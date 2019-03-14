Рианчо: «Поражению „Зенита“ удивились даже в Испании!»

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом». В первом круге петербургская команда проиграла испанцам дома со счётом 1:3.

Я считаю, потенциал «Зенита» прямо сейчас куда больше, чем у испанского клуба. И домашнее поражение – это огромный сюрприз. Уверен, никто ни в России, ни в Испании не поставил бы на то, что «подводники» увезут из Петербурга победу. Поверьте, этому удивились даже в Испании! «Вильярреал» в настоящий момент находится не в лучшей своей форме: увольнение одного тренера, потом другого, приглашение прежнего, борьба за сохранение прописки в Примере – потому никто и не ожидал, что он победит в России.

«Зенит» показывает отличный футбол, а Сергей Семак – очень хороший тренер, который строит сильную команду, но результат первого матча...думаю, это был чёрный день для петербуржцев. Всё валилось из рук. И пускай сейчас им нужно много отыграть в Испании, думаю, «Зенит» ещё не мёртв, он ещё поборется. «Вильярреал» должен очень серьёзно подойти к ответной игре, потому что петербуржцам по силам решить исход этой встречи в свою пользу.

Нет, испанцы далеки от идеала, в команде игровой спад, это очевидно. Несколько важных футболистов травмированы, явный управленческий кризис. Думаю, нынешний «Вильярреал» ничем не отличается от того, с которым мы играли осенью.

Полагаю, что у «Зенита» есть шансы. Думаю, он может выдать один классный матч, которого будет достаточно, тем более, показать качественный футбол на хорошем поле – а газон у «Вильярреала» отличный. И если испанцы хоть на мгновение потеряют бдительность, гости могут серьёзно навредить им.