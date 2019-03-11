Победы лидеров и другие результаты 27-го тура Ла Лиги

Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 27-го тура чемпионата Испании.
«Атлетик» - «Эспаньол» 1:1
Голы: Гарсия 80 - Феррейра 9
«Алавес» - «Эйбар» 1:1
Голы: Инуи 58 - Кардона 71
«Атлетико» - «Леганес» 1:0
Гол: Ньигес 50
«Барселона» - «Райо Вальекано» 3:1
Голы: Пике 39, Месси 51 (пенальти), Суарес 82 - де Томас 24
«Хетафе» - «Уэска» 2:1
Голы: Хайме 50, Хайме 77 - Энрик 35
«Сельта» - «Бетис» 0:1
Гол: Хесе 80
«Жирона» - «Валенсия» 2:3
Голы: Рамальо 22, Стуани 83 (пенальти) - Гедеш 14, Парехо 53, Торрес 90
«Севилья» - «Реал Сосьедад» 5:2
Голы: Сарабия 25, Бен-Йеддер 48, Бен-Йеддер 58, Бен-Йеддер 61, Ойарсабаль 69 (автогол) - Ойарсабаль 28, Ойарсабаль 77 (пенальти)
«Леванте» - «Вильярреал» 0:2
Голы: Робер 90 (автогол), Чуквуэзе (90+6)
«Вальядолид» - «Реал» 1:4
Голы: Тухами 29 - Варан 34, Бензема 51 (пенальти), Бензема 59, Модрич 85