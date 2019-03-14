Марадона: «Роналду - просто зверь, чистая мощь»

Легендарный аргентинец Диего Марадона остался под впечатлением от игры нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
Есть игроки, которых будто коснулись волшебной палочкой. Мы, аргентинцы, гордимся тем, что Месси выступает за сборную Аргентины, но Роналду - просто зверь, чистая мощь. А теперь он еще и волшебник. Он сказал, что забьет три гола, и сделал это.
главный талант Роналду это профессионализм, именно поэтому правильное питание, режим и тренировки делают его таким в 34 года
Месси в 34 думаю совсем сникнет, потому что в резкости он уже начал терять
главный талант Роналду это профессионализм, именно поэтому правильное питание, режим и тренировки делают его таким в 34 года
Месси в 34 думаю совсем сникнет, потому что в резкости он уже начал терять
Тот и круче.
Пысы: чтой-то "гений" с Аргентиной никак ни made, и ни гениальничает.
Тот и круче.
Пысы: чтой-то "гений" с Аргентиной никак ни made, и ни гениальничает.
КриРо - Бог футбола.
КриРо - Бог футбола.
Аха-аха)))))))
Аха-аха)))))))
Но такие матчи как с Атлетико показывают,что португалец в важном противостоянии может сделать результат!
Но такие матчи как с Атлетико показывают,что португалец в важном противостоянии может сделать результат!
Месси - бог, Роналду - человек равный богу.
Месси - бог, Роналду - человек равный богу.
Тут персофаны Месси с самого утра пытаются всех убедить, что Лион ваше классом и мастерством чем Атлетико.
🤦🤦🤦🤦🤦
Тут персофаны Месси с самого утра пытаются всех убедить, что Лион ваше классом и мастерством чем Атлетико.
🤦🤦🤦🤦🤦