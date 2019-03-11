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«Монако» не сумел победить и другие матчи 28-го тура чемпионата Франции

вчера, 00:59

Предлагаем вашему вниманию результаты матчей 28-го тура чемпионата Франции

«Страсбур» - «Лион» 2:2
Голы: Ажорке 69, Ажорке 70 - Дембеле 3, Дембеле 51 (пенальти)

«Дижон» - «Реймс» 1:1
Голы: Слити 13 - Зенели 9

«Амьен» - «Ним» 2:1
Голы: Гуйрасси 49, Питерс 64 - Алиуи 53

«Монако» - «Бордо» 1:1
Голы: Фалькао 48 - Бриан 65 (пенальти)

«Монпелье» - «Анже» 2:2
Голы: Делор 3, Шкири 16 - Фулджини 80, Баокен 90+1

«Сент-Этьен» - «Лилль» 0:1
Гол: Пепе 87

«Тулуза» - «Генгам» 1:0
Гол: Саного 20

«Ренн» - «Кан» 3:1
Голы: Буриго 39, Хуну 58, Ньянг 62 - Нинга 20

«Марсель» - «Ницца» 1:0
Гол: Балотелли 61

Матч между «Нантом» и ПСЖ был перенесен из-за протестов во Франции.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   369 / 1076
вчера в 11:13
Особых сюрпризов нет.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1076
вчера в 08:36
Лилль молодцом :)
Conzor
Conzor
   341 / 1076
вчера в 02:00
Голов мало.
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