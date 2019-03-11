«Монако» не сумел победить и другие матчи 28-го тура чемпионата Франции

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей 28-го тура чемпионата Франции
«Страсбур» - «Лион» 2:2
Голы: Ажорке 69, Ажорке 70 - Дембеле 3, Дембеле 51 (пенальти)
«Дижон» - «Реймс» 1:1
Голы: Слити 13 - Зенели 9
«Амьен» - «Ним» 2:1
Голы: Гуйрасси 49, Питерс 64 - Алиуи 53
«Монако» - «Бордо» 1:1
Голы: Фалькао 48 - Бриан 65 (пенальти)
«Монпелье» - «Анже» 2:2
Голы: Делор 3, Шкири 16 - Фулджини 80, Баокен 90+1
«Сент-Этьен» - «Лилль» 0:1
Гол: Пепе 87
«Тулуза» - «Генгам» 1:0
Гол: Саного 20
«Ренн» - «Кан» 3:1
Голы: Буриго 39, Хуну 58, Ньянг 62 - Нинга 20
«Марсель» - «Ницца» 1:0
Гол: Балотелли 61
Матч между «Нантом» и ПСЖ был перенесен из-за протестов во Франции.