Первое поражение Сульшера в АПЛ и другие результаты 30-го тура

Завершились матчи 30-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» 2:0
Голы: Джака 12, Обамеянг 69 (пенальти)
«Манчестер Сити» - «Уотфорд» 3:1
Голы: Стерлинг 46, Стерлинг 50, Стерлинг 59 - Деулофеу 66
«Ливерпуль» - «Бернли» 4:2
Голы: Роберто Фирмино 19, Мане 29, Роберто Фирмино 67, Мане 90+3 - Вествуд 6, Гудмундссон 90+1
«Челси» - «Вулверхэмптон» 1:1
Голы: Азар 90+2 - Хименес 56
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» 2:1
Голы: Валери 76, Уорд-Праус 81 - Кейн 26
«Кристал Пэлас» - «Брайтон» 1:2
Голы: Миливоевич 50 (пенальти) - Мюррей 19, Кнокерт 74
«Лестер» - «Фулхэм» 3:1
Голы: Тилеманс 21, Варди 78, Варди 86 - Айите 51
«Ньюкасл» - «Эвертон» 3:2
Голы: Рондон 65, Перес 81, Перес 84 - Кэлверт-Льюин 18, Ришарлисон 32
«Кардифф» - «Вест Хэм» 2:0
Голы: Хойлетт 4, Камараса 52
«Хаддерсфилд» - «Борнмут» 0:2
Голы: Уилсон 20, Фрэйзер 66
При Жозьке МЮ был трусливым,поэтому его и обыгрывали середнячки,а норвежец пришёл, отказался от автобуса, вселил веру в пацанов, сказал вы лучшие,а не моуриньовские лузеры, болелы в вас верят, вы все легенды. Ребятишки давно таких слов не слышали и решили проверить это реальность или миф. Помню Сульшеру говорили,что вот сейчас слабачков пройдёт и посыпется, Шпоры вынесут этого выскочку в три калитки, а если пройдёт грозный ПСЖ, то вообще продлим контракт на всю жизнь(всё равно не пройдёт). А ведь всё таки прошёл и глазом не моргнул.Единственное,чему научились игроки МЮ при Моуриньо это успешно выходить из кризисных ситуаций,а у ПСЖ их не было.
Во всём заслуга Сульшера и вот зачем нужен команде Зидан - не понятно. От добра добро не ищут!
При Жозьке МЮ был трусливым,поэтому его и обыгрывали середнячки,а норвежец пришёл, отказался от автобуса, вселил веру в пацанов, сказал вы лучшие,а не моуриньовские лузеры, болелы в вас верят, вы все легенды. Ребятишки давно таких слов не слышали и решили проверить это реальность или миф. Помню Сульшеру говорили,что вот сейчас слабачков пройдёт и посыпется, Шпоры вынесут этого выскочку в три калитки, а если пройдёт грозный ПСЖ, то вообще продлим контракт на всю жизнь(всё равно не пройдёт). А ведь всё таки прошёл и глазом не моргнул.Единственное,чему научились игроки МЮ при Моуриньо это успешно выходить из кризисных ситуаций,а у ПСЖ их не было.
Во всём заслуга Сульшера и вот зачем нужен команде Зидан - не понятно. От добра добро не ищут!
В гостях совсем не клеится игра у молотков в этом сезоне.
В гостях совсем не клеится игра у молотков в этом сезоне.