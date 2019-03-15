ГлавнаяНовости

«Зенит» покидает Лигу Европы, дважды проиграв «Вильярреалу»

вчера, 00:50
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл «Вильярреалу» и закончил выступление в турнире.

Вильярреал, стадион «Эстадио де ла Серамика»

«Вильярреал» - «Зенит» -  2:1 (1:0)
Голы: Морено 29, Бакка 47 — Иванович 90+1.
Первый матч 3:1

«Вильярреал»: Андрес, Гонсалес, Фунес Мори (Льямбрич 77), Руис, Касерес (Морланес 46), Гаспар, Иборра (Касорла 71), Форнальс, Коста, Морено, Бакка
Главный тренер: Кальеха Хавьер.

«Зенит»: Лунёв (Кержаков 64), Смольников, Иванович, Маммана, Ракицкий, Эрнани, Вильмар Барриос (Краневиттер 46), Оздоев, Шатов, Азмун (Мак 71), Дриусси
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Руис 52, Шатов 57, Коста 82.

Судья: Диаш Артур.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Еременко принес «Ростову» победу над «Рубином»
Сегодня, 18:19 Комментарии28
ЦСКА обыграл «Урал»
Сегодня, 15:52 Комментарии201
«Спартак» разгромил «Зенит» в матче молодежного первенства
Сегодня, 14:34 Комментарии20
«Динамо» с минимальным счетом уступило «Оренбургу» на выезде
Сегодня, 13:27 Комментарии68
«Монако» обыграл «Лилль»
Сегодня, 00:39 ВидеоКомментарии19
«Боруссия» М и «Фрайбург» сыграли вничью
Сегодня, 00:21 ВидеоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz
   729 / 1082
вчера в 19:36
А как же финал ЛЕ?)
Die Roten
Die Roten
   393 / 1082
вчера в 18:09
Вильярреал не оставил шансов.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   75 / 1082
вчера в 17:55
Где же ЛИТЕЙНЫЙ???...... 😵... Литейный.....
spartach091
spartach091
   308 / 1082
вчера в 14:58
17 команда ла лиги ставит на колени два раза подряд полуфиналтстов лч😂😂😂
alexamit
alexamit
   545 / 1082
вчера в 14:10
Питерский вселенский сброд!Ни игры,ни мысли на игру.
Санчо Панса
Санчо Панса
   113 / 1082
вчера в 13:19
Эх, очень жаль...Гол Бранислава Ивановича был ложкой меда в бочке дегтя, мда. Ладно, теперь Зениту надо полностью сосредоточиться на чемпионате России! И ничего больше.
beefs
beefs
   240 / 1082
вчера в 12:51
А кто верил?
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил Jeck Denielse
   344 / 1082
вчера в 12:49
Найдёте....... У вас ещё 15 клубов лиги.....неимоверно успешно ежегодно выступающих в еврокубках и незнающих куда уже кубки ставить.......вот и обсуждайте....своё великолепие хоть до изжоги... На счёт "плача" - пока вижу только плач и стоны с вашей стороны... Семак же лично здесь каждому из вас обещал Кубок ЛЕ.....
почему семак обещал, фурс пяткой в грудь бил
так что все и спрашивают когда?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   34 / 1082
вчера в 12:04
Ответ как всегда не по существу. Вчера играли 2 клуба от РФ. ОДИН выступил достойно, другой с треском провалился. В чем проблема. Когда провалился Спартак мы обсуждали его. Пришла очередь Зенита говорим про него. Я не вижу повода для обид. Тем более в мой адрес. Повторяю в сотый раз. Я не фанат и не надо мне приписывать ваши замашки. Обратите свой гнев на Рейнгольда, Ловчева, наконец Орлова они ещё похлеще полодут Зенит, чем на этом сайте
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   33 / 1082
вчера в 11:58
Кстати я мог бы вас послать и подальше, чем вы меня, но воздержусь, иначе здесь не с кем будет общатьс
Найдёте.......
У вас ещё 15 клубов лиги.....неимоверно успешно ежегодно выступающих в еврокубках и незнающих куда уже кубки ставить.......вот и обсуждайте....своё великолепие хоть до изжоги...

На счёт "плача" - пока вижу только плач и стоны с вашей стороны...
Семак же лично здесь каждому из вас обещал Кубок ЛЕ.....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   34 / 1082
вчера в 11:51
Кстати я мог бы вас послать и подальше, чем вы меня, но воздержусь, иначе здесь не с кем будет общатьс
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   34 / 1082
вчера в 11:49
А где вы сударь прочитали про запрет на комментарии игр самого любимого клуба РФ? И второй вопрос. Плач Ярославны это комментарий в ваш адрес, а не восторг по поводу игры горячо любимого вами проекта. Не так ли, уважаемый. Я понимаю вашу горечь и печаль по поводу очередного провала Зенита, но мне это глубоко безразлично, я не испытываю по этому поводу восторга. Пусть все будет как будет. Удачи лично вам, хотя вы и не всегда справедливы и корректны. Это объяснимо. Душевная боль самая сильная.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
   33 / 1082
вчера в 11:03
Плач Ярославны. Читал в школе?
Проблемы Зенита - это Проблемы Зенита !!!!!!!!!

Зенит не для диванных нытиков.......повылазивших после вчерашнего вечера как грибы после дождя..........

Сидят "зенитомобделённые" - за вильярреал топят...чтоб какую нибудь гадость написать....ввиду отсутствия своих клубов в еврокубках.....

Какие схемы рисуют...Семака обзывают...выгоняют....деньги считают....))))

У меня бы совести не хватило...лепить упрёки в адрес чьего то клуба...коль свой даже не добился бы права участия в плейофф.....))))

Покажите и похвалитесь своими результатами.....а не пустословием.....
А коль их нет...идите кёрлинг комментируйте......
Bullкин
Bullкин
   488 / 1082
вчера в 10:37
Вчерашний вечер показал, где лучшая команда России, а где кучка зажравшихся малознакомых миллионеров.
cska1948
cska1948
   164 / 1082
вчера в 10:21
Зенит покидает ЛЕ и если Зенит не выиграет чемпионат, то Семака уйдут из Зенита и он это понимает.
Mi6
Mi6
   541 / 1082
вчера в 10:04
Позорище
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   230 / 1082
вчера в 09:44
Бомжы в декабре:

Фууу, свиньи, клуб едва ли плетется в Ла лиге, позор!

Бомжы в марте:

Ну так у испанцев и игроки классом выше, дороже, и чемпионат сильнее.

)))
Гус Пойет
Гус Пойет
   479 / 1082
вчера в 09:35
Пугать Дандалки и Йегуды
Увы баклан не мудрено
Среди гойла смотрясь топ-клубом
Среди топ-клубов вы гойло
galem72
galem72
   235 / 1082
вчера в 09:25
Просто отличный исход! Подлодка погрузилась на 17 место в ЛаЛиге и утащила за собой невское — "лучший клуб" Восточной Европы. Побольше им таких погружений.
))
смещной
смещной
   443 / 1082
вчера в 09:21
"Думали, мы этот колхоз не обыграем?" (с)

Болельщики Зенита могут сколько угодно оправдываться, что игроки новые, тренер неопытный, команда перестраивается, задач не стоит.
Либо тогда им стоит прикрыть варежку в сторону других клубов, либо признать уже, что болеют за слабый клуб.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   34 / 1082
вчера в 09:14
Плач Ярославны. Читал в школе?
Сергей Макаров 1
Сергей Макаров 1 ответил yrasikos22
вчера в 09:10
Почитай греческие предания-ДАМОКЛОВЫЙ! Силенки берегли... Вы то нам и нужны...
Raamtvall
Raamtvall
   851 / 1082
вчера в 08:58
Добро пожаловать к Спартаку в "Клуб 2-5", бомжи. Полагаю, вы здесь задержитесь.
halfbeek
halfbeek
   642 / 1082
вчера в 08:48
После игры Краснодара смотреть на игру Зенита против более слабого соперника было неприятно. А Эрнани и Шатов просто вымораживали . Посте 70-й минуты испанцы стали просто издеваться над зенитам показав полную неготовность лазурных играть во что то приличное.
makas_39
makas_39
   992 / 1082
вчера в 08:48
С такой игрой, там делать дальше нечего!!!!!
LOpp
LOpp
   32 / 1082
вчера в 08:36
Вчера 22:55 лег спать, чтобы не видеть этот позор((
halfbeek
halfbeek
   642 / 1082
вчера в 08:36
Группа туристов и Петербурга занималась легкими пробежками по стадиону, на котором еще был какой то мяч. По прошествии 20-ти минут средняя скорость была понижена до минимальной во избежание травм у уже немолодых отдыхающих. Некоторым из этой группы явно требовалось медикаментозное воздействие, но наблюдавший за отдыхающими врач не решился так как боялся, организм людей перенесших длительное путешествие не справится.
4RT
4RT
   401 / 1082
вчера в 08:33
Дрова
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   33 / 1082
вчера в 08:31
Матч не смотрел.....
Хватило стартового состава...)))
Ну вот ...вроде все формальности соблюдены....матчи сыграны...))
Не знаю на каком уровне и при чём согласии делались выводы что ЛЕ - не нужна...но...
Глупо конечно предполагать что были какие то попытки добиться успеха именно в этом турнире...без претензий на победу в плейофф...вообще без попытки выиграть.....

Ещё с Дзюбой, Маркизио, Кузяевым, Ригони, Жирковым, Нобоа, Кокориным можно было на что то рассчитывать в данном турнире......
А в нынешнем состоянии навряд ли...смысл рвать жилы полусоставом коль в будущих соперниках Челси с Арсеналами...))))

Команда лишь в начальной стадии становления...полгода Семака - не повод требовать победы в ЛЕ...
Семак взял команду с 5-го места лиги....идёт с небольшим но отрывом на первом месте первенства...вышел по-ленивке ненапрягаясь в плейофф ЛЕ...месяц назад получил недостающих ему игроков - и теперь собирается просто работать работу))...результаты которой подытожим в мае...

Непонятна лишь критика "некоторых"......кто и в группе то последние места занимает и в первенстве плетётся ниже Зенита.....))))...далеко не с "нищенским" бюджетом и вполне с сыгранным составом....

Ну нет сейчас в лиге сильных команд...неоспоримая реальность....
Есть Зенит ,без игры.....
И 4 команды хуже его на 5 и более очков в таблице......
Всё......
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   105 / 1082
вчера в 08:29
Вильяреал,Андерлехт,Лейпциг кто следующий?
Играть уто проекту с вардаром,дандолклм,бнеем,лариссой,гентом,конями ихний уровень!!ахха
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100