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Гвардиола: «Роналду забил 3 гола „Атлетико“. Вот такие нас ждут соперники»

вчера, 06:33
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подчеркнул, что его команде придётся конкурировать с очень серьёзными соперниками в Лиге чемпионов. Наставник «горожан» привёл в пример «Ювентус», который смог пройти «Атлетико», несмотря на поражение в первом круге (0:2, 3:0).

«Сити» претендует на квадрипл (Прим. - 4 победы в 4 турнирах за 1 сезон)? Большое спасибо за такую веру в меня. Я выиграл две Лиги чемпионов, но проиграл семь. Я не «Реал» Мадрид.

«Реал» турнир покинул, но посмотрите на «Ювентус». Этот парень, Криштиану Роналду... Он пришёл туда, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Ранее они дважды проиграли в финале и приобрели Криштиану, чтобы попытаться победить. Всё давление легло на его плечи, и он забивает три мяча в ворота «Атлетико». Вот с такими командами нам придётся конкурировать.

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Все комментарии
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   607 / 1090
вчера в 16:39
Хорошая игра.
shur
shur
   519 / 1090
вчера в 13:47
...вчера днём подумал,а вдруг Рон три запихнёт,усмехнулся....а вечером,мама
не горюй,во как!!!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил КЭТиК
   148 / 1090
вчера в 11:27
Ювентус-Манчестер Сити - желаемый четвертьфинал.
боишься что любая из этих команд может накидать Барсе по самое нехочу? ) так не бойся, Барса не пройдет даже Леон )
FERIS
FERIS
   249 / 1090
вчера в 09:56
Если честно то у Ювентуса был самый сложный соперник на данном этапе.
И зебрам удалось проявить характер пройдя матрасов!
Вся команда вчера билась с огромной самоотдачей!
Рон это вообще отдельная песня,просто красавчик!
EAGuar As
EAGuar As
   85 / 1090
вчера в 08:05
Молодца .
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   316 / 1090
вчера в 08:01
Надеюсь Мансити с Юве сыграет, вот будет зрелище :)
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   268 / 1090
вчера в 07:32
Давайте юве барса в 1/4.
КЭТиК
КЭТиК
   204 / 1090
вчера в 07:12
Ювентус-Манчестер Сити - желаемый четвертьфинал.
cska plus
cska plus
   17 / 1090
вчера в 06:44
Рон конечно красавчик, честно не ожидал, что Юве сможет выкрутиться, тем более поздравляю.
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