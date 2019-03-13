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Сане: «Мы знали, что матч против „Шальке“ не будет простым»

вчера, 05:41
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити7 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане прокомментировал разгромную победу над «Шальке-04» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 23-летний футболист в этой встрече отметился голом и 3 результативными передачами.

Это было очередное классное выступление от «Манчестер Сити». Мы знали, что будет нелегко, но мы очень хорошо справились и рады результату. В начале встречи «Шальке» оборонялся крепко и компактно, но мы знали, что должны делать, чтобы находить свободны пространства. Особенно хорошо нам удавалось это делать после первого забитого мяча.

Все знают, что у нас сильная и очень напористая в атаке команда. Но мы также знаем, что с каждым новым раундом будет всё труднее и труднее. Это непростое соревнование, в котором вам могут достаться очень мощные соперники. Однако мы с интересом ждём подобных матчей.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   607 / 1090
вчера в 16:39
7-0 приятный счет для всех свиней мира.
ZaZizu
ZaZizu
   587 / 1090
вчера в 14:20
7-0 непростой матч!отличная реклама газпрома,вкладывющего деньги вместо российских детей в немецкий шлак!
kust07
kust07
   189 / 1090
вчера в 13:07
Звери МС
Artuom
Artuom
   153 / 1090
вчера в 11:05
Это что из разряда самовосхваления?? Где там сложность??
Все знали что это команды разных весовых категорий. Все после 7:0 понимают насколько разные категории. До этого матча(между матчами в ЛЧ) все три матча в чемпе Шальке проиграл, при этом проиграл клубам из середины таблицы и пропускал 3-4 мяча в каждой игре - НУ ЕСТЕСТВЕННО МС как ещё более сильная команда чем предыдущие соперники забила 7.
Neymar 10
Neymar 10
   458 / 1090
вчера в 10:29
... а очень простым " добавил Сане
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   572 / 1090
вчера в 07:50
счет говорит о другом ))
kust07
kust07
   189 / 1090
вчера в 07:36
А матч был непростым для Шальке
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   220 / 1090
вчера в 06:57
Сане: «Мы знали, что матч против „Шальке“ не будет простым»
А он получился очень простым!
Знатог
Знатог
   678 / 1090
вчера в 06:55
матч против „Шальке“ не простой, а очень простой.
neomessi
neomessi
   341 / 1090
вчера в 06:48
Да не простая игра, очень тяжелая и сложная. Поэтому в асфальт укатали Шальке))))
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 06:29
Да ладно, семь штук наколотили и говорит непростой матч.
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