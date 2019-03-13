Коке: «Мы были сильнее дома. „Ювентус“ был сильнее сегодня»

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.

Это был нелёгкий вечер. «Ювентус» сыграл интенсивнее и использовал свои шансы. Мы должны поздравить их с итоговым результатом. Мы были сильнее на «Ванда Метрополитано», а они были сильнее сегодня. Мы должны учиться на своих ошибках.