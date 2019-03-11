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«Марсель» обыграл «Ниццу»

вчера, 00:56
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«Марсель» одержал победу над «Ниццей» в матче 28-го тура чемпионата Франции.

«Марсель» (47 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице национального первенства, «Ницца» (40 очков) - девятая.

«Марсель» - «Ницца» 1:0 (0:0)
Гол: Балотелли 61

«Марсель»: Манданда, Чалета-Цар, Камара, Сакаи, Сарр, Сансон, Лопес (Пайет 85), Окампос, Товен (Радоньич 85), Балотелли (Стротман 75), Жермен
Главный тренер: Гарсия Руди.

«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр, Эрей, Жалле (Бюрнер 29), Атал, Вальтер (Сиприен 67), Лис-Мелу, Макенго, Тамез (Сако 78), Сен-Максимен
Главный тренер: Виейра Патрик.

Предупреждения: Окампос 58, Камара 69, Жалле 90

Судья: Бастьен Бенуа.

Напомним, что вчера «Монако» упустил победу над «Бордо».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   242 / 1076
вчера в 11:53
Я дкмал будет н6ичья
Bayern Best
Bayern Best
   114 / 1076
вчера в 10:05
Надо Марселю попасть в зону ЛЧ.
spartach091
spartach091
   202 / 1076
вчера в 09:23
Бало разошёлся
EAGuar As
EAGuar As
   75 / 1076
вчера в 07:02
С победой .
mihaluch
mihaluch
   176 / 1076
вчера в 05:18
Так и должно было случиться, Марсель обыграл Ниццу.
Sunny.
Sunny.
   138 / 1076
вчера в 01:41
без неожиданностей
Aчиститель
Aчиститель
   72 / 1076
вчера в 01:12
Марсель с победой!
Шишанутый
Шишанутый
   18 / 1076
вчера в 01:12
СуперМарио снова забил! Красаучег. С победой Марселль!
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