Гвардиола: «Надеюсь, „Бавария“ пройдёт „Ливерпуль“, а „Барселона“ – „Лион“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Шальке» (7:0) поделился ожиданиями от двух оставшихся матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Сегодня «Бавария» примет «Ливерпуль», а «Барселона» дома сыграет с «Лионом». В первом круге обе встречи закончились нулевой ничьей.

Прошу прощения у англичан, но я хочу, чтобы дальше прошла «Бавария». Я связан с этим клубом, провёл в нём невероятные три года. Я люблю Мюнхен, и у меня там много друзей. Это будет тяжёлая игра для обеих команд, но я болею за «Баварию» и надеюсь, что они смогут пройти в четвертьфинал.

С точки зрения того, что происходило с испанскими и немецкими командами, ранее неоднократно выходившими в финал, этот сезон удивляет.

Надеюсь, завтра «Барселона» сможет пройти «Лион» и добраться до 1/4 финала.