«Зенит» покидает Лигу Европы, дважды проиграв «Вильярреалу»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» проиграл «Вильярреалу» и закончил выступление в турнире.
Вильярреал, стадион «Эстадио де ла Серамика»
«Вильярреал» - «Зенит» - 2:1 (1:0)
Голы: Морено 29, Бакка 47 — Иванович 90+1.
Первый матч 3:1
«Вильярреал»: Андрес, Гонсалес, Фунес Мори (Льямбрич 77), Руис, Касерес (Морланес 46), Гаспар, Иборра (Касорла 71), Форнальс, Коста, Морено, Бакка
Главный тренер: Кальеха Хавьер.
«Зенит»: Лунёв (Кержаков 64), Смольников, Иванович, Маммана, Ракицкий, Эрнани, Вильмар Барриос (Краневиттер 46), Оздоев, Шатов, Азмун (Мак 71), Дриусси
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Руис 52, Шатов 57, Коста 82.
Судья: Диаш Артур.
так что все и спрашивают когда?
так что все и спрашивают когда?
У вас ещё 15 клубов лиги.....неимоверно успешно ежегодно выступающих в еврокубках и незнающих куда уже кубки ставить.......вот и обсуждайте....своё великолепие хоть до изжоги...
На счёт "плача" - пока вижу только плач и стоны с вашей стороны...
Семак же лично здесь каждому из вас обещал Кубок ЛЕ.....
У вас ещё 15 клубов лиги.....неимоверно успешно ежегодно выступающих в еврокубках и незнающих куда уже кубки ставить.......вот и обсуждайте....своё великолепие хоть до изжоги...
На счёт "плача" - пока вижу только плач и стоны с вашей стороны...
Семак же лично здесь каждому из вас обещал Кубок ЛЕ.....
Зенит не для диванных нытиков.......повылазивших после вчерашнего вечера как грибы после дождя..........
Сидят "зенитомобделённые" - за вильярреал топят...чтоб какую нибудь гадость написать....ввиду отсутствия своих клубов в еврокубках.....
Какие схемы рисуют...Семака обзывают...выгоняют....деньги считают....))))
У меня бы совести не хватило...лепить упрёки в адрес чьего то клуба...коль свой даже не добился бы права участия в плейофф.....))))
Покажите и похвалитесь своими результатами.....а не пустословием.....
А коль их нет...идите кёрлинг комментируйте......
Зенит не для диванных нытиков.......повылазивших после вчерашнего вечера как грибы после дождя..........
Сидят "зенитомобделённые" - за вильярреал топят...чтоб какую нибудь гадость написать....ввиду отсутствия своих клубов в еврокубках.....
Какие схемы рисуют...Семака обзывают...выгоняют....деньги считают....))))
У меня бы совести не хватило...лепить упрёки в адрес чьего то клуба...коль свой даже не добился бы права участия в плейофф.....))))
Покажите и похвалитесь своими результатами.....а не пустословием.....
А коль их нет...идите кёрлинг комментируйте......
Фууу, свиньи, клуб едва ли плетется в Ла лиге, позор!
Бомжы в марте:
Ну так у испанцев и игроки классом выше, дороже, и чемпионат сильнее.
)))
Фууу, свиньи, клуб едва ли плетется в Ла лиге, позор!
Бомжы в марте:
Ну так у испанцев и игроки классом выше, дороже, и чемпионат сильнее.
)))
Увы баклан не мудрено
Среди гойла смотрясь топ-клубом
Среди топ-клубов вы гойло
Увы баклан не мудрено
Среди гойла смотрясь топ-клубом
Среди топ-клубов вы гойло
))
))
Болельщики Зенита могут сколько угодно оправдываться, что игроки новые, тренер неопытный, команда перестраивается, задач не стоит.
Либо тогда им стоит прикрыть варежку в сторону других клубов, либо признать уже, что болеют за слабый клуб.
Болельщики Зенита могут сколько угодно оправдываться, что игроки новые, тренер неопытный, команда перестраивается, задач не стоит.
Либо тогда им стоит прикрыть варежку в сторону других клубов, либо признать уже, что болеют за слабый клуб.
Хватило стартового состава...)))
Ну вот ...вроде все формальности соблюдены....матчи сыграны...))
Не знаю на каком уровне и при чём согласии делались выводы что ЛЕ - не нужна...но...
Глупо конечно предполагать что были какие то попытки добиться успеха именно в этом турнире...без претензий на победу в плейофф...вообще без попытки выиграть.....
Ещё с Дзюбой, Маркизио, Кузяевым, Ригони, Жирковым, Нобоа, Кокориным можно было на что то рассчитывать в данном турнире......
А в нынешнем состоянии навряд ли...смысл рвать жилы полусоставом коль в будущих соперниках Челси с Арсеналами...))))
Команда лишь в начальной стадии становления...полгода Семака - не повод требовать победы в ЛЕ...
Семак взял команду с 5-го места лиги....идёт с небольшим но отрывом на первом месте первенства...вышел по-ленивке ненапрягаясь в плейофф ЛЕ...месяц назад получил недостающих ему игроков - и теперь собирается просто работать работу))...результаты которой подытожим в мае...
Непонятна лишь критика "некоторых"......кто и в группе то последние места занимает и в первенстве плетётся ниже Зенита.....))))...далеко не с "нищенским" бюджетом и вполне с сыгранным составом....
Ну нет сейчас в лиге сильных команд...неоспоримая реальность....
Есть Зенит ,без игры.....
И 4 команды хуже его на 5 и более очков в таблице......
Всё......
Хватило стартового состава...)))
Ну вот ...вроде все формальности соблюдены....матчи сыграны...))
Не знаю на каком уровне и при чём согласии делались выводы что ЛЕ - не нужна...но...
Глупо конечно предполагать что были какие то попытки добиться успеха именно в этом турнире...без претензий на победу в плейофф...вообще без попытки выиграть.....
Ещё с Дзюбой, Маркизио, Кузяевым, Ригони, Жирковым, Нобоа, Кокориным можно было на что то рассчитывать в данном турнире......
А в нынешнем состоянии навряд ли...смысл рвать жилы полусоставом коль в будущих соперниках Челси с Арсеналами...))))
Команда лишь в начальной стадии становления...полгода Семака - не повод требовать победы в ЛЕ...
Семак взял команду с 5-го места лиги....идёт с небольшим но отрывом на первом месте первенства...вышел по-ленивке ненапрягаясь в плейофф ЛЕ...месяц назад получил недостающих ему игроков - и теперь собирается просто работать работу))...результаты которой подытожим в мае...
Непонятна лишь критика "некоторых"......кто и в группе то последние места занимает и в первенстве плетётся ниже Зенита.....))))...далеко не с "нищенским" бюджетом и вполне с сыгранным составом....
Ну нет сейчас в лиге сильных команд...неоспоримая реальность....
Есть Зенит ,без игры.....
И 4 команды хуже его на 5 и более очков в таблице......
Всё......
Играть уто проекту с вардаром,дандолклм,бнеем,лариссой,гентом,конями ихний уровень!!ахха
Играть уто проекту с вардаром,дандолклм,бнеем,лариссой,гентом,конями ихний уровень!!ахха