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Первое поражение Сульшера в АПЛ и другие результаты 30-го тура

вчера, 00:52

Завершились матчи 30-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» 2:0
Голы: Джака 12, Обамеянг 69 (пенальти)

«Манчестер Сити» - «Уотфорд» 3:1
Голы: Стерлинг 46, Стерлинг 50, Стерлинг 59 - Деулофеу 66

«Ливерпуль» - «Бернли» 4:2
Голы: Роберто Фирмино 19, Мане 29, Роберто Фирмино 67, Мане 90+3  - Вествуд 6, Гудмундссон 90+1

«Челси» - «Вулверхэмптон» 1:1
Голы: Азар 90+2 - Хименес 56

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» 2:1
Голы: Валери 76, Уорд-Праус 81 - Кейн 26

«Кристал Пэлас» - «Брайтон» 1:2
Голы: Миливоевич 50 (пенальти) - Мюррей 19, Кнокерт 74

«Лестер» - «Фулхэм» 3:1
Голы: Тилеманс 21, Варди 78, Варди 86 - Айите 51

«Ньюкасл» - «Эвертон» 3:2
Голы: Рондон 65, Перес 81, Перес 84 - Кэлверт-Льюин 18, Ришарлисон 32

«Кардифф» - «Вест Хэм» 2:0
Голы: Хойлетт 4, Камараса 52

«Хаддерсфилд» - «Борнмут» 0:2
Голы: Уилсон 20, Фрэйзер 66

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   251 / 1076
вчера в 14:32
Кардиф пора в Третий дивизион отправлять,за то,что Нант киданули и убили игрока.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Project Pandora
   251 / 1076
вчера в 14:30
Серьезно? А почему Моур сам на своем багаже ездить не мог? Сульшер должен был когда-то проиграть, что тут удивительного? "Специальсты" с соккера сразу про некий "багаж" вспомнили. Что это такое никто из них не знает, но услышаный когда-то термин понравился и они его ввертывают при любом удобном случае.
то видать в Автобусе был БАГАЖ-ник,скорее про него речь)))
При Жозьке МЮ был трусливым,поэтому его и обыгрывали середнячки,а норвежец пришёл, отказался от автобуса, вселил веру в пацанов, сказал вы лучшие,а не моуриньовские лузеры, болелы в вас верят, вы все легенды. Ребятишки давно таких слов не слышали и решили проверить это реальность или миф. Помню Сульшеру говорили,что вот сейчас слабачков пройдёт и посыпется, Шпоры вынесут этого выскочку в три калитки, а если пройдёт грозный ПСЖ, то вообще продлим контракт на всю жизнь(всё равно не пройдёт). А ведь всё таки прошёл и глазом не моргнул.Единственное,чему научились игроки МЮ при Моуриньо это успешно выходить из кризисных ситуаций,а у ПСЖ их не было.
Во всём заслуга Сульшера и вот зачем нужен команде Зидан - не понятно. От добра добро не ищут!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Медив
   251 / 1076
вчера в 14:24
Ну в Испании первые три места известны еще до начала чемпионата, а кто вылетит - всем по барабану. Ибо команды с нижней 10ки все на одно лицо
в Италии ещё проще: чемпионат не начался, а чемпион известен,там двери открыты для одного мешка,правда не всем нравится подорожание билетов...
Crooclin
Crooclin ответил cska plus
   589 / 1076
вчера в 08:44
Обидно, вдвойне обидно проиграть Арсеналу.
Ну не вечно же в девках ходить - кто-то должен быть первопроходцем)
Медив
Медив ответил Шишанутый
   220 / 1076
вчера в 08:30
Не чего интересного не произошло. Два клуба кто вылетели уже известно за много туров до конца. Чемпеон и второе место тоже. Только за места в Лч еще не все ясно но это мышиная возня. Тухлый чемпеонат.
Ну в Испании первые три места известны еще до начала чемпионата, а кто вылетит - всем по барабану. Ибо команды с нижней 10ки все на одно лицо
Project Pandora
Project Pandora ответил Ruslik1982
   424 / 1076
вчера в 08:23
Серьезно? А почему Моур сам на своем багаже ездить не мог? Сульшер должен был когда-то проиграть, что тут удивительного? "Специальсты" с соккера сразу про некий "багаж" вспомнили. Что это такое никто из них не знает, но услышаный когда-то термин понравился и они его ввертывают при любом удобном случае.
Василий 50
Василий 50
   297 / 1076
вчера в 05:51
Самое важное.
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 04:59
Обидно, вдвойне обидно проиграть Арсеналу.
mangoх12
mangoх12
   19 / 1076
вчера в 02:40
не вечно же отскакивать..толи еще будет
Bayern Best
Bayern Best
   114 / 1076
вчера в 02:13
Ньюкасл и Саутгемптон приятно удевили.
Шишанутый
Шишанутый
   18 / 1076
вчера в 01:10
Не чего интересного не произошло. Два клуба кто вылетели уже известно за много туров до конца. Чемпеон и второе место тоже. Только за места в Лч еще не все ясно но это мышиная возня. Тухлый чемпеонат.
allemz
allemz
   29 / 1076
вчера в 01:10
Кардифф удивил..
В гостях совсем не клеится игра у молотков в этом сезоне.
Ruslik1982
Ruslik1982
   164 / 1076
вчера в 00:55
закончился багаж Мауринье
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