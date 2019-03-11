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Победы лидеров и другие результаты 27-го тура Ла Лиги

вчера, 00:46

Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 27-го тура чемпионата Испании.

«Атлетик» - «Эспаньол» 1:1
Голы: Гарсия 80 - Феррейра 9

«Алавес» - «Эйбар» 1:1
Голы: Инуи 58 - Кардона 71

«Атлетико» - «Леганес» 1:0
Гол: Ньигес 50

«Барселона» - «Райо Вальекано» 3:1
Голы: Пике 39, Месси 51 (пенальти), Суарес 82 - де Томас 24

«Хетафе» - «Уэска» 2:1
Голы: Хайме 50, Хайме 77 - Энрик 35

«Сельта» - «Бетис» 0:1
Гол: Хесе 80

«Жирона» - «Валенсия» 2:3
Голы: Рамальо 22, Стуани 83 (пенальти) - Гедеш 14, Парехо 53, Торрес 90

«Севилья» - «Реал Сосьедад» 5:2
Голы: Сарабия 25, Бен-Йеддер 48, Бен-Йеддер 58, Бен-Йеддер 61, Ойарсабаль 69 (автогол) - Ойарсабаль 28, Ойарсабаль 77 (пенальти)

«Леванте» - «Вильярреал» 0:2
Голы: Робер 90 (автогол), Чуквуэзе (90+6)

«Вальядолид» - «Реал» 1:4
Голы: Тухами 29 - Варан 34, Бензема 51 (пенальти), Бензема 59, Модрич 85

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Шишанутый
Шишанутый
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вчера в 01:06
Отличный тур в Ла Лиге! Зрелищные матчи, красиваая игра и многоголов! Севлля наконец то прервала свою неудавшуюся серию да как круто выйграла! Вилляреал какую развязку выдал и из зоны вылета вышел! Летучие мыши тоже красавы в меншинстве победу вырвали под конец матча. Борьба за ЛЧ еще больше обостряется но пока там неожиданно для всех идет Хетафе.
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