Марадона: «Роналду - просто зверь, чистая мощь»

Легендарный аргентинец Диего Марадона остался под впечатлением от игры нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Есть игроки, которых будто коснулись волшебной палочкой. Мы, аргентинцы, гордимся тем, что Месси выступает за сборную Аргентины, но Роналду - просто зверь, чистая мощь. А теперь он еще и волшебник. Он сказал, что забьет три гола, и сделал это.