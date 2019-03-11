«Реал» разгромил «Вальядолид», пропустив первым

В поединке 27-го тура Ла Лиги «Реал» добыл выездную победу над «Вальядолидом».
После этой встречи «сливочные» занимают 3-ю позицию в чемпионате и отстают от «Атлетико» на 5 очков. «Вальядолид» остается 16-м.
Вальядолид, стадион «Хосе Соррилья»
«Вальядолид» - «Реал» 1:4 (1:1)
Голы: Тухами 29 - Варан 34, Бензема 51 (пенальти), Бензема 59, Модрич 85
Нереализованный пенальти: Алькарас 12
«Вальядолид»: Масип, Мартинес, Калеро Вилья, Фернандес Морено, Антоньито, Тухами (Верде 63), Алькарас, Мичел, Плано (Унал 87), Гвардиола, Кеко (Чоп 73)
Главный тренер: Серхио Гонсалес.
«Реал»: Куртуа, Регилон (Марсело 90), Варан (Вальехо 88), Начо, Одриосола, Кроос (Вальверде 74), Каземиро, Модрич, Себальос, Асенсио, Бензема
Главный тренер: Солари Сантьяго.
Предупреждения: Одриосола 11, Регилон 45+2, Мартинес 61, Куртуа 64, Каземиро 69, Каземиро 80
Удаление: Каземиро 80
Судья: Хиль Мансано Хесус.
«Соккер.ру» вел
В другом матче тура «Севилья» разгромила «Реал Сосьедад».
зачем было сносить с ног реаловца в штрафной,когда особой то угрозы не было? да и защитник же был рядом - короче какой то перепуганный был нарушитель.
зачем было сносить с ног реаловца в штрафной,когда особой то угрозы не было? да и защитник же был рядом - короче какой то перепуганный был нарушитель.
Сколько тебе лет, что пишешь такие глупости?
Сколько тебе лет, что пишешь такие глупости?
Я могу лишь предположить, что в его контракте пункт, согласно которому он должен играть постоянно.
У Реала сломалась игра в полузащите. Кроос набивает статистику передачами поперек поля ... Но где проходы вперед? Прорывается Одриосолла с фланга , а Бензема в центре поля. На кого вешать ? Криш в таких ситуациях всегда бежал вперед и открывался под пас. Бенз стоит за спинами игроков . В моменте с голом Варан уложил двоих защитников и Бенз тогда забил.
Очень статичная игра. Просто повезло, что это всего лишь Вальядолид. Могло бы все хуже закончится. Радости нет абсолютно, пусть счет никого в заблуждение не вводит.
Я могу лишь предположить, что в его контракте пункт, согласно которому он должен играть постоянно.
У Реала сломалась игра в полузащите. Кроос набивает статистику передачами поперек поля ... Но где проходы вперед? Прорывается Одриосолла с фланга , а Бензема в центре поля. На кого вешать ? Криш в таких ситуациях всегда бежал вперед и открывался под пас. Бенз стоит за спинами игроков . В моменте с голом Варан уложил двоих защитников и Бенз тогда забил.
Очень статичная игра. Просто повезло, что это всего лишь Вальядолид. Могло бы все хуже закончится. Радости нет абсолютно, пусть счет никого в заблуждение не вводит.