго.

Предупреждения: Одриосола 11, Регилон 45+2, Мартинес 61, Куртуа 64, Каземиро 69, Каземиро 80

Удаление: Каземиро 80

Судья: Хиль Мансано Хесус.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура «Севилья» разгромила «Реал Сосьедад».

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   296 / 1076
вчера в 14:13
Очередной судейский отскок сливочного мешка :)
Ruslan3132
Ruslan3132
   105 / 1076
вчера в 14:03
1й тайм сплавили тренера имхо, во 2 начали бегать. По другому не вижу произошедшее вчера. Ждем перемен, и надеюсь, взвешенных перемен!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   251 / 1076
вчера в 13:09
Валидол это а не клуб... забить пенальти не могут,причём в прошлый раз Гвардиола не реализовал. Забивают только не по правилам,хотя конечно если бы не офсайды,голы были на загляденье. Забили всё же с 4 попытки и в итоге проиграли разгромно,такое впечатление,что Реал возил весь матч,без сопротивления. Нужна реализация хотя бы на 30-40%. Пенальти так бить,словно в регби играет.Кивоногий.Реал был никакой,но зато результативный.
зачем было сносить с ног реаловца в штрафной,когда особой то угрозы не было? да и защитник же был рядом - короче какой то перепуганный был нарушитель.
bayern-cobra
bayern-cobra ответил Duda Gigolaev Osetin
   233 / 1076
вчера в 12:30
Кашай с чакырам Баварию буквально за ручки тащили мешков риял никто без судьей мне много лет
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил BARCELONA-BEST
   291 / 1076
вчера в 12:18
У тебя на аве не хватает счета 11-1....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил bayern-cobra
   291 / 1076
вчера в 12:18
Ну почему же? Баварские сосиски тоже жарили и ели не так давно...и не один раз.
Сколько тебе лет, что пишешь такие глупости?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   291 / 1076
вчера в 12:16
Игра складывалась так, что Реал сам мог проиграть в 4 мяча... Но просто повезло, отменили 2 гола, не забили пенальти и Вальядолид сломался..это было немного несправедливо по отношению к ним. Куртуа снова пропустил все, что летело к нему в створ . Это не вратарь для Реала.
Я могу лишь предположить, что в его контракте пункт, согласно которому он должен играть постоянно.

У Реала сломалась игра в полузащите. Кроос набивает статистику передачами поперек поля ... Но где проходы вперед? Прорывается Одриосолла с фланга , а Бензема в центре поля. На кого вешать ? Криш в таких ситуациях всегда бежал вперед и открывался под пас. Бенз стоит за спинами игроков . В моменте с голом Варан уложил двоих защитников и Бенз тогда забил.
Очень статичная игра. Просто повезло, что это всего лишь Вальядолид. Могло бы все хуже закончится. Радости нет абсолютно, пусть счет никого в заблуждение не вводит.
bayern-cobra
bayern-cobra
   233 / 1076
вчера в 11:50
Ха ха только вальядолиды умеют обыгрывать
kotmyshka
kotmyshka
   239 / 1076
вчера в 09:49
волевая победа
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   76 / 1076
вчера в 09:29
Молодец Реал)) могут ещё выиграть чемпионат 😂😂
Fotograf68
Fotograf68 ответил Don Nerazzurri
   272 / 1076
вчера в 09:26
Поздравляю Аха))) великая победа Аха)))
А Барселона наверное аутсайдеров не громит? Любая победа-это победа.
spartach091
spartach091 ответил cevin cigan
   202 / 1076
вчера в 09:22
Он всегда пишет ерунду
нечитайло
нечитайло
   882 / 1076
вчера в 09:02
Выстрадали
13 RUS
13 RUS
   230 / 1076
вчера в 08:55
Пеналь сломал игруу Вальядолиду походу
EAGuar As
EAGuar As
   75 / 1076
вчера в 08:38
С победой .
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   485 / 1076
вчера в 08:26
Модно сейчас - волевые победы
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   139 / 1076
вчера в 07:52
Начали радоваться победе над аутсайдером,это плохой знак.После позора от Барсы и Аякса вы должны были только порицать а не радоваться ненужной победе Реала над слабой командой.Для Барсы занимать вторую строчку даже, это почти позор,по другому заслуживает только порицание.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил вячеслав остапенко
   139 / 1076
вчера в 07:46
Я был уверен в победе Реала
Ваша уверенность Вечеслав Остапенко дает позитив болельщикам Реала,я Вас поддерживаю,я тоже был уверен в победе Реала.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   242 / 1076
вчера в 07:40
Я был уверен в победе Реала
Roman73
Roman73
   299 / 1076
вчера в 07:39
Жаркий матч, испанцы играют лучше, техничнее, чем англичане.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   181 / 1076
вчера в 07:33
3 место скорее всего удержат
рус фан
рус фан
   264 / 1076
вчера в 07:27
Первые минуты в первом тайме не удались Реалу, могли и 2-0 лететь, но потом выправили ситуацию, во втором тайме уже картина изменилась, Бенз неплохо с углового головой забил, Модрич так же порадовал финтом и голом после него, судья удалил Каземиро даже не за фол, а за то что быстро не отошел во время штрафного в середине поля. Болел Реала с победой поздравлю, хотя Вальядолид почти на вылет стоит.
bayern-cobra
bayern-cobra ответил Шишанутый
   233 / 1076
вчера в 07:26
    STVA 1
    STVA 1
       89 / 1076
    вчера в 07:23
    Я думал опять пролетят
    Novograd
    Novograd
       702 / 1076
    вчера в 07:19
    Бивает и такое єто ринал
    ДАША Д
    ДАША Д
       207 / 1076
    вчера в 07:00
    А намечалось такое поражение, которое бы убило тренера.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
       391 / 1076
    вчера в 06:53
    Что бы кто ни говорил,а Реал остаётся Реалом,хоть и не таким грозным каким был раньше.
    Caniggia
    Caniggia
       32 / 1076
    вчера в 06:10
    Ну да, это не Аякс! Только над аутсайдерами и глумятся.
    амурец
    амурец ответил mangoх12
       274 / 1076
    вчера в 06:02
    И что?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       343 / 1076
    вчера в 05:34
    Вальядолид хорошо начал и плохо кончил
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