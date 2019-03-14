«Краснодар» не смог удержать нужный счет и вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» упустил победу над «Валенсией», а вместе с ней и путевку в четвертьфинал.
Краснодар, стадион «Краснодар»
«Краснодар» - «Валенсия» - 1:1 (0:0)
Голы: Сулейманов 85 — Гедеш 90+3.
Первый матч 1:2
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Сулейманов 75), Спайич, Фьолусон, Рамирес, Перейра (Таранов 90+1), Газинский, Классон, Вандерсон, Ари (Стоцкий 30), Олссон
Главный тренер: Фоменко Олег.
«Валенсия»: Нето, Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя, Солер (Гамейро 88), Коклен, Кондогбиа, Черышев, Собрино Посуэло (Родриго 58), Мина (Гонсалу Гедеш 70)
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Кондогбиа 15, Перейра 30, Солер 75, Газинский 78.
Судья: Тейлор Энтони.
но проявил себя как Хорошая команда , достойная стать Чемпионом России.2019
но проявил себя как Хорошая команда , достойная стать Чемпионом России.2019
Как обычно, российский футбол только для внутреннего пользования.
На международной арене он неконкурентоспособен...
Я болею за Спартак.
Как обычно, российский футбол только для внутреннего пользования.
На международной арене он неконкурентоспособен...
Я болею за Спартак.
А за владение мячом и подходы очков не начисляют.
А за владение мячом и подходы очков не начисляют.
В шаге были
В шаге были