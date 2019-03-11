«Марсель» обыграл «Ниццу»

«Марсель» одержал победу над «Ниццей» в матче 28-го тура чемпионата Франции.
«Марсель» (47 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице национального первенства, «Ницца» (40 очков) - девятая.
«Марсель» - «Ницца» 1:0 (0:0)
Гол: Балотелли 61
«Марсель»: Манданда, Чалета-Цар, Камара, Сакаи, Сарр, Сансон, Лопес (Пайет 85), Окампос, Товен (Радоньич 85), Балотелли (Стротман 75), Жермен
Главный тренер: Гарсия Руди.
«Ницца»: Бенитес, Данте, Сарр, Эрей, Жалле (Бюрнер 29), Атал, Вальтер (Сиприен 67), Лис-Мелу, Макенго, Тамез (Сако 78), Сен-Максимен
Главный тренер: Виейра Патрик.
Предупреждения: Окампос 58, Камара 69, Жалле 90
Судья: Бастьен Бенуа.
Напомним, что вчера «Монако» упустил победу над «Бордо».