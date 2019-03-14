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«Краснодар» не смог удержать нужный счет и вылетел из Лиги Европы

вчера, 22:51
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» упустил победу над «Валенсией», а вместе с ней и путевку в четвертьфинал.

Краснодар, стадион «Краснодар»

«Краснодар» - «Валенсия» - 1:1 (0:0)
Голы: Сулейманов 85 — Гедеш 90+3.
Первый матч 1:2

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Сулейманов 75), Спайич, Фьолусон, Рамирес, Перейра (Таранов 90+1), Газинский, Классон, Вандерсон, Ари (Стоцкий 30), Олссон
Главный тренер: Фоменко Олег.

«Валенсия»: Нето, Васс, Паулиста, Диахаби, Гайя, Солер (Гамейро 88), Коклен, Кондогбиа, Черышев, Собрино Посуэло (Родриго 58), Мина (Гонсалу Гедеш 70)
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Кондогбиа 15, Перейра 30, Солер 75, Газинский 78.

Судья: Тейлор Энтони.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   187 / 1074
сегодня в 07:09
Как ни крути, ни верти, а у Краснодара все идет по старой , но верной поговорке - то чай кипит - заварки нет, то *** стоит - Тамарки нет ! И очень-очень сомневаюсь насчет его чемпионства.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   548 / 1074
сегодня в 07:02
Вот, друзья, к чему приводит раздолбайство и потеря концентрации в футболе в концовке матча.... Это наблюдается и в играх РПЛ, и к сожалению аукается самым горьким образом в Еврокубках. Что сказать, пока эта расхлябанность не искоренится в головах у футболистов, то успехов нашим клубам не видать и стабильности не будет... Обидно, товарищи! Просто ОБИДНО... Ведь Краснодар заслужил в целом пройти дальше...
philsmit
philsmit
   883 / 1074
сегодня в 06:54
Не стыдно..но обидно...
ermak6848
ermak6848
   201 / 1074
сегодня в 06:32
жаль конечно , что фк " Краснодар " " сдох "на последней минуте,
но проявил себя как Хорошая команда , достойная стать Чемпионом России.2019
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   704 / 1074
сегодня в 06:28
Вывод: безответственность и непрофессионализм...

Как обычно, российский футбол только для внутреннего пользования.
На международной арене он неконкурентоспособен...

Я болею за Спартак.
Знатог
Знатог
   441 / 1074
сегодня в 06:18
Результат справедлив. Валенсия могла забить и раньше и не раз, просто везло, что мяч не попадал в ворота.
Persenchik
Persenchik
   510 / 1074
сегодня в 05:18
Насколько гигантская пропасть между нашим Чемпионатом и ихним. Краснодар с горем пополам забил гол за 85 минут. Валенсия не напрягаясь уложилась за 8 минут. :-)
kts
kts
   670 / 1074
сегодня в 04:39
Какая печаль.. Но это было круто . Они ушли чтобы вернуться...Спасибо Краснодар.
ОПС
ОПС
   579 / 1074
сегодня в 04:22
Победа была в кармане...
Гавроша
Гавроша
   85 / 1074
сегодня в 04:12
Надо играть до конца, не расслабляться.
СаняШумок
СаняШумок
   917 / 1074
сегодня в 02:57
очень обидно. Черышев молоток,не выключился и по сути создал этот момент. Правильно Мусаев потом сказал,что проиграли,потому что побежали забивать второй...Ведь Классон именно на развороте потерял мяч.
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Анатолий Шевченко
   264 / 1074
сегодня в 01:20
Со всеми.Не с кем-то конкретно. Значит, зацепило.Не принимай близко к сердцу. Быки заслужили такое отношение. Не стоило поливать грязью Спартак, подпевая коням и вагабонди.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Террпсихора
   20 / 1074
сегодня в 01:11
По ходу мы разные матчи смотрели... до замены Ари , Краснодар доминировал не только по показателям , но в целом по игре и голевым моментам. Потом Валенсия игру выровняла, но где она была лучше, быстрее??? Я этого не увидел, а вот то что Краснодар с тучей подходов и моментов их знатно транжирит - это капец...
Подходов у Валенсии было не меньше, а уж моментов на порядок больше, только головой штуки четыре положить могли.
А за владение мячом и подходы очков не начисляют.
Юрниекс
Юрниекс
   134 / 1074
сегодня в 01:07
Ну неповезло.Зато не стыдно. Мужчины...
kastites
kastites
   482 / 1074
сегодня в 00:55
Печально
В шаге были
Russian_spb
Russian_spb
   778 / 1074
сегодня в 00:50
парни, как так-то?
амурец
амурец
   166 / 1074
сегодня в 00:48
жаль конечно, что не смогли удержать счёт, но тем не менее быки молодцы
Ген Геныч
Ген Геныч
   671 / 1074
сегодня в 00:32
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответил Правдин Семён
       677 / 1074
    сегодня в 00:28
    Лично для тебя.А делишься со мной😁
    Но ты же делишься со всеми своим.
    Sheffield Wednesday
    Sheffield Wednesday
       521 / 1074
    сегодня в 00:27
    Очень обидно!
    EAGuar As
    EAGuar As ответил рже
       78 / 1074
    сегодня в 00:25
    Краснодар молодцы . Остальные"лидеры-лузеры" Арсеналом были обыграны .
    blitz
    blitz
       180 / 1074
    сегодня в 00:22
    Все равно Краснодар молодцы!
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       264 / 1074
    сегодня в 00:22
    Лично для тебя.А делишься со мной😁
    Землянин
    Землянин ответил Тито
       153 / 1074
    сегодня в 00:20
    Так его тут и вскормили и воспитали с малых лет, как и Игнатьеаа !!! Он готовой звездой сюда случайно не залетел.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       162 / 1074
    сегодня в 00:19
    А ведь победа была так близко, что за невезуха?
    kasyak7
    kasyak7
       725 / 1074
    сегодня в 00:16
    Досадно
    Анатолий Шевченко
    Анатолий Шевченко ответил Правдин Семён
       677 / 1074
    сегодня в 00:14
    10 матчей без побед.. Тик-так,тик-так,тик-так..
    Лучше иметь 10 матчей без побед и играть одной восьмой ЛЕ, чем играть в двух турнирах и вылететь из обеих на ранней стадии, лично для меня.
    viv
    viv ответил Ангел неБесГрешен
       54 / 1074
    сегодня в 00:11
    Чего не скажешь о лазурных...СРАМОТА...
    Evgen44
    Evgen44 ответил Гавроша
       660 / 1074
    сегодня в 00:10
    Проиграл краснодар, а стыдно за пупсиков.
    А тебе за себя не стыдно?И за бомжеград надутый?Кто там по осени говорил про 17-ю команду Испании и кого она в одни ворота второй матч раздевает в эту минуту?
    viv
    viv
       54 / 1074
    сегодня в 00:08
    Молодцы "быки"....немного не хватило для выхода в 1/4 финала...
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