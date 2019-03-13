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Коке: «Мы были сильнее дома. „Ювентус“ был сильнее сегодня»

вчера, 06:47
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Это был нелёгкий вечер. «Ювентус» сыграл интенсивнее и использовал свои шансы. Мы должны поздравить их с итоговым результатом. Мы были сильнее на «Ванда Метрополитано», а они были сильнее сегодня. Мы должны учиться на своих ошибках.

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Все комментарии
galem72
galem72
   337 / 1090
вчера в 11:19
Чтобы вот так не говорить, нужно было приезжать в турин и играть, а не смотреть, как горбатые их разносят!
Просто шедеврально-провальный матч провели Матрасы. На уровне какой-то Уэски...
((
Artuom
Artuom
   153 / 1090
вчера в 10:16
Юве в первом матче хоть более-менее неплох в первом тайме был... А Атлетико весь матч второй провалили...
FERIS
FERIS
   249 / 1090
вчера в 10:04
Молодец Коке честно и достойно признал поражение!
STVA 1
STVA 1
   105 / 1090
вчера в 07:21
Разница в том , что Юве прошел.
Novograd
Novograd
   709 / 1090
вчера в 06:57
Да лад все все знали наперед
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