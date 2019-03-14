Ванда Нара: «Икарди слушает меня, хоть и не всегда согласен»

Ванда Нара, агент и жена нападающего «Интера» Мауро Икарди, заявила, что никто не помешает ей высказывать всё, что она думает.

Я продолжу говорить то, что думаю. Знаю, что мир футбола бывает тяжелым для женщин, но я не буду молчать.

Я мать пятерых детей, двое из них - девочки, и я надеюсь, что мои дочки найдут себе мужчин таких, как мой муж, который защищает меня, хоть еще и совсем молод.

Мы не всегда сходимся во мнениях, но он слушает меня.