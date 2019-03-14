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Ванда Нара: «Икарди слушает меня, хоть и не всегда согласен»

вчера, 09:08

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила, что никто не помешает ей высказывать всё, что она думает.

Я продолжу говорить то, что думаю. Знаю, что мир футбола бывает тяжелым для женщин, но я не буду молчать.

Я мать пятерых детей, двое из них - девочки, и я надеюсь, что мои дочки найдут себе мужчин таких, как мой муж, который защищает меня, хоть еще и совсем молод.

Мы не всегда сходимся во мнениях, но он слушает меня.

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   106 / 1074
сегодня в 05:08
нормальный мужик как раз таки наоборот во всем соглашается но делает по своему) но мердюк икарди под стать своему картонному интеру, бабовидный.
Van Vanovich
Van Vanovich
   369 / 1074
вчера в 21:00
капец она его "приворожила"))
vitya valdes
vitya valdes ответил Don trambon
   836 / 1074
вчера в 13:21
Я вот тоже не могу понять? Складывается впечатление, что она в насильственно ультимативной форме удерживает его около своей юбки!
ДСА
ДСА
   241 / 1074
вчера в 10:23
Повесила на шею мужика 5 детей и сама туда залезла.
311
311
   56 / 1074
вчера в 09:46
Зашкварился Икарди, хотя может в Европе это и нормально!)
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 09:22
Подкаблучник.
STVA 1
STVA 1
   116 / 1074
вчера в 09:21
Попал чувак...
Don trambon
Don trambon
   62 / 1074
вчера в 09:14
И что он в ней нашёл?)
Старше на 7 лет с чужими детьми и сомнительным прошлым.
Ну любовь зла полюбишь и ... .

Или у неё на него компромат серьёзный?
Groove000
Groove000
   184 / 1074
вчера в 09:12
Каблук-терпила)
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