Сане: «Мы знали, что матч против „Шальке“ не будет простым»

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане прокомментировал разгромную победу над «Шальке-04» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 23-летний футболист в этой встрече отметился голом и 3 результативными передачами.

Это было очередное классное выступление от «Манчестер Сити». Мы знали, что будет нелегко, но мы очень хорошо справились и рады результату. В начале встречи «Шальке» оборонялся крепко и компактно, но мы знали, что должны делать, чтобы находить свободны пространства. Особенно хорошо нам удавалось это делать после первого забитого мяча.

Все знают, что у нас сильная и очень напористая в атаке команда. Но мы также знаем, что с каждым новым раундом будет всё труднее и труднее. Это непростое соревнование, в котором вам могут достаться очень мощные соперники. Однако мы с интересом ждём подобных матчей.