Гвардиола: «Роналду забил 3 гола „Атлетико“. Вот такие нас ждут соперники»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что его команде придётся конкурировать с очень серьёзными соперниками в Лиге чемпионов. Наставник «горожан» привёл в пример «Ювентус», который смог пройти «Атлетико», несмотря на поражение в первом круге (0:2, 3:0).

«Сити» претендует на квадрипл (Прим. - 4 победы в 4 турнирах за 1 сезон)? Большое спасибо за такую веру в меня. Я выиграл две Лиги чемпионов, но проиграл семь. Я не «Реал» Мадрид.

«Реал» турнир покинул, но посмотрите на «Ювентус». Этот парень, Криштиану Роналду... Он пришёл туда, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Ранее они дважды проиграли в финале и приобрели Криштиану, чтобы попытаться победить. Всё давление легло на его плечи, и он забивает три мяча в ворота «Атлетико». Вот с такими командами нам придётся конкурировать.