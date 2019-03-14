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Рианчо: «Поражению „Зенита“ удивились даже в Испании!»

вчера, 04:09
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом». В первом круге петербургская команда проиграла испанцам дома со счётом 1:3.

Я считаю, потенциал «Зенита» прямо сейчас куда больше, чем у испанского клуба. И домашнее поражение – это огромный сюрприз. Уверен, никто ни в России, ни в Испании не поставил бы на то, что «подводники» увезут из Петербурга победу. Поверьте, этому удивились даже в Испании! «Вильярреал» в настоящий момент находится не в лучшей своей форме: увольнение одного тренера, потом другого, приглашение прежнего, борьба за сохранение прописки в Примере – потому никто и не ожидал, что он победит в России. 

«Зенит» показывает отличный футбол, а Сергей Семак – очень хороший тренер, который строит сильную команду, но результат первого матча...думаю, это был чёрный день для петербуржцев. Всё валилось из рук. И пускай сейчас им нужно много отыграть в Испании, думаю, «Зенит» ещё не мёртв, он ещё поборется. «Вильярреал» должен очень серьёзно подойти к ответной игре, потому что петербуржцам по силам решить исход этой встречи в свою пользу.

Нет, испанцы далеки от идеала, в команде игровой спад, это очевидно. Несколько важных футболистов травмированы, явный управленческий кризис. Думаю, нынешний «Вильярреал» ничем не отличается от того, с которым мы играли осенью.

Полагаю, что у «Зенита» есть шансы. Думаю, он может выдать один классный матч, которого будет достаточно, тем более, показать качественный футбол на хорошем поле – а газон у «Вильярреала» отличный. И если испанцы хоть на мгновение потеряют бдительность, гости могут серьёзно навредить им.

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Все комментарии
1-й парень
1-й парень
   51 / 1074
вчера в 18:23
В Испании удивились, как Рианчо мог работать тренером в тарасовке.
Mekrash
Mekrash
   208 / 1074
вчера в 14:08
Что-то тарасовские выкинутые физруки разговорились.
minai
minai
   538 / 1074
вчера в 11:37
Просто надо понять, что нам до испанского чемпа, как до Пекина раком.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   719 / 1074
вчера в 11:14
Дзюбу на банку и все получится
drug01
drug01
   152 / 1074
вчера в 11:05
Молодец
Miaf
Miaf
   16 / 1074
вчера в 10:46
Удивительно то, как вообще эту рианчу поставили спартаком руководить. Он хотел себя на место Карреры поставить, а в итоге сдулся в первых же матчах.
Colchoneros
Colchoneros
   48 / 1074
вчера в 10:40
Лично я не удивлен!
viv
viv
   54 / 1074
вчера в 10:16
После того как Вильярреал 7партаку отгрузил двушку и сделал их рекордсменами ЛЕ...какие могут быть удивления?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   32 / 1074
вчера в 10:09
Любой удивится....
Лично я даже ничью не рассматривал как результат....
Были конечно мысли... Недобрые..)))...Типа испанцы ни разу не проиграли в группе.... И больше в 2 раза забили чем Зенит.. да и гостевая победа над Спортингом не случайна...
Но то что Зенит просто не будет играть против них - я не ожидал. ..
Ничего фантастического нет выиграть в гостях ...3:0....4:2..
Жаль только что часто это зависит не от мастерства...А от настроения и желания игроков...)))
Удачи Питеру !!!!
Союзник противников
Союзник противников
   139 / 1074
вчера в 10:06
А я нет.Если команда в каждом райнде розыгрыша ходит по грани,то когда-нибудь должна переступить её,что и случилось.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   19 / 1074
вчера в 09:47
Еще бы! Такого еврокубкового позорища у страны не было со времен Осера!
Морозовский
Морозовский
   7 / 1074
вчера в 09:14
БРЕХНЯ!!! ЧЕМУ ТУТ УДИВЛЯТЬСЯ?
grazie100
grazie100
   400 / 1074
вчера в 08:49
    Т34
    Т34
       63 / 1074
    вчера в 08:13
    Как не удивиться, если команда со дна испанского чемпионата, без проблем поставила в неприличную позу лидера российского чемпионата. Стыдно за зенит!
    andre_can
    andre_can
       837 / 1074
    вчера в 08:08
    Лучше клуба Нам не надо, чем ЗЕНИТ из Ленинграда!!! Мы верим в Тебя-ЗЕНИТ!!!
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 1074
    вчера в 07:48
    Не удивляются в Европе только проигрышам свиней.
    sir_Alex
    sir_Alex
       119 / 1074
    вчера в 07:18
    Ничего удивительного в этом нет.
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       195 / 1074
    вчера в 07:08
    А у Зенита типа не игровой спад, уже который месяц? Испанцам надо выключить одного Азмуна, чтобы полностью выключить Зенит из игры
    КЭТиК
    КЭТиК
       188 / 1074
    вчера в 07:01
    Когда аутсайдер обыгрывает лидера - это неожиданно.
    Знатог
    Знатог
       441 / 1074
    вчера в 06:50
    У Зенита нет игры, семак не тянет.
    wingback
    wingback ответил Scuderia Ferrari
       473 / 1074
    вчера в 06:37
    А теперь подумай логически. Зенит вылетит из ЛЕ, больше сил на РФПЛ останется. Выгодно ли это Гинеру?
    гинер найдёт выгоду даже там, где её нет. Недаром же ему клешню подрезали...
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
       548 / 1074
    вчера в 06:29
    Я как фанат Зенита уже давно перестал чему-либо удивляться... Можем влететь аутсайдеру Примеры, а можем выйти из группы ЛЧ...
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил wingback
       21 / 1074
    вчера в 06:28
    А теперь подумай логически. Зенит вылетит из ЛЕ, больше сил на РФПЛ останется. Выгодно ли это Гинеру?
    wingback
    wingback
       473 / 1074
    вчера в 05:54
    Дык если агент гинера в клубе засел, как тут победишь...
    112910415
    112910415
       114 / 1074
    вчера в 05:34
    начали привыкать...удивиться второй раз будет уже привычно
    Zenit_84
    Zenit_84
       136 / 1074
    вчера в 05:30
    Сами в шоке
    Alladins
    Alladins
       109 / 1074
    вчера в 05:27
    Рианчо нисколько не удивляло поражение его тарасни 7-0.
    Кошк 47
    Кошк 47
       755 / 1074
    вчера в 05:24
    Чему удивляться?все закономерно.сегодня они ещё боьлше удивятся полному разгрому зенита...
    cska plus
    cska plus
       15 / 1074
    вчера в 04:32
    Будем надеяться, что не состоявшийся хрюща прав.
    Шишанутый
    Шишанутый
       13 / 1074
    вчера в 04:15
    В Испании удевились а Росии нет потому что здесь люди знают какой Зенит без полезный и без трофейный проект. Но теперь и испанцы в этом убедились!
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