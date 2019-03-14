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Марадона: «Роналду - просто зверь, чистая мощь»

вчера, 08:54
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Легендарный аргентинец Диего Марадона остался под впечатлением от игры нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Есть игроки, которых будто коснулись волшебной палочкой. Мы, аргентинцы, гордимся тем, что Месси выступает за сборную Аргентины, но Роналду - просто зверь, чистая мощь. А теперь он еще и волшебник. Он сказал, что забьет три гола, и сделал это.

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sir_Alex
sir_Alex ответил FROBI
   119 / 1074
сегодня в 06:47
Вот встретятся в ЛЧ - посмотрим, кто кого made ) Тот и круче. Пысы: чтой-то "гений" с Аргентиной никак ни made, и ни гениальничает.
Конечно, посмотрим! А КриРо разве "гениальничает" со сб. Португалии?)))
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Artuom
   142 / 1074
вчера в 20:50
ну то что сильней это 100% физически, именно этим он компенсирует отставание в таланте он Месси
главный талант Роналду это профессионализм, именно поэтому правильное питание, режим и тренировки делают его таким в 34 года
Месси в 34 думаю совсем сникнет, потому что в резкости он уже начал терять
juvenale
juvenale
   23 / 1074
вчера в 19:55
реально великий игрок опустил гнома
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   18 / 1074
вчера в 19:04
Гном расстроился от таких слов соотечественника. Аха-ха)
Artuom
Artuom ответил Гавроша
   159 / 1074
вчера в 14:27
Марадонна так завидует месси, что специально восхваляет роналду.
С чего бы?? Роналду он похвалил, но при этом не сказал что Криштиану сильней Месси.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил FROBI
   132 / 1074
вчера в 14:25
Вот встретятся в ЛЧ - посмотрим, кто кого made ) Тот и круче. Пысы: чтой-то "гений" с Аргентиной никак ни made, и ни гениальничает.
а что там с португалией, сколько раз их Роналду чемпионами мира делал?
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил Incredulous
   391 / 1074
вчера в 14:19
Роналду это полностью самостоятельный футболист, который играет одинаково хорошо при любых партнерах по команде, как и Ибрагимович. А Месси бесспорно очень талантлив, но в то же время и очень зависим от партнеров, пока команда играет на него, у него и все получается, но если игра заточена не под аргентинца, он становится практически бесполезным на поле. И как бы болельщики Барселоны это не отрицали и не открещивались от этого, результаты его игры в сборной это подтверждают лучше любых слов.
Они не хотят это признавать и как попугаи одно и тоже говорят
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил Don trambon
   391 / 1074
вчера в 14:17
Гном - король лионов, асасун и других средних на руку команд, особенно с левых пенальти от собаки уругвайской. КриРо - Бог футбола.
Коротко по факту)
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил Гавроша
   391 / 1074
вчера в 14:16
Марадонна так завидует месси, что специально восхваляет роналду.
Чему завидовать? Марадона играл на высоком уровне как за команду так и за Сборную он оставил свой след, а Месси уже 10 лет ни как не может сборную привести к победе
Гавроша
Гавроша
   85 / 1074
вчера в 13:33
Марадонна так завидует месси, что специально восхваляет роналду.
FROBI
FROBI ответил sir_Alex
   362 / 1074
вчера в 13:27
Месси – футбольный гений, а КриРо – self-made man.
Вот встретятся в ЛЧ - посмотрим, кто кого made )
Тот и круче.
Пысы: чтой-то "гений" с Аргентиной никак ни made, и ни гениальничает.
Don trambon
Don trambon
   62 / 1074
вчера в 13:24
Гном - король лионов, асасун и других средних на руку команд, особенно с левых пенальти от собаки уругвайской.

КриРо - Бог футбола.
Sadjon
Sadjon
   1056 / 1074
вчера в 12:54
Согласен с его словами...
KOMMEHTATOP
KOMMEHTATOP
вчера в 11:14
Альба: Лёна просто зверь, чистая мощь 😃
BARCDJIN
BARCDJIN ответил FERIS
   112 / 1074
вчера в 11:06
Да Рон в свои 34 не так стабилен как раньше,да и мотивация не всегда видна в его действиях. Но такие матчи как с Атлетико показывают,что португалец в важном противостоянии может сделать результат!
Любишь его сильно - это видно..жым жым да?


Аха-аха)))))))
ошалевший
ошалевший
   404 / 1074
вчера в 11:01
есть ощущение,что даже на разницу в 3 года,лео раньше закончит с футболом,чем рон
Incredulous
Incredulous
   101 / 1074
вчера в 10:31
Роналду это полностью самостоятельный футболист, который играет одинаково хорошо при любых партнерах по команде, как и Ибрагимович. А Месси бесспорно очень талантлив, но в то же время и очень зависим от партнеров, пока команда играет на него, у него и все получается, но если игра заточена не под аргентинца, он становится практически бесполезным на поле. И как бы болельщики Барселоны это не отрицали и не открещивались от этого, результаты его игры в сборной это подтверждают лучше любых слов.
FERIS
FERIS
   149 / 1074
вчера в 10:29
Да Рон в свои 34 не так стабилен как раньше,да и мотивация не всегда видна в его действиях.
Но такие матчи как с Атлетико показывают,что португалец в важном противостоянии может сделать результат!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   458 / 1074
вчера в 10:10
...когда в форме.
sir_Alex
sir_Alex ответил San Skra
   119 / 1074
вчера в 10:07
Роналду восхищает своей физ. подготовкой, отсюда и скорость и прыгучасть. Настоящий эталон атлета. Но Месси это именно дар от футбольного бога. Уверен он значительно меньше уделяет времени своей физухе, но при этом играет на уровне Роналду, а в некоторые годы и превосходя его. Месси - бог, Роналду - человек равный богу.
Месси – футбольный гений, а КриРо – self-made man.
San Skra
San Skra
   492 / 1074
вчера в 09:58
Роналду восхищает своей физ. подготовкой, отсюда и скорость и прыгучасть. Настоящий эталон атлета. Но Месси это именно дар от футбольного бога. Уверен он значительно меньше уделяет времени своей физухе, но при этом играет на уровне Роналду, а в некоторые годы и превосходя его.
Месси - бог, Роналду - человек равный богу.
NGY
NGY ответил NbKA555
   135 / 1074
вчера в 09:54
Да,он который раз это доказывает,ему 34!А он не чувствует противника!Причем считается,что у Атлетико одна из лучших оборон мира.
Да нет ты что такое говоришь.

Тут персофаны Месси с самого утра пытаются всех убедить, что Лион ваше классом и мастерством чем Атлетико.

🤦🤦🤦🤦🤦
BARCDJIN
BARCDJIN
   112 / 1074
вчера в 09:37
Роналду чистая мощь, сказал его друг Бадр Харри, Нгуша, Ферчик, какой то очередной зидан..
авито
авито
   377 / 1074
вчера в 09:31
Да, игра головой его конёк.
NbKA555
NbKA555
   72 / 1074
вчера в 09:06
Да,он который раз это доказывает,ему 34!А он не чувствует противника!Причем считается,что у Атлетико одна из лучших оборон мира.
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 08:57
Диего знает и понимает кто есть кто.
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