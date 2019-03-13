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Гвардиола: «Надеюсь, „Бавария“ пройдёт „Ливерпуль“, а „Барселона“ – „Лион“»

вчера, 05:25
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Шальке» (7:0) поделился ожиданиями от двух оставшихся матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Сегодня «Бавария» примет «Ливерпуль», а «Барселона» дома сыграет с «Лионом». В первом круге обе встречи закончились нулевой ничьей.

Прошу прощения у англичан, но я хочу, чтобы дальше прошла «Бавария». Я связан с этим клубом, провёл в нём невероятные три года. Я люблю Мюнхен, и у меня там много друзей. Это будет тяжёлая игра для обеих команд, но я болею за «Баварию» и надеюсь, что они смогут пройти в четвертьфинал.

С точки зрения того, что происходило с испанскими и немецкими командами, ранее неоднократно выходившими в финал, этот сезон удивляет.

Надеюсь, завтра «Барселона» сможет пройти «Лион» и добраться до 1/4 финала.

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Все комментарии
БеБеБе
БеБеБе
   1029 / 1090
вчера в 23:04
И я кулачки буду держать за такой исход
Великий Князь
Великий Князь
   45 / 1090
вчера в 19:47
Свинка Пепа снова ждёт возможности слить каталонскому балету.
Великий Князь
Великий Князь ответил Master ШиФу
   45 / 1090
вчера в 19:46
Че, не хочется с сильными командами сыграть?
А с каких это пор кабинетные каталонцы и сквозера это сильные команды?
Без Айтекинов и Скомин они пустышки.
Master ШиФу
Master ШиФу ответил Juve14
   710 / 1090
вчера в 16:51
Бавария и Лион должны проходить
Че, не хочется с сильными командами сыграть?
BARCDJIN
BARCDJIN
   117 / 1090
вчера в 16:29
Барсе нужен тока финал - не важно кого мы там 3-1 нагнем..))Барса-Аякс хороший финал! Финал клубов побратимов! Но рад буду если мы Ювентийку унизим в 1\4. Чтобы закрыть в палате всех этих нгушей, тисонек, шишанишек, оздошей и прочих панчит и князьков вместе взятых! Ну а пока Леон - может проявить дерзость против Барсы..На Ноу Камп поле широкое..На скок их физики там хватит умерать против Барселоны, ведь они будут без мячика, без амурца..Аха-ха)
Bavaria_M
Bavaria_M
   796 / 1090
вчера в 14:11
ну шансы есть. вроде Бавария разыгралась забегала а вот ливер сильно сдал и вроде намечается кризис.
а по хорошему ливеру надо слить лч если хотят вообще хоть раз выйграть апл.
а то других шансов небудет.
а в лч ливеру ничего не светит.
Gessenschaft
Gessenschaft
   265 / 1090
вчера в 13:34
А Я НАДЕЮСЬ, ЧТО СИМОНЯН ДОТЯНЕТ ДО 100 ЛЕТ И СПАРТАК СНОВА СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ!
Брулин
Брулин
   73 / 1090
вчера в 12:56
Лично по мне Ливеру лучше побороться за АПЛ так как там реально есть шанс, и всего один сильный конкурент в лице Сити, в ЛЧ помимо Баварии есть на данный момент Барса,Юве,тот же Сити который как минимум не слабее а где-то даже сильнее Ливера + судейский фактор которого нету в АПЛ
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   256 / 1090
вчера в 12:21
Это из серии: назови город на букву "А" - Магадан, а почему? - я там сидел.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   348 / 1090
вчера в 11:22
Лион и Бавария
NK_505s
NK_505s ответил Тибетус Тибатитус
   154 / 1090
вчера в 09:57
Да Лысый физрук просто не хочет еще раз встречаться с Ливерпулем
как будто Бавария слабее)
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   302 / 1090
вчера в 08:54
Да Лысый физрук просто не хочет еще раз встречаться с Ливерпулем
kust07
kust07
   189 / 1090
вчера в 08:38
Противостояние Барсы и Ливерпуля было б интересным
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   220 / 1090
вчера в 08:09
Ливер и Барса.
Juve14
Juve14
   126 / 1090
вчера в 08:07
Бавария и Лион должны проходить
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
   227 / 1090
вчера в 07:12
Спасибо Пепу за пожелания, надеюсь удача будет на нашей стороне.
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